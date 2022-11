Initiative 3000 Unterschriften für den Erhalt des Musical Theaters Basel Ein Hallenbad soll hin, wo heute Shows gastieren. Gemäss Mitteilung des Komitees kamen jetzt aber die Unterschriften für die Volksinitiative «Erhalt des Musical Theater Basel» während nur vier Monaten zusammen. Mona Martin 29.11.2022, 10.44 Uhr

Das Musical Theater scheint bei Baslerinnen und Baslern beliebt. Nun wird über seinen Erhalt abgestimmt. Kenneth Nars / BLZ

Der Zuspruch auf der Strasse sei enorm gewesen, berichtet das Komitee für die Initiative «Erhalt des Musical Theater Basel» am Dienstag in einer Mitteilung an die Medien. Das Fazit daraus ist denn auch: «Die Baslerinnen und Basler lieben ihr Musical Theater, das ja auch einzigartiger Spielort für viele Konzerte, Shows und Comedians ist.»

3000 Unterschriften seien in knapp vier Monaten gesammelt worden. Damit kommt die Initiative vors Volk. Abgelehnt werde – so steht es in der Mitteilung – «die politische Fehlplanung, die zu einer sinnlosen Zerstörung einer intakten und funktionsfähigen Kultur-Infrastruktur führt, welche dem Standort Basel schaden würde.»

Eine weitere Forderung des parteiunabhängigen Initiativkomitees ist, ein geeigneter Standort für das geplante Hallenbad zu finden, ohne das Musical-Theater zu verlieren. Kultur solle nicht gegen Sport ausgespielt werden. Und man werde trotz des erreichten Solls an Unterschriften 2023 weitersammeln.