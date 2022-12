Bürgermeister von Grenzach-Wyhlen will durchgehender Rheinufer

Interview Bürgermeister von Grenzach-Wyhlen: «Die Nähe zur Schweiz vereinfacht auch die Suche nach Investoren» Probleme der Grenzlage sieht der alte und neue Bürgermeister Tobias Benz (CDU) beim Fachkräftemangel und dem Druck auf den Immobilienmarkt. Peter Schenk Jetzt kommentieren 05.12.2022, 05.00 Uhr

Tobias Benz, Bürgermeister von Grenzach-Wyhlen, vor einem Fachwerkhaus neben dem Rathaus. Kenneth Nars

Tobias Benz (40, CDU) ist seit 2014 Bürgermeister von Grenzach-Wyhlen und wurde Ende Oktober mit 97,55 Prozent der Stimmen für weitere acht Jahre wiedergewählt

Was bedeutet die Nähe zur Schweiz für Grenzach-Wyhlen?

Tobias Benz: Auf einer Karte des Trinationalen Eurodistricts Basel liegt Grenzach-Wyhlen nicht an der Peripherie, sondern mittendrin. Die Gemeinde kann sich nicht isoliert sehen. Die Grenzschliessungen wegen Corona haben schmerzhaft gezeigt, dass wir uns dem nicht entziehen können. Von der Nähe zu Basel profitieren wir wirtschaftlich und kulturell. Wir haben ländliche und industrielle Strukturen, sind aber in überschaubarer Zeit im pulsierenden Zentrum von Basel.

Gibt es keine negativen Aspekte?

Beim Fachkräftemangel merken wir als Verwaltung, dass die Schweiz ein attraktiver Arbeitgeber ist. Das spüren wir auch bei den Kitas, der Pflege und der Gastronomie – das gilt für ganz Deutschland, ist hier aber noch verschärfter durch die Grenzlage. Wir reagieren in der Verwaltung als Arbeitgeber darauf, indem wir auch ausbilden und attraktive Rahmenbedingungen schaffen.

Kaufen in Grenzach-Wyhlen auch Schweizerinnen und Schweizer Immobilien?

Der Anteil liegt bei einer vernachlässigbaren Grösse von drei oder vier Prozent. Sie sind im Immobiliensektor auf keinen Fall als Preistreiber zu betrachten. Die Daten sprechen da eine andere Sprache als das Gefühl. In vielen Fällen sind die Schweizer Autos, die auf der Strasse stehen, Dienstfahrzeuge von Deutschen. Wir sehen auch bei den Kitas keinen Riesentrend. Dabei kostet der teuerste Ganztagesplatz für Ein- bis Dreijährige 550 Euro – in der Schweiz ist es ein Mehrfaches. Es gibt allerdings Deutsche, die aus der Schweiz zurückkommen, wenn sie eine Familie gegründet haben, weil die Bedingungen in Deutschland auch beim Mutterschutz, Elterngeldbezug oder den Kinderfreibeträgen besser sind. Wie viele das sind, ist aber schwer zu quantifizieren.

Wie hat sich der Einkaufstourismus entwickelt?

Mit der Pandemie gab es einen Rückgang, aber in den letzten Monaten kommen die Schweizer wieder und wir sind fast wieder auf dem hohen Level vor Corona von rund 40 Prozent. Negativ ist natürlich der Verkehr, der dadurch entsteht. Bei Kritik sage ich aber immer: Zeigen Sie mir eine 15'000-Einwohner-Gemeinde mit diesem Angebot an Lebensmitteln. Eine Fisch- und Fleischtheke wie bei Hieber finden Sie sonst nur in Grossstädten. Die Nähe zur Schweiz vereinfacht auch die Suche nach Investoren.

Inwiefern?

In Grenzach fehlt uns eine lebendige Ortsmitte. Auf einer Brachfläche soll ein grosser Platz mit Bäumen, unterirdischem Parkhaus, zentralem Pavillon mit Gastronomieangebot und mit drei Gebäuden entstehen, in deren Erdgeschoss es Geschäfte gibt und oben Praxen und Wohnungen. Das ist eine Investition von 90 Millionen Euro. Den Investor haben wir gerade auch wegen der Schweizer Kaufkraft gefunden, an der auch viele Arbeitsplätze hängen. Ende 2023 soll der Spatenstich sein. Wenn alles gut läuft, sind wir 2026 fertig.

Welche Bedeutung spielen die Grenzgänger für Sie?

Mit 2200 erreichen wir bei abhängig Beschäftigten einen Anteil von 35 Prozent. Das ist hinter Inzlingen die grösste Dichte in Südbaden. Ein kleiner Wermutstropfen ist, dass wir im deutschen System des Finanzausgleichs Steueranteile nur bezogen auf ein Jahreseinkommen von 70'000 Euro pro Erwerbstätigen erhalten.

Durch ihre hohe Kaufkraft dürfte auch der Druck auf den Immobilienmarkt steigen …

Bevor jetzt die Zinsen wieder gestiegen sind, war die rasante Entwicklung bei Mieten und Kaufpreisen tatsächlich teils beängstigend. Ein Einfamilienhaus mit überschaubarem Grundstück wurde auf einmal für über eine Million Euro verkauft, wenige Jahre zuvor war es etwas mehr als die Hälfte. Das waren keine Einzelfälle. Die Kaltmieten kosten im Neubau 13 bis 15 Euro den Quadratmeter. Vor fünf, sechs Jahren lagen sie deutlich im einstelligen Bereich. Gleichzeitig gibt es eine Knappheit auf dem Markt.

Bürgermeister Tobias Benz: «Unsere Wartelisten für bezahlbare Wohnungen sind dreistellig.» Kenneth Nars

Was hat das für Folgen?

Wohnungsnot. Wenn sich Menschen wie ein Polizist, eine Kitamitarbeiterin, eine Reinigungskraft oder eine Altenpflegerin nicht mehr leisten können, bei uns zu wohnen, haben wir ein Problem. Wir wollen aber, dass alle Bevölkerungsgruppen bei uns leben können. Es gibt sogar Leute, die wegen der hohen Preise wegziehen müssen. Unsere Wartelisten für bezahlbare Wohnungen sind dreistellig. Wir haben deshalb Flächen für den sozialen Wohnungsbau geschaffen, allerdings sind derzeit die Fördermittel des Landes ausgeschöpft. Bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, ist eine zentrale Herausforderung, die auch zu Konflikten führt. Es stellt sich die Frage, wie viele Flächen wir für Grün- und Erholungsflächen nutzen und nicht bebauen.

Die Industriellen Werke Basel (IWB) kaufen Energiedienst den gesamten Wasserstoff ab, der in Wyhlen beim Wasserkraftwerk erzeugt wird. Stört Sie das nicht?

Ich hätte mir natürlich gewünscht, dass der Wasserstoff hier genutzt wird – wie mit Brennstoffzellen für den Bus von Südbadenbus, der nach Basel fährt. Das Problem ist, dass die passenden Busse in Europa noch nicht zugelassen sind oder nicht ausreichend gefördert werden. Es freut mich aber, dass der Wasserstoff mit der IWB in der Region bleibt. Ausserdem bin ich sehr froh, dass ein sogenanntes Reallabor für die Energiewende, das die Bundesregierung mit 13 Millionen Euro unterstützt, hier realisiert wird. Das ist positiv für den Standort.

Wie läuft es mit der Busverbindung nach Basel?

Wir haben einen grossstädtischen 15-Minuten-Takt und arbeiten für zentrale Haltestellen an einer elektronischen Fahrgastinformation – auf der App kommt man schon in Echtzeit an die Informationen. Wir möchten auch für den letzten ICE, der im Badischen Bahnhof ankommt, eine Busverbindung schaffen. Derzeit muss man das Taxi nehmen.

Was bedeutet die Elektrifizierung der Hochrheinstrecke für Grenzach-Wyhlen?

Ich setze grosse Hoffnungen darauf. Wir haben zwei S-Bahn-Haltestellen, eine dritte für ein neues Wohngebiet ist laut der Deutschen Bahn leider nicht möglich. Mit dem Herzstück wäre Grenzach-Wyhlen an den Bahnhof SBB und den Euro-Airport angebunden. Die Verbindung zum Badischen Bahnhof kann in einem ersten Schritt mit der Elektrifizierung der Hochrheinstrecke mit einem Viertelstundentakt schon verbessert werden.

Wie viele industrielle Arbeitsplätze haben Sie noch in Grenzach-Wyhlen?

Rund 2000. Die grössten Firmen sind Roche, BASF, DSM und Bayer.

Roche hat in Grenzach-Wyhlen den Deutschlandsitz. Wie sind die Beziehungen zum Unternehmen?

Sehr gut. Mit Hagen Pfundner gibt es einen innovativen und visionären Chef, der mit dem neuen Campus und dem Multifunktionsgebäude Fritz bewusst die Öffnung zur Gemeinde sucht. Mit ihm haben wir einen guten Austausch. Es ist ein grosser Glücksfall für uns, Standort von Roche zu sein und dass Roche, obwohl es ein Weltkonzern ist, noch den Geist eines Familienunternehmens atmet. Mit dem Abschluss der Sanierung der Kesslergrube schafft Roche am Rhein eine kleine Promenade mit Naturraum. Wir wollen den Rhein als Erholungs- und Naturraum aufwerten und einen direkten Zugang schaffen. Eine Vision der Gemeinde ist ein durchgängiger Rheinuferweg.

«Wir wollen den Rhein als Erholungs- und Naturraum aufwerten und einen direkten Zugang schaffen» sagt Grenzach-Wyhlens Bürgermeister Tobias Benz. Kenneth Nars

Weniger glücklich dürften Sie mit BASF sein, das seinen Anteil der alten Deponie Kesslergrube nicht ausheben will wie Roche, sondern sich für eine Einhausung und Einkapselung entschieden hat.

BASF will nächstes Jahr mit den Arbeiten beginnen. Wir haben uns dagegen gewehrt, aber in den ersten Instanzen verloren. Derzeit sind noch zwei Verfahren am Laufen: eines von der Gemeinde beim Bundesverfassungsgericht, wo es um die Klagebefugnis der Gemeinde geht, und eines von der Naturschutzorganisation Bund beim Bundesverwaltungsgericht, das wir unterstützen. Wir lassen nichts unversucht und kämpfen weiter für eine nachhaltige Sanierung.

Trübt das nicht das Verhältnis zu BASF?

Nein. Es hat trotzdem keinen Schaden genommen. Ich betone regelmässig, dass mir die guten Beziehungen wichtig sind. BASF investiert hier sehr stark und ist für uns ein Partner. Ausserdem liegen von 32 Hektaren, die der Firma gehören, 80 Prozent brach. Diese sollen entwickelt werden, und wir planen einen Flächenwettbewerb für Rheinuferweg und Grünzüge.

Wo gibt es in Gemeinde sonst noch Gewerbegebiete?

Roche will auf dem Gelände der ehemaligen Kesslergrube vor allem Gewerbe ansiedeln. Ausserdem gibt es beim Wasserkraftwerk Wyhlen/Augst ein Gewerbegebiet, wo Projekte mit dem dort produzierten Wasserstoff denkbar wären. Schliesslich haben wir Flächen der ehemaligen Firma Wetzel in Wyhlen gekauft, die mit der geplanten Umgehungsstrasse B34 direkt angebunden werden und sehr attraktiv sind.

Zur Person Tobias Benz stammt aus Offenburg und hat in Konstanz und Freiburg im Breisgau Volkswirtschaft studiert. Er ist verheiratet und hat drei Kinder. Während er sich 2014 im ersten Wahlgang gegen acht Mitkandidaten durchsetzen konnte, hatte er 2022 keinen ernsthaften Konkurrenten und wurde von allen fünf Fraktionen im Gemeindeparlament unterstützt. (psc)

