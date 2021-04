Interpellation Ein Zaun soll bei den BVB für mehr Sicherheit sorgen – doch dieser kommt nun Reh & Co. in die Quere Um Fussgänger und Fahrer zu schützen, planen die Basler Verkehrs-Betriebe (BVB) einen kilometerlangen Zaun auf der Sechserlinie. Dagegen wehrt sich nun eine Riehener Einwohnerrätin. Larissa Gassmann 24.04.2021, 05.00 Uhr

Noch stecken bloss Metallpfosten im Boden: Die BVB planen entlang der Tramlinie 6 ab Eglisee einen Zaun. Kenneth Nars

Um die 2,1 Kilometer soll er einst lang sein und mit einer Höhe von 1,1 Metern Fussgänger und Fahrer schützen: Die Rede ist vom Zaun, den die Basler Verkehrs-Betriebe (BVB) derzeit auf der Sechserlinie installieren. Doch was auf den ersten Blick positiv zu sein scheint, ist der Riehener Einwohnerrätin Cornelia Birchmeier Resch (Grüne) ein Dorn im Auge. Deswegen hat sie eine Interpellation eingereicht.

Das Problem? Durch die Installation wird gleichzeitig der Wildtierkorridor im Bereich Habermatten und Eglisee durchbrochen, freigelassen werden nur wenige Zentimeter. «Das bedeutet, dass Wildtiere nur noch bis zu der Grösse eines Marders die Stelle passieren können», schreibt Birchmeier Resch. Grössere Säugetiere hätten das Nachsehen: Für sie sei ein freies Bewegen zwischen Riehen und Basel dann nicht mehr möglich.

Auf Anfrage dieser Zeitung präzisiert Birchmeier Resch, dass es nebst dem Landschaftspark Wiese auch westlich von Riehen ausgedehnte Grüngürtel hat. Dort ansässige grössere Tiere wie Fuchs, Dachs oder Reh würden dabei immer wieder ihr Habitat wechseln, beispielsweise wenn die Tiere ausgewachsen sind: «Der Zaun wäre dann ein grosses Hindernis, zusätzlich zu den Strassen sowie den privaten Gärten mit ihren Mauern, Zäunen und der Rheintalbahn.»

«Stelle es mir unangenehm vor, zwischen Tram und Zaun eingeklemmt zu sein»

Von Seiten der BVB heisst es, dass der Zaun aus Sicherheitsgründen montiert werde. Damit solle verhindert werden, dass die Tramgleise von Fussgängern, Autolenkern oder Velofahrern überquert und befahren würden. «Beim Zaun handelt es sich um ein Sicherheitselement, welches vom Bundesamt für Verkehr vorgeschrieben ist», schreibt Sprecherin Sonja Körkel.

Dass brenzlige Situationen dadurch verhindert werden, bezweifelt Birchmeier Resch wiederum. Einerseits sei bis anhin noch nie ein Unfall passiert, «andererseits stelle ich es mir sehr unangenehm und gefährlich vor, zwischen einem Tram und diesem unschönen Zaun eingeklemmt zu sein». Weil Menschen die Strasse nicht immer per Zebrastreifen überqueren, könne es etwa gefährlich werden, wenn genau dann das Tram um die Ecke braust. Sollte trotzdem eine Nachbesserung nötig sein, schlägt sie stattdessen durchlässige Hecken oder einen Zaun vor, der unten im Minimum 25 Zentimeter frei lässt.

Birchmeier Resch will nun unter anderem wissen, wie gewährleistet wird, dass auch grössere Tiere den Grüngürtel passieren können, inwiefern sich der Gemeinderat Riehen für einen Korridor einsetzt und mit welchen Mitteln erreicht werden könnte, dass die BVB ihr Bauvorhaben abbrechen oder wenigstens die aufgeführten Mängel beheben.

Für Amphibien wurden die Randsteine abgeschliffen

Die Kritik kontern die BVB damit, dass man sich in der ursprünglichen Projekterarbeitung zusammen mit dem Kanton Basel-Stadt und der Gemeinde Riehen intensiv mit Fragen dieser Art auseinandergesetzt habe. «Auflage war, dass Kleintiere wie Marder oder Igel durchkommen, was auch der Fall ist», so Körkel. Auch für die Amphibiendurchgänge seien bereits Randsteine abgeschliffen worden.

Für grössere Tiere wiederum sei die Querung des Tramtrassees als zu gefährlich erachtet worden. Man sei aber in Kontakt mit der Jagdaufsicht. «Wenn die Jagdaufsicht dies für den Abschnitt Habermatten bis Eglisee als notwendig erklärt, wird die BVB Hand bieten und einen Korridor ermöglichen», so Körkel. Eine Anfrage der Jagdaufsicht blieb am Freitag unbeantwortet.

Dereinst verlaufen soll der Zaun – jeweils ohne den Haltestellenbereich – von der Bettingerstrasse bis zur Höhe Bäumlihofstrasse und von Habermatten (nach der Haltestelle) bis Eglisee (vor der Schlaufe). Die Installation wird wohl bis Ende Mai fertiggestellt. All dies geschieht im Rahmen der Abschlussarbeiten der Erneuerung der Achse Basel-Riehen.