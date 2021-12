Kommt die Liestaler Stadthalle an die Urne?

Initiative Kann bald die Bevölkerung über eine Liestaler Stadthalle entscheiden? Der Einwohnerrat entscheidet am Mittwoch über die Zukunft der unformulierten Initiative, die im Sommer 2020 eingereicht wurde. Kelly Spielmann Jetzt kommentieren 21.12.2021, 05.00 Uhr

Die Initianten schlagen den alten Gitterli-Fussballplatz vor. Doch dieser sei zu nahe an der Bahnlinie. Nicole Nars-Zimmer

1070 Unterschriften zählte die unformulierte Initiative, welche eine Stadthalle für Liestal fordert und im Sommer 2020 eingereicht wurde. Im Frühling dieses Jahres hat der Einwohnerrat sie zur Vorprüfung an die Bau- und Planungskommission (BPK) überwiesen. Morgen Mittwoch kommt der Bericht der BPK nun vor den Einwohnerrat ­– dieser wird dann entscheiden, ob die Liestaler Stimmbevölkerung an einer Urnenabstimmung über eine Stadthalle entscheiden werden.

Konkret hat der Einwohnerrat drei Optionen: Er kann von der Machbarkeitsstudie, die der Stadtrat durchgeführt hat, Kenntnis nehmen, womit der Auftrag, eine Stadthalle zu prüfen, erfüllt ist. Er könnte die Initiative somit abschreiben, dieser Beschluss untersteht aber grundsätzlich dem Referendum. Oder aber der Einwohnerrat kann das Begehren ablehnen – dies entweder mit oder ohne Gegenvorschlag – womit es vor die Stimmbevölkerung käme.

Kommission empfiehlt Ablehnung der Initiative

Für die letztgenannte Option – eine Ablehnung der Initiative ohne Gegenvorschlag – spricht sich die BPK in ihrem Bericht aus. Mit fünf zu einer Stimme bei einer Enthaltung hat sich die Kommission für diese Variante entschieden und empfiehlt sie so dem Einwohnerrat.

Die Begründung: Eine Stadthalle sei in der aktuellen Situation nicht umsetzbar. «Nun soll dies der Liestaler Stimmbevölkerung gegenüber auch ehrlich kommuniziert und der Entscheid in einer Volksabstimmung bestätigt werden», heisst es im Bericht der BPK.

Für die Begründung, weshalb eine Stadthalle nicht umsetzbar sei, greift die BPK auf die Machbarkeitsstudie des Stadtrats zurück. Dort wird einerseits die Standortsuche genannt, die sich schwierig gestaltet: Elf mögliche Standorte wurden dabei untersucht, wobei ein mehrere Dutzend Meter breiter Streifen entlang der Bahnlinie und der A22 als Störfallperimeter ausgeschieden wurde. In diesem sei eine Stadthalle nur bedingt, wenn überhaupt, bewilligungsfähig.

Was etwas irritiert: Andernorts im Kanton befinden sich jedoch Grossbauten direkt neben Bahnlinien oder Schnellstrassen. So beispielsweise das Fussballstadion St. Jakob, die FHNW in Muttenz oder das Liestaler Kantonsspital.

Ein weiterer, wohl wichtigerer Grund, der genannt wird, ist die Finanzierung der Halle. Während die Initianten die Ausgaben auf acht bis zehn Millionen schätzen, geht der Stadtrat von Erstellungskosten von 13 bis 20 Millionen aus. Dazu rechnet er Folgekosten von jährlich 1,3 bis 1,7 Millionen – bei einem Defizit von 4,7 Millionen im kommenden Jahr liegt der Bau einer Stadthalle nicht in den finanziellen Möglichkeiten der Stadt.

Finanzierung bleibt an der Stadt hängen

Für finanzielle Unterstützung angefragt hat die BPK zwar das Sportamt, den Swisslos-Fonds, die Bildungs- und Kulturdirektion und die Bürgergemeinde. Das Fazit ist jedoch ernüchternd, wie dem BPK-Bericht zu entnehmen ist: «Wie die Abklärungen ergeben haben, würden die Kosten zum Bau einer Stadthalle zum grössten Teil an der Stadt hängen bleiben.»

