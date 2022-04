Basel: Regierung gibt bekannt, wie Mindestlohn durchgesetzt wird

Basel-Stadt Basler Regierungsrat unterstützt Vorschlag des Bundesrates zu OECD-Mindeststeuer

Der Bundesrat will die Mindestbesteuerung grosser, internationaler Unternehmen per 2024 umsetzen. Der Basler Regierungsrat unterstützt das Vorgehen, wie er am Dienstag verlauten lässt.