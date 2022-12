Einbrüche in der Region Basel: Wo Täter zuschlagen

Interaktive Karte Wo Einbrecher in der Region Basel besonders aktiv sind – und wie sich viele Delikte verhindern liessen Manche Gemeinden in den beiden Basel und dem Schwarzbubenland werden oft von Einbrecherinnen und Einbrechern heimgesucht, andere fast nie. Wo die Übeltäter häufig zuschlagen, wie sie ihre Ziele auswählen – und wie simpel es wäre, zahlreiche Straftaten zu verhindern. Mark Walther Jetzt kommentieren 05.12.2022, 05.00 Uhr

Mann mit Brechstange: So stellt man sich Einbrecher häufig vor. Doch es gibt auch Täterinnen und Werkzeug brauchen sie nicht immer. Symbolbild: Kapo St.Gallen

In der Dämmerung kann die Idylle des Leimentals zum Albtraum werden. Dann, wenn Einbrecher bevorzugt auf Beutezug gehen. Die Kriminaltouristen kommen über die Grenze zu Frankreich, schlagen zu und sind schnell wieder weg. Zurück bleiben verunsicherte Einbruchsopfer mit einem Gefühl der Machtlosigkeit und mit viel Aufwand.

So beschreibt Peter Burch, Gemeindepräsident von Biel-Benken, die Gefühlslage nach einem Einbruch in den eigenen vier Wänden. Er weiss, wovon er spricht; er hatte zweimal «unliebsamen Besuch», wie er schreibt. In Biel-Benken werden im Verhältnis zur Bevölkerung besonders viele Einbrüche verübt. 158 Einbruch- und Einschleichdiebstähle (nachfolgend summarisch Einbrüche genannt) waren es in den vergangenen fünf Jahren, was einer Quote von 4,4 Einbrüchen pro 100 Personen entspricht.

Nur in drei Gemeinden in der Region Basel ist die Quote höher, wie eine bz-Analyse von Daten des Bundesamts für Statistik zeigt. Zwei davon, Burg im Leimental (5,1) und Schönenbuch (4,7), liegen ebenfalls an der Grenze zu Frankreich. Der Durchschnitt beider Basel liegt bei einer Einbruchsrate von 2,9. Auch die Gemeinden im solothurnischen Leimental werden überdurchschnittlich oft von Einbrechern heimgesucht.

Die «gefährlichste» Gemeinde

Auf Rang 1 liegt Augst mit 5,5 Einbrüchen pro 100 Personen innert fünf Jahren. Aus der Einbruchsquote kann man indes nicht in jedem Fall darauf schliessen, wie gefährdet eine Gemeinde ist. Die meisten werden nur selten von Einbrechern heimgesucht. Eine einmalige Häufung kann die Statistik stark verzerren.

Augst ist ein Beispiel dafür. Die hohe Einbruchsquote stammt hauptsächlich aus zwei Jahren mit verhältnismässig vielen Einbrüchen. Dazwischen gab es im Dorf mit 1044 Einwohnerinnen und Einwohnern pro Jahr nur eine Handvoll Delikte.

Von der gefährlichsten Gemeinde im Kanton kann schon deshalb kaum die Rede sein, weil dieser Titel praktisch jedes Jahr an eine andere Gemeinde geht. Das zeigt, dass es letztlich ein Stück weit zufällig ist, wo die nächsten Einbrüche passieren.

Polizei wirkt abschreckend

Im Leimental, das wegen der Einbruchswellen eine Zeit lang in den Schlagzeilen war, sind die Einbruchszahlen tendenziell rückläufig. «Die Polizeipräsenz wurde erhöht und zeigt sicher Wirkung», schreibt Burch. Die gleiche Erfahrung macht man in Rodersdorf. Laut Gemeindepräsident Thomas Bürgi wirken die Patrouillen durch das Dorf und die Eingangskontrollen an der Grenze abschreckend auf die Kriminellen.

Gleichwohl schaffe jeder Einbruch eine gewisse Unsicherheit, sagt Bürgi. Um dem Sicherheitsbedürfnis der Bevölkerung Rechnung zu tragen, hat die Gemeinde am Beleuchtungsregime im Dorf trotz einer möglichen Strommangellage keine Änderungen vorgenommen.

In Hofstetten-Flüh hat sich die Lage in den letzten Jahren ebenfalls spürbar beruhigt, schreibt der für die Sicherheit zuständige Gemeinderat Peter Gubser. Dieses Jahr komme es aber wieder zu «recht vielen Einbruchsversuchen». Dass es bei den Versuchen bleibt, könnte laut Gubser daran liegen, dass Private ihre Sicherheitseinrichtungen aufgerüstet haben. Die Gemeinde engagiert zudem seit vielen Jahren einen privaten Sicherheitsdienst, dessen Mitarbeiter im Dorf auf Streife gehen.

Basel mit schweizweit höchster Quote

Die Nähe zu einer Landesgrenze ist nicht der einzige Faktor, der Gemeinden anfällig für Einbrüche macht. Orte in der Nähe zu einer Autobahneinfahrt oder mit einer hohen Bevölkerungsdichte sind ebenfalls attraktiv für Kriminelle. Auf Basel treffen alle drei Merkmale zu. Der Kanton stand letztes Jahr in einem schweizweiten Bezirksvergleich des Bundesamts für Statistik darum wenig überraschend zuoberst. Die Agglomerationsgemeinden weisen ebenfalls erhöhte Werte auf.

Schweizweit scheint die Zahl der Einbrüche dieses Jahr erstmals seit langem wieder zu steigen. In der Region Basel hatte sie bereits letztes Jahr wieder angezogen. In Basel, Riehen und Bettingen schlugen Einbrecher rund 1800 Mal zu und im Baselbiet rund 1300 Mal.

In der Stadt waren laut Staatsanwaltschaft Kellereinbrüche ausschlaggebend für den höchsten Wert seit 2017. Ausserdem waren die Landesgrenzen anders als im ersten Pandemiejahr durchgängig für den normalen Reiseverkehr geöffnet. Das dürfte den Kriminaltourismus neu befeuert haben.

Viele Baselbieter Gemeinden spüren davon wenig. In die Bezirke Waldenburg und Sissach stossen Einbrecher vergleichsweise selten vor. Vier Gemeinden – Hersberg, Hemmiken, Nusshof und Wenslingen – blieben in den letzten fünf Jahren komplett von Einbrüchen verschont.

Offene Türen für die Täter

Mit einer simplen Lösung liessen sich Hunderte von Delikten pro Jahr verhindern. Bei rund 30 Prozent der Einbrüche in der Region Basel handelt es sich eigentlich gar nicht um Einbrüche, sondern um Einschleichdiebstähle.

In diesen Fällen stehen den Tätern die Türen offen; sie gelangen an ihre Beute, ohne ein Schloss knacken oder eine Scheibe einschlagen zu müssen. Entsprechend einfach könnte man diese Delikte verhindern – oder den Einschleichern den Beutezug zumindest erschweren.

