Chef der Basler Gartenbäder im grossen Interview

Interview Chef der Basler Gartenbäder: «Man kann die Verantwortung nicht immer abschieben» Peter Portmann ist in Basel für die Gartenbäder verantwortlich. Im Interview erklärt er, wie sich die happigen Eintrittspreise rechtfertigen lassen und was er sich von den Badegästen wünschen würde. 23.07.2022, 05.00 Uhr

Peter Portmann, 2021 war für die Gartenbäder ein Horrorsommer. Folglich muss 2022 ein Traumsommer sein. Oder nicht?

Peter Portmann: Ja, er ist traumhaft. Die Personalplanung ist einfacher als bei wechselhaftem Wetter. Und das durchgehend schöne Wetter zieht natürlich viele Leute an. Das zeigt die Zahl der Eintritte, die aber nicht der Zahl der Gäste entsprechen muss, die sich in der Badi aufhält. Wir schätzen nämlich, dass rund ein bis fünf Prozent über den Zaun klettern.

So viele?

Ja, davon gehen wir aus. Ganz verhindern lässt sich das nicht. Erwischen wir jemanden, erhält er Hausverbot. Klettert er ein zweites Mal über den Zaun, ist es Hausfriedensbruch. Das melden wir dann der Polizei. Grundsätzlich darf ich aber festhalten, dass sich die überwiegende Mehrheit der Gäste korrekt verhält und sehr umgänglich ist.

Vielleicht klettert der eine oder andere über den Zaun, weil er nicht stundenlang draussen anstehen will. Es gab Wochenenden, da reichte die Schlange der Wartenden draussen im Joggelibad bis zur Bahnschranke!

Wer will, kann die Warterei umgehen, indem er oder sie online ein Jahresabo, ein Saisonabo oder ein Abo mit zehn Eintritten kauft, die drei Jahre lang gültig sind. Dann muss man nicht anstehen, sondern kann sofort durchs Drehkreuz. Dieses lässt pro Stunde 2000 Personen passieren. Da bildet sich mit Bestimmtheit keine Schlange. Wem hingegen im letzten Moment einfällt, dass es 38 Grad heiss ist und man schnell in die Badi gehen könnte, der trifft halt vor der Kasse auf eine Schlange, wenn alle so denken.

Müsste man nicht trotzdem flexibler sein und die zweite Kasse bei Grossandrang früher als geplant öffnen? Oder zusätzliche mobile Kassen anbieten?

Als das Bachgraben 1963 aufging, standen bis zu 12’000 Badegäste an. Heute sind es an Spitzentagen maximal 7000. Wir machen, was möglich ist. Wir können aber nicht einfach von irgendwoher Mitarbeitende herzaubern. Das sind Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die Rechte haben, zum Beispiel auf Einhaltung des Arbeitsvertrages, der auch Ruhetage vorsieht. Vor allem aber haben wir nicht unendlich viele Ressourcen zur Verfügung.

Dann sind längere Öffnungszeiten kein Thema? Also, dass morgens alle Badis um sechs aufgehen und bis abends um neun offen haben? Ich finde, das sollte schon lange der Fall sein.

Das ist jetzt aber Klagen auf sehr hohem Niveau. Wir haben mit dem Joggeli ein Bad, das täglich um sechs Uhr öffnet. Da kommen in den ersten drei Stunden, in denen wir früher offen haben, zwischen 100 und 200 Badegäste. Im Übrigen ist auch das eine Frage von Ressourcen und kann nicht einfach mal so schnell umgesetzt werden.

Vielleicht ist der Weg dorthin vielen, die morgens vor dem Arbeiten gerne schwimmen gehen würden, einfach zu weit.

Einspruch abgelehnt. (lacht) Es fährt ein Tram fast vor den Eingang. Ich finde, der Weg ist zumutbar. Und zu den längeren Öffnungszeiten abends: Das handhaben wir grosszügig und flexibel. Wenn es so heiss ist wie jetzt, schicken wir niemanden bereits um acht nach Hause. Wir lassen es «ausschleichen», wie wir es nennen. Ich hüte mich jedoch, die Öffnungszeiten offiziell bis um neun Uhr zu verlängern. Wenn es nämlich regnet und niemand kommt so wie im letzten Jahr, wäre das eine Verschwendung der Ressourcen. Vor zwei Jahren beantragte ein Grossrat mit Erfolg, die Saison im Bachgraben bis Ende September zu verlängern. Er war aber schlau genug, dafür auch mehr Geld zu beantragen. So macht es Sinn, denn wer mehr anbietet, braucht mehr Geld.

Werden die Tickets vom Staat subventioniert?

Klar. Wir haben es mal ausgerechnet: Ohne Subventionen müsste man mindestens dreimal so viel Eintritt bezahlen.

Aber auch 7.50 Franken sind für einen Einzeleintritt immer noch viel. Eine vierköpfige Familie mit zwei Primarschülern zahlt für einen Besuch 21 Franken. Ganz schön happig.

Im Vergleich dazu, was Sie in unseren Gartenbädern dafür erhalten, ist der Preis vertretbar. Das Gartenbad Bachgraben etwa ist das grösste Schweizer Freibad ohne Seeanschluss, mit schönen Schwimmbecken, gepflegten Bäumen und genügend Personal.

In den Medien konnte man von Bademeistern lesen, die schweizweit fehlen würden. Ist das in Basel ebenfalls der Fall?

Die Situation ist auch bei uns angespannt. Ich habe deshalb frühzeitig eine Zusammenarbeit mit der Securitas in die Wege geleitet, die uns in Notfällen ausgebildete Bademeister zur Verfügung stellen kann. Aber: Es ist günstiger, eigenes Personal anzustellen, als fremdes einzukaufen.

Ende Mai kam es zu einem tragischen Unglück, als im Bachgraben ein fünfjähriges Mädchen ertrank. Wie lautet der Erkenntnisstand?

Dazu darf ich mich nicht äussern, da dieser Fall von der Staatsanwaltschaft untersucht wird. Zum Glück verlaufen die meisten Zwischenfälle in unseren Bädern dank unseres gut geschulten Personals glimpflich. Erst kürzlich hatten wir einen Fall, bei dem ein Badegast im Wasser einen epileptischen Anfall erlitt. Die Bademeisterin sah, dass etwas nicht stimmte, und war rechtzeitig zur Stelle. Sie hat hervorragend reagiert.

Unabhängig davon, wie es zum erwähnten Todesfall kam – was wünschen Sie sich von den Badegästen?

Da schliesse ich mich dem Appell der Schweizerischen Lebensrettungsgesellschaft an, der kürzlich im Fernsehen zu sehen war: Kinder, die noch nicht schwimmen können, gehören jederzeit in Griffnähe der Eltern. 20 Sekunden reichen, dass ein Kind ertrinkt. Das ist wahnsinnig wenig. Ich glaube, es ist ein gesellschaftliches Phänomen, dass die Menschen immer weniger auf Eigenverantwortung setzen. Kürzlich beklagte sich eine Frau in einem Interview darüber, dass auf einer Hochtour ein Weg zu wenig sicher war. Auf einer Hochtour, wo man mit Steigeisen, Pickel und Seil unterwegs ist! Man kann die Verantwortung nicht immer auf andere abschieben. Das gilt auch für die Badi.

Wenn wir schon bei der mangelnden Eigenverantwortung sind: Im «Fraueli» des Gartenbads Eglisee mussten Sie eine Zeitlang Haargummis verteilen. Ist das immer noch so?

Ja, das machen wir weiterhin. Früher gab es eine Badekappenpflicht. Dann wurde diese in den Achtzigerjahren abgeschafft. Menschen verlieren aber immer noch Haare. Und so ein Busch, der auf dem Wasser schwimmt, ist nicht unbedingt appetitlich. Also haben wir Haargummi verteilt. Das hat sich bewährt – und für uns ist der Aufwand überschaubar.

Im Eglisee mussten Sie auch Schilder anbringen, dass man sich nicht mit Speiseöl einreiben darf. Das klingt nach einem Aprilscherz, oder nicht?

Es ist aber die Wahrheit. (lacht) Der dortige Betriebsleiter rief mich an: «Du glaubst es nicht, aber die Gäste reiben sich mit Olivenöl ein!» Weil es die Haut so schön bräune. Nicht so schön ist, dass nachher eine fettige Ölschicht auf der Wasseroberfläche schwimmt. Also haben wir mit dem Schild reagiert, dass man dies doch bitte unterlassen solle. Wir empfehlen, sich mit normaler Sonnencrème einzureiben, 20 Minuten zu warten, damit sie in die Haut einzieht, und dann noch zu duschen, bevor man ins Wasser steigt.

Was kommt wohl als Nächstes?

Ich hoffe, dass man sich nicht auch noch mit Schoggipulver einreibt.

