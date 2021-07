Insekten Die Asia-Wespen kommen: Diese Art baut ihre Nestern gerne in Basler Häusern Ursprünglich stammt die Orientalische Mörtelwespe aus dem asiatischen Raum. Seit einigen Jahren trifft man das Insekt aber auch in der Region Basel an – und nistet gerne in Schlaf- und Badezimmern. Was das für den Menschen bedeutet. Julian Förnbacher 23.07.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Orientalische Mörtelwespe (Sceliphron curvatum) hat es sich in der Region Basel gemütlich gemacht. Pjt56 / Wikimedia Commons / Cc By-Sa 4.0

Wer einen Garten hat, dem könnten die seltsamen Insekten schon im Frühling aufgefallen sein. Nun kann man sie selbst in der Basler Innenstadt beobachten: bis zu zwei Zentimeter lange Wespen, dunkler als die herkömmlichen, mit einer in die Länge gezogenen Taille. Die Rede ist von der Orientalischen Mauer- oder Mörtelwespe, die ursprünglich aus dem Raum zwischen Nordindien und Kasachstan stammt. Speziell wenn der Boden feucht ist, kann man die Zuzügler aus Fernost beobachten, wie sie im Lehm nach Baumaterial für ihre charakteristischen Nester stochern.

Die Nester der Sceliphron curvatum, so der lateinische Gattungsname, bestehen aus kleinen Kokons aus Lehm, in denen die Larven mit einem Nahrungsvorrat aus gelähmten Spinnen heranwachsen. Als bevorzugten Ort für ihre Brutstätten hat die Mörtelwespe einen besonderen Standort auserkoren: unsere Schlaf- und Badezimmer. Dort nistet sie besonders gerne an Fensterbalken, Rollläden, Bilderrahmen, unter dem Bett oder sogar an Kleidern – Hauptsache nahe beim Menschen.

Dieses Verhalten, die sogenannte Synanthropie, ist typisch für die Mörtelwespe – und der Hauptgrund für ihre Einschleppung und explosionsartige Verbreitung in Europa seit den 1970ern, wie Dr. Seraina Klopfstein, Kuratorin am Naturhistorischen Museum Basel, erklärt: «Die Orientalische Mörtelwespe ist noch viel stärker als ihre Gattungsgenossinnen an den Menschen gebunden und nistet praktisch ausschliesslich an oder in Gebäuden. Es sind oft Arten, die sich gut an den Menschen angepasst haben, die durch ihn als blinde Passagiere verschleppt werden – per Schiff, Auto, Zug oder Flugzeug.»

Basel ist bei einwandernden Insekten beliebt

So waren es denn wohl auch Nester an Containern und Baumaterial, die dazu führten, dass 1998 in Liestal das erste Exemplar in der Region entdeckt wurde – zuvor hatte sich die Wespenart vor allem in Südeuropa und Österreich ausgebreitet. Seither scheint sich die Mörtelwespe hier besonders wohl zu fühlen: «Basel ist eine wahre Wärmeinsel und die Art ist sehr wärmeliebend, mit fortschreitender Klimaerwärmung wird sie sich vermutlich weiter ausbreiten. Dies trifft auch auf viele weitere Insektenarten zu, die aus dem Süden einwandern: Basel ist oft einer der ersten Orte der Nordschweiz, in dem sie sich etablieren können», sagt Klopfstein.

Mittlerweile hat sich die Mörtelwespe entlang des Rhein-Korridors bis nach Frankfurt vorgewagt – in Basel steigt die Zahl der Art seit Jahren, wie Klopfstein bestätigt.

Kaum Gefahr für den Menschen

Was dies für die bisher in der Region lebenden Insekten bedeutet, sei nicht abschliessend geklärt, da aktuell noch für zu wenige Arten ein Monitoring bestehe. Für den Menschen jedoch ist die Etablierung der Orientalischen Mörtelwespe nur aufgrund deren ungewöhnlicher Optik und ihres Nähebedürfnisses zu unserer Spezies ein Schreck – denn gefährlich sind die Tierchen eigentlich nicht:

«Sie können zwar theoretisch stechen, sind aber äusserst wenig aggressiv. Selbst wenn man auf ein Tier draufsitzt, stechen sie nur äusserst ungern»,

so Klopfstein.

Wer also eine Mörtelwespe in seiner Wohnung entdeckt, der sollte die Situation handhaben wie eine Leserin, die sich nach ihrer jüngsten Bekanntschaft mit der Wespe aus Fernost bei der bz gemeldet hat – und einfach das Fenster schliessen. Dann kann die Wespe mit dem gesammelten Lehm nicht mehr zurückkehren – und muss ihr Nest woanders bauen.