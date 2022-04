Interview Adrian Sieber wird 50 und erfreut seine Fans mit neuer Musik: «Popmusik ist immer Zeitgeist» Der Basler Sänger und Songwriter Adrian Sieber beschenkt seine Fans mit einem neuen Album. Und sich selber mit einem Konzert zum anstehenden 50. Geburtstag. Stefan Strittmatter Jetzt kommentieren 19.04.2022, 05.00 Uhr

Adrian Sieber wird im Juli 50 Jahre alt und will sich bei seiner Musik-Karriere vorerst alles offenhalten. zvg

Ein Vierteljahrhundert lang war er der Kopf der Basler Lovebugs. Seit die erfolgreiche Pop-Rock-Band auf Eis liegt, schreitet Adrian Sieber auf Solo-Pfaden, wo er ungeniert seine Liebe zu den Sounds der Eighties auslebt. Mit dem neuen Album «Unglued» und einem als «einmalig» angekündigten Konzert in der Kaserne widmet sich der Musiker, der demnächst seinen 50. Geburtstag feiert, gleich zwei Projekten.

Wann standen Sie das letzte Mal auf der Bühne?

Adrian Sieber: Anlässlich des 25-jährigen Geburtstags der Lovebugs im Sommercasino, das war vor vier Jahren. Unglaublich, oder?

Die lange Abstinenz war wohl nicht freiwillig?

Genau, eigentlich hätte ich mein Soloalbum «You, Me & Everything Else» von 2020 betouren wollen, aber die Pandemie hat mir einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Unter dem Motto «Some of my best friends are Songs» planen Sie am 10. Juni in der Kaserne ein einmaliges Konzert. Sind Sie nervös vor dem Bühnencomeback?

Das schwankt je nach Tagesform. Es ist eine neue Konstellation von Musikern. Und ich habe da sehr wenig Erfahrung, ich stand ja meist mit denselben Leuten auf der Bühne. Eine weitere Herausforderung ist auch, dass wir Songs aus verschiedenen Schaffensphasen spielen. Da müssen wir nun einen roten Faden reinbringen.

Sie reden in der Mehrzahl, obwohl es ein Soloprojekt ist.

Ich habe zwar ganz egoistisch meine eigenen Lieblingssongs aus meinem Repertoire gewählt – also auch bewusst kein Best-of-Set voller Hits –, aber es ist mein ausdrücklicher Wunsch, dass sich die Band beim Arrangieren mit einbringt.

Am 22. April erscheint Ihr Album «Unglued». Wie passt das zum genannten Konzert?

Die beiden Projekte sind nicht so eng verwoben. Die finden eher zufällig fast zeitgleich statt. Wir spielen zwar den einen oder anderen Song ab dem neuen Album, aber auch die klingen dann auf der Bühne ziemlich anders.

«Unglued», das dritte Soloalbum von Adrian Sieber Der Opener «It's Serious» wird zumindest in den eröffnenden Takten seinem Namen gerecht: Die Synthesizer wabern in Moll, die Stimmung ist düster. Auch textlich malt Adrian Sieber in der ersten Strophe mit gedeckten Tönen (siehe Interview). Im Refrain jedoch macht er aus seiner Liebe zum versöhnlichen Pop keinen Hehl mehr, entsprechend schnell setzt sich der Hook im Ohr fest. Zusammen mit dem Synthesizer-Liebhaber Grégoire Pasquier lebt Sieber auf seinem dritten Soloalbum seine Eighties-Ader noch ungenierter aus als auf «Adrian Solo» (2008) und «You, Me & Everything Else» (2020). In den besten Momenten («When We Were Friends» oder «Alphabet of Love») gelingen ihm Popperlen mit unverkennbarer Handschrift. Andernorts («The Run-Around») fragt man sich, woher man das Lied bereits kennt. Und an wenigen Stellen («Slave to the Algorithm») gerät Sieber so nahe in die Gefilde der Italo-Disco, dass die Grenze zwischen Verehrung und Parodie verschwimmt. So oder so: Das Album zeigt einen gleichermassen gereiften wie entfesselten Adrian Sieber, der sich beim Musizieren mehr denn je nur noch von seinen ganz persönlichen Vorlieben lenken lässt. Gut so!

Das Konzert hat einen anderen Aufhänger: Sie feiern nächstes Jahr ihren 50ten.

Ja, ich habe noch nie ein Geburtstagsfest gemacht, nun gönne ich mir vorab einen Abend mit meinen liebsten Songs. So sind also verschiedene Dinge zusammengekommen, die sich glücklicherweise gegenseitig nicht konkurrieren.

Und es entspricht den Regeln des «alten» Musikbusiness.

Stimmt, man musste früher ein Album haben, um eine Tour zu promoten. Und umgekehrt. Das ist heute nicht mehr so. Alleine schon das Album an sich ist ja eine veraltete Form.

Viele Musikschaffende denken vermehrt in Singles.

Ja. Aber ich bin insofern altmodisch, als dass ich das Album brauche als Welt, die ich erschaffen kann. Und dann erkenne ich innerhalb dieses Universums, welcher Song die Single sein könnte.

Ist das physische Album, das man im Regal versorgen kann, auch ein nötiger Schlusspunkt für Sie?

Ein Stück weit ja. Ich kann auch jetzt nicht sagen, wie es nach «Unglued» weitergeht. Vielleicht ist das der Abschluss meiner öffentlichen Musikkarriere.

Adrian Sieber hat die Entschleunigung im Lockdown genossen. zvg

Oh!

Ich sage «vielleicht». Es kann auch sein, dass das der Anfang von etwas Neuem ist. Ich will mir das bewusst offenhalten.

Wobei die erste Zeile des Albums nach Abschied klingt: «Everybody knows this is serious, the party is over, curtain call.»

Das kann man so interpretieren. Aber der Song bezieht sich auf das Gefühl des Lockdowns. Ich habe diese Entschleunigung besonders am Anfang durchaus genossen. Mich hatte dieser Gigantismus an Konzerten, dieses Too-much von allem, schon länger beschäftigt.

Die Pandemie kam also zu einem guten Zeitpunkt für Sie?

Durchaus. Als wir mit den Lovebugs Vollgas gegeben haben, hätte mich diese Zwangspause gestört. Nun ist wie gesagt alles so wunderbar offen.

Ein Adrian Sieber ohne Musik ist jedoch schwer vorstellbar.

Musik werde ich immer machen. Das ist mein Elixier. Aber ich frage mich, in welchem Rahmen das künftig stattfinden soll.

Keine Konzerte, keine Alben?

Vielleicht. Ich habe da noch Skrupel, aber ich sehe auch, dass man heute einen einzelnen Song fertigmachen und ihn einfach veröffentlichen kann. Ohne das ganze Drumherum. Und man erreicht sein Publikum auch auf anderen Kanälen.

Die Reichweite mag da sogar gross sein. Aber das Einkommen?

Ich habe das grosse Glück, vor sechs Jahren noch in den Lehrerberuf gerutscht zu sein. Das gibt mir eine gewisse Sicherheit, aber Musik bleibt für mich natürlich auch eine Erwerbsquelle. Das funktioniert weiterhin über die Song-Tantiemen.

Ihre «best friends», Ihre Lieblingssongs sind aber nicht zwingend die einträglichsten Hits?

Nein, aber ich habe ein sehr hohes Ideal für mein Songwriting. Und diese Kriterien haben sich über all die Jahre nicht verändert.

Können Sie sie in Worte fassen?

Für mich ist beispielsweise essenziell, wie ein Refrain beginnt. Ich mag es, wenn es harmonisch nicht normal ist, aber dennoch nicht verkopft daherkommt. Auf dem letzten Album hatte ich einen Song, bei dem die Melodie immer einen Ton neben dem Grundton liegt. Das fällt nicht per se auf, aber es klingt speziell. Solche Dinge mag ich sehr.

Wenn Sie ein Lied lieben, dann vergeht das nie?

An den Songs an sich rüttle ich nicht, aber was vorkommen kann: Dass mir im Nachhinein ein klangliches Kleid eines Songs oder eine Performance etwas peinlich ist. Zum Beispiel, wenn man zehn Jahre lang das immergleiche Wort in einem Song falsch ausspricht, und keiner sagt etwas.

Wie viele Lovebugs-Songs haben es denn ins Repertoire geschafft?

Nur vier Stücke, davon ist einer ein Hit und die drei anderen sind versteckte Perlen.

Heisst das, Sie mögen die Songs ihrer ehemaligen Band gar nicht so sehr?

Adrian Sieber lebt seine Liebe zu den bunten Eighties ungeniert aus. zvg

Nein, das Problem ist ein anderes: Es fühlt sich komisch an, diese Songs im alten Gewand mit neuen Musikern zu spielen. Gleichzeitig macht es auch keinen Sinn, sie umzuarrangieren, nur damit sie anders klingen. Da fehlt mir wohl noch der Abstand.

Zumal die Lovebugs weiterhin auf Eis liegen. Vor zwei Jahren sagten sie gegenüber der bz: «Kann sein, dass das nicht mehr kommt.»

Ich denke, die Chancen einer Reunion sind noch kleiner geworden. Mittlerweile haben wir den langjährigen Proberaum aufgegeben. Ich muss sagen, dass ich darunter leide, dass das alles in der Luft hängt. Wenn man Eier hätte, würde man Klartext reden.

Da nehmen Sie sich selber nicht aus?

Nein! Das geht uns alle an. Damals vor vier Jahren wollten wir nicht von einem Ende der Lovebugs reden. Es waren halt schon 25 intensive Jahre. Und dann ist es ja auch so, dass sich private Situationen schnell ändern können. Plötzlich sind die Kinder in der Schule und die nötige Freizeit ist wieder da.

Falls man dann nicht zu alt ist?

Das ist sehr subjektiv. Aber was ich ganz deutlich sehe: Popmusik ist immer Zeitgeist. Und der ist heute anders als vor drei Jahren. Egal, ob mit oder ohne Pandemie. Wer einst seine Berechtigung hatte, hat die vielleicht sowieso verloren.

Als Musikschaffende ist man diesem Glücksspiel ausgeliefert?

Das überlege ich mir oft. Als Künstler bewege ich mich in meiner eigenen Welt. Ich kann machen, was mir gefällt. Aber was dann wirklich im breiten Masse funktioniert, das lässt sich nicht steuern. Auch damals bei den Lovebugs hat's ja nicht so eingeschlagen, weil wir die beste Band gewesen wären. Es war einfach gerade das, was eine gewisse Anzahl Leute gewollt hat.

Sie scheinen den Schluss daraus gezogen zu haben: Das neue Album klingt, als ob Sie nur noch auf sich selber gehört haben.

Ja, ich mag diese Art von Eighties-Retro. Und das habe ich nun ungeniert ausgelebt.

Partiell hört man, wenn man es weniger positiv formulieren möchte, aber auch etwas Italo-Disco heraus …

Italo-Disco ist meine Jugend! Das Zeugs liebe ich. Grégoire Pasquier alias Shuttle, mit dem ich das Album aufgenommen habe, war in dieser Hinsicht ein Glücksfall. Wir haben einen enorm ähnlichen Geschmack. Gemeinsam war uns dann nichts peinlich.

Das schreit nach einer Fortsetzung.

Ich würde sagen: Ich lasse es mir offen.

Adrian Sieber live: Kaserne Basel, 10. Juni 2022.

www.kaserne-basel.ch

www.adriansiebermusic.com

