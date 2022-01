Interpellation Kritische Fragen im Parlament zum Noch-Direktor des Historischen Museums SVP-Grossrat Pascal Messerli fragt, wann Marc Fehlmann zurückkehren darf. Hans-Martin Jermann 06.01.2022, 20.47 Uhr

Marc Fehlmann, Noch-Direktor des Historischen Museums Basel. Roland Schmid

Im ungeklärten Rechtsstreit um die Freistellung von Noch-Museums­Direktor Marc Fehlmann ist SVP-Grossrat Pascal Messerli im Basler Parlament erneut mit einer Interpellation vorstellig geworden. Darin fragt er die Regierung, wie es im Verfahren weitergehe und ob Fehlmann in der Zwischenzeit eine neue, rechtsgültige Freistellungsverfügung zugestellt worden sei.

Das Basler Verwaltungs­gericht hat Ende April 2021 festgestellt, dass die im Sommer 2020 zunächst mündlich ausgesprochene Freistellung und die später nachgeschobene Feststellungsverfügung nicht rechtens gewesen seien. SVP-Grossrat Messerli fragt aufgrund des jüngst publizierten schriftlichen Urteils, weshalb dann Fehlmann weiterhin nicht an seinen Arbeitsplatz zurückkehren dürfe. Allerdings hatte das Gericht die Gültigkeit einer vorgängigen Vereinbarung zwischen Fehlmann und dem Präsidialdepartement, wonach der Arbeitsvertrag per Ende März 2022 aufgelöst wird und Fehlmann unter gewissen Bedingungen vorzeitig freigestellt wird, nicht in Frage gestellt.