Happige Filz-Vorwürfe an Bettinger Gemeinderat

Interessenskonflikte Bauvorhaben in St. Chrischona: Happige Filz-Vorwürfe an den Bettinger Gemeinderat Zwei Gemeinderäte haben Ämter bei Institutionen auf der St. Chrischona. Nun werden Vorwürfe laut, die Exekutive sei deshalb nicht unabhängig. Tobias Gfeller 09.05.2022, 05.00 Uhr

In Bettingen hängt der Dorfsegen schief. Kenneth Nars

Die Diskussionen um mögliche Bauprojekte auf der St. Chrischona reissen nicht ab. Weil zwei Mitglieder des Bettinger Gemeinderats eng mit wichtigen Akteuren auf der St. Chrischona verbandelt sind, steht der Vorwurf im Raum, die Behörde agiere nicht unabhängig.

Gemeindepräsident Patrick Götsch ist Stiftungsrat beim Diakonissen-Mutterhaus, das am kommenden Wochenende den umstrittenen Wohnpark eröffnet, und Gemeinderat Ueli Mauch ist Leiter Infrastruktur bei der Chrischona Campus AG. Letztere hat eine Machbarkeitsstudie für das viel diskutierte Bauprojekt «Alpenblick» in Auftrag gegeben und diese dem Gemeinderat und der Dorfbildkommission vorgestellt. Die Angst geht um, dass damit das beliebte Ausflugsidyll noch mehr verbaut wird. Der Gemeinderat sei der Bauherrschaft schon beim Wohnpark zu sehr entgegengekommen.

Vorwurf der «Klientelwirtschaft»

Einwohner Peter Hablützel warf im Anschluss an die Berichterstattung dieser Zeitung über die Gemeindeversammlung von vergangener Woche dem Gemeinderat vor, aufgrund der Verbindungen von Patrick Götsch und Ueli Mauch «Klientelwirtschaft» zu betreiben. In die gleiche Kerbe schlägt Philippe Ramseyer, seines Zeichens einstiger SVP-Grossratskandidat und Mitglied des Komitees, das das Präsidialdepartement abschaffen will, in einem E-Mail an die Reaktion der bz.

Das beliebte Aussichtsziel Chrischona soll nicht mit auffälligen Bauten verschandelt werden. (Archivbild) Kenneth Nars

Gemeinderat Ueli Mauch hat nicht erst seit Peter Hablützels Beitrag Kenntnis von den happigen Vorwürfen gegen seine Person. «Ich trete bei Sitzungen und Abstimmungen im Gemeinderat immer in den Ausstand bei Geschäften, die mit meinem Arbeitgeber zu tun haben.» Beim umstrittenen Projekt «Alpenblick» sei er als Gemeinderat dabei gewesen, als sein Arbeitgeber das Projekt vorstellte. Bei der anschliessenden Diskussion im Gemeinderat habe er den Raum verlassen, versichert Mauch. «Logisch ist es möglich, auch auf inoffiziellen Wegen abseits der Sitzungen Einfluss auf seine Kolleginnen und Kollegen zu nehmen», gibt Mauch zu bedenken und erinnert damit an die Grenzen der Ausstandspflicht.

Berührungspunkte nicht zu verhindern?

Die Ausstandsregeln seien im Bettinger Gemeinderat klar und strikt geregelt, betont Ueli Mauch. Dies bestätigt auch Gemeindepräsident Patrick Götsch. Heute sei es sogar schon so, dass die betroffenen Gemeinderäte in der Traktandenliste die entsprechenden Geschäfte gar nicht zu sehen bekämen, da sie von der Verwaltung automatisch gezielt für jedes einzelne Gemeinderatsmitglied je nach dessen Verbindungen aufbereitet werden. Sämtliche Interessenbindungen der Gemeinderäte seien deklariert, stellt Götsch klar. «In einer kleinen Gemeinde wie Bettingen kommt es regelmässig zu Berührungspunkten mit anderen Verbindungen, etwa dem Turnverein oder Verkehrsverein. Das zeichnet die Dorfgemeinschaft aus.»

Aufgrund der Querelen rund um die Bauprojekte und die Rolle des Gemeinderats traten kürzlich Gemeinderätin Eva Biland und Ueli Mauch aus den zwei Ortsparteien aus, weil deren Vorstände den gemeinderatskritischen Brief mitsamt Anträgen unterschrieben und dies dem Gemeinderat verschwiegen hatten. Mehrere Gemeinderätinnen und Gemeinderäte hätten sich deshalb Gedanken über einen Parteiaustritt gemacht, verrät Ueli Mauch.

