Interview Basler Professorin über Abhängigkeit im Alter: «Immer mehr Altersheime können nicht die Lösung sein» Andrea Maihofer wurde jüngst am Zentrum für Gender Studies der Uni Basel emeritiert. Im Gespräch mit der bz kritisiert die 69-Jährige, dass die heutige Altersbetreuung oft nicht den Bedürfnissen der Menschen entspreche. Michael Nittnaus Jetzt kommentieren 16.06.2022, 05.00 Uhr

Andrea Maihofer ist frisch emeritierte Professorin für Geschlechterforschung an der Uni Basel. Sie hat vor 20 Jahren das Zentrum für Gender Studies aufgebaut. Kenneth Nars

Sie mag emeritiert sein, doch engagiert ist sie noch immer: Andrea Maihofer trat vergangene Woche an einem Anlass des Seniorenvereins Graue Panther Nordwestschweiz im Basler Waisenhaus auf. Die Professorin, die das erste Zentrum für Gender Studies der Schweiz an der Universität Basel vor 20 Jahren aufgebaut hat, beschäftigte sich als Teil der Geschlechterforschung auch mit der Balance zwischen Abhängigkeit und Autonomie im Alter. Im Gespräch mit der bz zeigt die 69-jährige Deutsche auf, dass Alternativen zum klassischen Altersheim immer wichtiger werden.

Frau Maihofer, das Schweizerische Gesundheitsobservatorium (Obsan) veröffentlichte im Mai eine Studie, wonach der Bedarf an Alters- und Langzeitpflege bis 2040 um über 50 Prozent steigen wird. Würde die heutige Versorgungspolitik fortgeführt, bräuchte es in der Schweiz 900 zusätzliche Altersheime. Beunruhigt Sie das?

Andrea Maihofer: Es ist schon erstaunlich, dass die Zahl der stationär gepflegten Betagten stetig steigt, obwohl heute oft über 90-Jährige noch zuhause wohnen. Das Eintrittsalter in ein Pflegeheim ist stark gestiegen. Es ist bekannt, dass sich immer mehr alte Menschen eine Kombination von zu Hause wohnen und Pflege und Betreuung wünschen. Die Option Altersheim kommt oft erst ins Spiel, wenn es gar nicht mehr anders geht. Es ist die Lösung für die Schlussphase des Lebens.

Und doch steigt der Bedarf an Langzeitpflegebetten.

Ja, die Lebenserwartung hat sich in den vergangenen 100 Jahren fast verdoppelt auf 85 Jahre für Frauen und 81 für Männer. Zudem wächst die Bevölkerung. Von daher ist klar, dass etwas gemacht werden muss. Doch immer mehr Altersheime können nicht die Lösung sein. Schliesslich ist das Alter heute eine eigene Lebensphase von oft 20 Jahren oder mehr, in denen viele lange Zeit keine regelmässige Pflege oder Betreuung brauchen - schon gar nicht stationär.

Was ist so schlecht an der stationären Alterspflege? Heute sind Altersheime doch keine tristen Häuser mehr, sondern gleichen oft schicken Hotelanlagen.

Das stimmt. Doch in vielen Altersheimen haben wir es aus Kostengründen zunehmend mit einer sehr engen Taktung der Tätigkeiten zu tun. Das führt dazu, dass oft die Zeit nicht mehr ausreicht, um den Bedürfnissen der Heimbewohnenden wirklich gerecht zu werden. Das ist eine sehr problematische Tendenz und nicht nur für die alten Menschen belastend, sondern auch für die Pflegerinnen und Pfleger. Im Übrigen ist das auch für die ambulante Pflege zunehmend ein Problem. Die Abhängigkeit von Betreuung im Alter wird so oft entwürdigend, weil alles ohne persönlichen Bezug abläuft.

Andrea Maihofer: «Der Staat bleibt gefordert und kann die Verantwortung nicht abgeben.» Kenneth Nars

Was muss also geschehen? Die Spitex muss ja auch stark auf die Uhr schauen ...

Wir müssen vielfältige, individuellere Lösungen für eine gelungene Balance zwischen Abhängigkeit und Autonomie finden. Auch alte Menschen habe das Recht auf ein menschenwürdiges Leben. Doch hier etwas grundlegend zu ändern kostet - ohne Frage - viel Geld. Leider dominiert die Frage der Finanzierung die politische Debatte und lähmt mögliche Ideen. Wir sollten uns um die wirklichen Bedürfnisse der älteren Bevölkerung kümmern. Wir alle tragen hierfür die Verantwortung; und letztlich betrifft es ja auch viele einmal selbst. Das wird allerdings oft recht später erkannt.

Wie sehen diese Bedürfnisse aus?

Die meisten Menschen wollen, wie gesagt, eine Kombination: Sie möchten möglichst lange zuhause bleiben und dabei auf öffentliche Angebote der Pflege und Sorge zurückgreifen können. Doch die individuellen Unterschiede sind gross: Meine Eltern beispielsweise nahmen Ganztagspflege in Anspruch. Meine Schwiegermutter ist nun über 90, lebt noch komplett alleine und benötigte bis jetzt gar keine Pflege. Aber so langsam wird es auch für sie zum Thema.

Der Altersheimverband Curaviva fordert mit Verweis auf die Obsan-Studie kostendeckende Tarife in der Langzeitpflege und -betreuung. Doch es soll auch Freiwilligenarbeit besser genutzt werden, Stichwort «Community Care».

Das finde ich gut. Aber private Hilfe muss immer freiwillig sein. Es darf keinen gesellschaftlichen Druck geben, sich engagieren zu müssen. Der Staat bleibt gefordert und kann die Verantwortung nicht abgeben. Professionelles Pflegepersonal wird es also immer brauchen.

Wo sehen Sie Potenzial zur Freiwilligenarbeit in der Altersbetreuung?

Wir werden alternative Betreuungsmodelle und Wohnformen ausprobieren und fördern müssen. Ich denke da unter anderem an Generationenhäuser oder Generationenstrassen, in denen sich die Bewohnerinnen und Bewohner verschiedensten Alters gegenseitig helfen und kollektiv organisieren. Dabei geht es oft um einfache Dinge wie Einkaufen, Kochen, Dinge reparieren oder gemeinsam Spazieren gehen.

Jüngere sollen also den Älteren helfen.

Nicht nur. Da ältere Menschen heute oft noch sehr fit und aktiv sind, können auch sie noch andere unterstützen. Viele haben ja das Gefühl, sie seien für die Gesellschaft nur noch eine Last, die viel kostet. Das ist entwürdigend. Sich um andere zu kümmern, gibt das Gefühl, noch immer etwas Sinnvolles tun zu können, sich geschätzt zu fühlen und auch weniger einsam. Denn viele alte Menschen leiden heute auch unter Einsamkeit und Mangel an Wertschätzung.

Andrea Maihofer: «Ich glaube früher oder später wird sich die Vier-Tage-Woche auch in der Schweiz durchsetzen.» Kenneth Nars

Sie betreiben Geschlechterforschung. Spielen die Geschlechter bei der Altersbetreuung eine grosse Rolle?

Ich habe viel zu familiärer Arbeitsteilung geforscht. Frauen leisten nach wie vor den grössten Teil der familialen Arbeit. Auch im Alter sind sie viel häufiger jene, welche Ältere betreuen und pflegen. Das fängt schon in der eigenen Familie an. Meist ist die Frau noch fitter als ihr Mann und wird auch älter. Obwohl diese Arbeit gesellschaftlich notwendig ist, werden Sorgetätigkeiten nach wie vor als angeblich typisch weibliche Tätigkeiten wenig wertgeschätzt. Männer sollten die Chance erhalten, hier mehr Verantwortung zu übernehmen.

Werden diese Rollenbilder nicht nach und nach aufgeweicht?

Tatsächlich gibt es immer mehr engagierte Männer, die sich kümmern wollen. Hier spricht man von «caring masculinity». Doch die Gesellschaft muss das auch ermöglichen.

Was braucht es dazu?

Arbeitszeitverkürzungen sind eine Möglichkeit. Dabei geht es nicht nur darum, mehr Zeit zu haben, ältere Menschen zu unterstützen. Es geht auch um die eigene Gesundheit. Wenn man sich mehr um die eigene Gesundheit kümmern kann, ist man im Alter möglicherweise gesünder.

Braucht es dann bis 2040 keine 900 neuen Altersheime?

Arbeitszeitverkürzung ist für mich ein entscheidender Faktor. Mehrere Länder testen die Vier-Tage-Woche. Dadurch können sogar Kosten gesenkt werden. Ich glaube früher oder später wird sich das auch in der Schweiz durchsetzen. Jeder hat das Recht auf ein menschenwürdiges Altern. Und hierfür ist für alle eine gelungene Balance von Sorge um sich und Sorge um andere zentral.

