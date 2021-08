Initiative «Ja zu echtem Wohnschutz» Basel steht weitere heisse Abstimmung für einen besseren Schutz der Mieter bevor Am 28. November entscheidet das Basler Stimmvolk über die Initiative «Ja zu echtem Wohnschutz». Diese verlangt, dass abgesehen von Luxuswohnungen sämtliche Wohnungen im Kanton einem Mietendeckel unterstellt werden. Hans-Martin Jermann 24.08.2021, 15.09 Uhr

Ende November entscheidet das Basler Stimmvolk über die Initiative «Ja zu echtem Wohnschutz».

Martin Ruetschi / KEYSTONE

Im Spätherbst steht in Basel bereits wieder eine emotionale wohnpolitische Abstimmung an: Die vom Mieterverband, der SP sowie der Seniorenkonferenz lancierte Volksinitiative «Ja zu echtem Wohnschutz» kommt am 28. November im Stadtkanton an die Urne. Dies hat die Basler Regierung an ihrer Sitzung vom Dienstag entschieden.