Interview Basler Kantonsarzt: «Wir müssen auf medizinische Engpässe wegen des Krieges vorbereitet sein» Der Basler Kantonsarzt Simon Fuchs spricht nach rund 100 Tagen im Amt über die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine und die Aufarbeitung der Pandemie. Nora Bader Jetzt kommentieren 22.04.2022, 05.00 Uhr

Kantonsarzt Simon Fuchs arbeitet nach einer Zeit im Homeoffice wieder vor Ort im Gesundheitsdepartement. Kenneth Nars

Als neuer Basler «Mister Corona» waren Sie schon in den ersten Wochen im Amt ein gefragter Mann. Mit Aufhebung der Massnahmen nahm das Interesse an Ihrer Person schlagartig ab. Frustriert Sie das?

Simon Fuchs: Es war zu erwarten, dass es so kommt, weil die Pandemie als solche abflacht und wir in eine normalere Lage kommen. Der Kantonsarzt war wichtig in den schwierigen Phasen der Pandemie; um die Lage einzuschätzen und einzuordnen. Das ist nun nicht mehr so gefragt und nötig. Seit Mitte Februar hat die Zahl der Medienanfragen stark abgenommen, was uns erlaubt, wieder mehr auf das Tagesgeschäft zu fokussieren.

Das heisst?

Relativ schnell haben wir die Auswirkungen des Ukraine-Krieges gespürt. Es stellen sich viele Fragen. Das Gesundheitsdepartement muss die medizinische Versorgung für Schutzsuchende sicherstellen. Das läuft in Basel-Stadt primär über die niedergelassene Ärzteschaft im ambulanten Bereich. Wir müssen gewährleisten, dass wir einen genügend grossen Pool an Ärztinnen und Ärzten haben, die bereit sind, neue Patientinnen und Patienten aufzunehmen und zu behandeln. Falls es künftig eine grössere Kollektivunterkunft für Schutzsuchende geben sollte, muss die medizinische Versorgung vor Ort gewährleistet sein. Dies sind wir aktuell am Aufgleisen.

Wie viele Ärztinnen und Ärzte bräuchte es denn aktuell zusätzlich?

Es kommen täglich neue Schutzsuchende nach Basel. Die Schwierigkeit ist, dass wir den Bedarf an medizinischer Versorgung nicht beziffern können. Man rechnet für die kommenden Monate mit hohen Zahlen an Geflüchteten. Aktuell funktioniert die medizinische Versorgung. Aber es kann zu einem Engpass kommen, wenn viel mehr Geflüchtete behandelt werden müssen. Wir haben bei der niedergelassenen Ärzteschaft eine Umfrage gemacht, wie hoch die Bereitschaft zur Aufnahme zusätzlicher Patientinnen und Patienten wäre und welche Kapazitäten zur Verfügung stünden. Die ersten Rückmeldungen waren sehr positiv. Ein grosses Problem ist die Sprache. Manche Ukrainerinnen und Ukrainer sprechen Deutsch oder Englisch, aber wir müssen oft mit Dolmetschenden zusammenarbeiten.

Wie sieht die Organisation im Kanton aus?

Innerhalb der kantonalen Krisenorganisation leite ich den Fachbereich Gesundheit. In diesem Rahmen haben wir unsere Mitarbeitenden mit verschiedenen Aufgaben betreffend die medizinische Versorgung von Flüchtlingen betraut. Es sind etwa 20 Mitarbeitende involviert, die diese Arbeit parallel zum Tagesgeschäft verrichten. Wir stehen auch in engem Austausch mit dem Bundesasylzentrum und der Sozialhilfe. Vor drei Wochen war ich vor Ort im Bundesasylzentrum, um die Situation mit den Zuständigen für Gesundheit zu besprechen.

Ist das Neuland für Sie?

Nein. Bereits in der letzten Flüchtlingskrise 2015/16, als viele Menschen aus Syrien kamen, wurde die medizinische Versorgung schon zum Thema. Wir merkten schnell, dass es vonseiten Ärzteschaft und anderen Fachpersonen im Gesundheitswesen Bedarf an Informationen über das Asylwesen und an spezifischen Informationen zu medizinischen Fragestellungen von Geflüchteten gibt. Wir haben eine Arbeitsgruppe mit verschiedenen Akteuren gebildet, Fortbildungsveranstaltungen angeboten und eine Website zum Thema aufgebaut. Was damals aufgebaut wurde, hilft uns jetzt, auch wenn in den letzten Jahren die Flüchtlingsthematik weniger im Vordergrund war.

Und Corona beschäftigt Sie gar nicht mehr?

Natürlich ist die Pandemie nach wie vor ein Thema, auch wenn sie für die breite Bevölkerung immer mehr in den Hintergrund rückt. Wir sind aktuell vor allem mit der Aufarbeitung der letzten zwei Jahre beschäftigt. Wir dokumentieren, was passiert ist und wie wir reagiert und uns organisiert haben. Wir möchten das Know-how konservieren, das wir uns angeeignet haben. Auch im Hinblick darauf, wenn alles wieder hochgefahren werden müsste – sei es im Herbst oder Winter oder auch zu einem späteren Zeitpunkt in den kommenden Jahren.

Welche Lehren ziehen Sie persönlich aus der Pandemie?

Momentan ist die Aufarbeitung noch im Gang. Positiv waren beispielsweise die Struktur unserer Organisation, das Zusammenspiel im Departement und mit anderen Departementen, die Organisation in Krisenstäben oder Teile unseres Pandemieplans, der unter anderem auch die Materiallagerhaltung beinhaltete. Gut gelaufen sind auch Bereiche, die erst aufgebaut werden mussten wie das Contact Tracing, das Impfen und das repetitive Testen in Betrieben und Schulen. Es gibt aber immer auch Dinge, die man rückblickend anders hätte machen könne oder sollen. Das wird aktuell evaluiert.

Was kommt im Herbst auf uns zu?

Eine Prognose ist schwierig, wie schon die letzten zwei Jahre. Ein Szenario ist, dass es wieder mehr Fälle geben wird im Herbst. Das haben wir in den beiden letzten Jahren erlebt mit dem Beginn der kalten Jahreszeit. Ausschlaggebend wird weiterhin die Situation in den Spitälern sein. Wir bereiten uns darauf vor, dass das Contact Tracing schnell wieder hochgefahren oder das repetitive Testen wieder breit eingesetzt werden könnte. Auch müssen wir bereit sein, wenn eine weitere Auffrischimpfung für die Bevölkerung oder Teile davon angezeigt ist. Über allfällige Einschränkungen muss die Politik entscheiden. Das ist aktuell schwierig, abzuschätzen, was nötig sein wird.

Nicht allen passten die politischen Entscheide. Mehrmals wurden Briefe mit weissem Pulver ans Gesundheitsdepartement gesandt.

In den letzten zwei Jahren waren wir in einer grossen Krise, die viele Menschen betraf und viel Leid auslöste. Da kann es vereinzelt auch zu extremen Reaktionen kommen. Glücklicherweise ging von den Substanzen keine Gefahr aus.

Dem 41-Jährigen geht die Arbeit so schnell nicht aus. Kenneth Nars

Wie sehen die Rückmeldungen aus, die sie persönlich in den ersten Monaten im Amt erhalten haben?

Ein gewisser Druck ist weg, seit die Massnahmen gelockert werden konnten und das Leben für viele Personen wieder mehr oder weniger normal ist. Seither gingen auch die Rückmeldungen an mich zurück. Bereut, diese Aufgabe angenommen zu haben, habe ich jedenfalls bisher nie. (lacht)

Gibt es Tätigkeiten, die sie nicht mögen?

Es gibt Tage mit sehr vielen Sitzungen. Aber das braucht es ja auch. Gerade in der Anfangsphase muss ich mich in viele verschiedene Themen einarbeiten. Da fehlt manchmal eine ruhige Minute, mich einem Thema vertieft zu widmen.

Eltern und Politiker kritisierten, dass Schülerinnen und Schüler unfreiwillig durchseucht wurden.

Mit den beiden Omikronvarianten waren die Ansteckungsrate und die Zahlen sehr hoch – mit grosser Wahrscheinlichkeit kam nun ein grosser Teil der Bevölkerung in Kontakt mit dem Virus und ist für die kommende Zeit immunisiert.

Zur Person Der Basler Kantonsarzt Simon Fuchs (41) ist Facharzt für Prävention und Public Health und arbeitet seit 2009 im Basler Gesundheitsdepartement. Der Familienvater und schweizerisch/japanische Doppelbürger war vorher stellvertretender Kantonsarzt und Leiter der Sozialmedizin bei den Medizinischen Diensten. Fuchs leitete seit Beginn der Pandemie zudem das Contact Tracing. Fuchs folgte auf Thomas Steffen, der seit 2011 Basler Kantonsarzt war und im Januar in Pension ging. (no)

Aktuell hagelt es auch Kritik von allen Seiten wegen mangelnder Aufarbeitung der Pandemie in den Schulen seitens Politik. Wie stehen Sie dazu?

Momentan ist das ein Punkt, der zur Aufarbeitung kommt. Das machen wir mit dem Erziehungsdepartement zusammen, wir sind in regem Austausch im Hinblick auf den Herbst.

Aufgrund einer Interpellation im Grossen Rat entstand aber der Eindruck, es werde nicht gross evaluiert oder gehandelt betreffend Schulen.

Für uns ist es seit zwei Jahren eine stetige Aufgabe, unsere Vorgehensweise und die Massnahmen zu evaluieren; wie ist die Situation, was müssen wir tun, was ist adäquat und verhältnismässig.

