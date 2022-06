Interpellation Polizeieinsatz am Frauenstreik in Basel wirft Fragen auf Das Grossaufgebot der Kantonspolizei, die während des Feministischen Streiks vom letzten Dienstag in Vollmontur die Fassaden der Stadt bewachen mussten, hat für Irritationen gesorgt. Maximilian Karl Fankhauser 17.06.2022, 13.56 Uhr

Die Polizei mit einem Grossaufgebot am 14. Juni 2022. Silvana Schreier

Aus diesem Grund hat SP-Grossrätin Toya Krummenacher nun eine Interpellation an den Regierungsrat eingereicht. Mit ihren Fragen will sie den Einsatz beleuchten und einerseits den Aufwand Seitens Polizei, andererseits auch die Zahlen von wahllos kontrollierten und festgesetzten Menschen im Rahmen dieser Demonstration in Erfahrung bringen.