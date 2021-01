Interview Der Basler Florist Michael Fleig plaudert aus dem Nähkästchen: «Treffen mit Freunden sind gerade der grösste Luxus für mich» Wegen Corona verzeichnet der Besitzer der Blumenläden bim Schloss praktisch keine Aufträge mehr von Firmenkunden. Dafür gönnen sich die Privaten umso mehr Blumen. Seine drei Filialen florieren. Rahel Koerfgen 31.01.2021, 06.00 Uhr

Nähkästchen mit Michael Fleig, Inhaber Bluemelade bim Schloss: Seine Läden in Aesch, Oberwil und Basel (im Bild) laufen trotz Corona wie geschmiert. Bild: Kenneth Nars / BLZ

Herr Fleig, was ist das Thema?

Michael Fleig: Das Nähkästchen meint: Luxus.

Was stellt für Sie den grössten Luxus dar in dieser schwierigen Zeit?

Dass Blumenläden geöffnet haben dürfen. Bis auf die sechs Wochen im ersten Lockdown konnten wir immer arbeiten. Dafür bin ich sehr dankbar. Umso mehr, wenn ich an Kollegen aus anderen Branchen denke.

Sind Sie ein Workaholic?

Nein, ich übe meinen Beruf mit Leidenschaft aus; das ist wie ein Hobby, dem ich jeden Tag fröne. Deshalb wäre es für mich schwierig, wenn ich nicht arbeiten könnte.

Es dürften Sie viele andere Ladenbesitzer darum beneiden, dass Sie geöffnet haben dürfen. Die meisten Geschäfte müssen ja geschlossen bleiben.

Ganz ehrlich – und so froh ich darüber auch bin – ich kann den Entscheid des Bundesrats auch nicht ganz nachvollziehen. Also, warum jetzt wir geöffnet haben dürfen und ein Fitnessstudio oder ein Buchladen zum Beispiel nicht. Klar, für mich als Florist und für viele meiner Kunden sind Blumen und Pflanzen ein essenzielles Gut, aber das ist Ansichtssache.

Warum brauchen die Leute Blumen?

Die meisten Menschen sitzen den ganzen Tag im Homeoffice und starren seit Monaten immer dieselbe Wand an, da macht doch so ein Farbtupfer Freude und hellt die Stimmung auf. Umso mehr, weil man derzeit nicht ins Restaurant kann, nicht zum Sport, ins Kino, sich mit Freunden treffen. Ein luxuriöses «Trösterli» in diesen Tagen.

Dann läuft das Geschäft gut? Profitieren Sie von der Krise?

Alle drei Filialen – also Aesch, Oberwil und Basel – laufen tatsächlich sehr gut. Die Leute gönnen sich deutlich mehr als vor Corona. Allerdings muss ich sagen, dass wir im Moment ausschliesslich von Privatpersonen leben. Blumenabos von geschäftlicher Seite – etwa Restaurants, Hotels, für Firmenevents und so weiter – wurden alle storniert, auch Hochzeiten und sonstige Privatfeiern. Wir haben unglaublich viele Aufträge verloren. Diesen Ausfall konnten wir durch den super Geschäftsgang in den Läden kompensieren.

Was sind denn so die Verkaufsschlager?

Nicht nur Blumengestecke und Pflanzen! Seit ich das Geschäft in Aesch vor bald 20 Jahren von meiner Mutter übernommen habe, verbreiterte ich das Sortiment kontinuierlich. So findet man in unseren Läden auch Dekoartikel, kleinere Möbel, Lampen, Bilder, aber auch kulinarische Spezialitäten wie etwa Tee oder Sirup – der geht weg wie warme Weggli. Und im Laden in Aesch befindet sich ja auch ein kleines Café. Wenn die Coronakrise vorbei ist, möchte ich auch in Basel so etwas aufbauen. Der schmucke Innenhof, der zum Ladenlokal gehört, bietet sich geradezu dafür an.

Damit liegen sie voll im Trend. Solche Concept-Stores finden sich immer mehr in den Städten.

Ja, dieses Modewort ... Ich kann einfach sagen, diese Verbreiterung des Sortiments lief bei uns schon immer gut. Es sind alles Artikel, die das Zuhause verschönern sollen.

Vor vier Jahren eröffneten Sie ihre dritte Filiale in Basel an der Aeschenvorstadt. In Basel, wo es nur so von Floristen wimmelt. Heute ist dieser Laden eine feste Grösse in der Stadt. Woher nahmen Sie den Mut, diesen Schritt zu wagen?

Ich habe schon immer sehr konservativ gewirtschaftet, immer jeden Rappen umgedreht und bin nie übers Ziel hinausgeschossen. Heisst, wir kamen nach Basel als sehr gesunder Betrieb. Zudem: Ich lege bei solchen Entscheiden oftmals eine gesunde Naivität an den Tag, lasse mich schnell begeistern und vertraue auf meine Intuition. Bis dato ging diese Strategie auf.

Gibt es Pläne, weiter zu expandieren?

Im Moment nicht, aber das kann in zwei Wochen bereits wieder anders sein (lacht). Ich fände einen kleinen Laden in einem Basler Quartier, etwa das St.Johann, sehr spannend. Aber dafür brauche ich Zeit.

Regionalität liegt im Trend. Wie wirkt sich das aufs Geschäft mit Blumen aus?

Die Kunden interessieren sich in der Tat mehr für die Herkunft als auch schon. Bei Blumen lässt sich aber gerade im Winter nicht vermeiden, dass manche aus dem Ausland geliefert werden. Wenn es um exotische Pflanzen geht, erst recht nicht. Aber wir versuchen seit jeher, da ein gewisses Gleichgewicht zu halten und mit regionalen Lieferanten zusammen zu arbeiten, wo es möglich ist. Ich würde sagen, im Winter beziehen wir 60 Prozent unseres Angebots aus dem Ausland, im Sommer 40 Prozent.

Sie sagten vorhin, Ihre Kunden gönnen sich mehr Blumen in der Krise. Welchen Luxus gönnen Sie sich jetzt umso mehr?

Nichts Materielles. Der grösste Luxus für mich sind Treffen mit meinen engsten Freunden. So ein bis zwei Mal pro Woche muss das sein, immer mit den gleichen und im Rahmen der geltenden Regeln, klar.

Was ist für Sie heute Luxus, das noch vor wenigen Monaten selbstverständlich war?

Definitiv das Reisen. So sehr ich Basel liebe: Ich vermisse es, andere Länder und Orte zu erkunden, ihre Atmosphäre aufzusaugen. Das gibt mir immer einen Inspirationsschub, auch für mein Geschäft. Ich kehre meist immer mit ganz vielen Ideen zurück. Aber dieser Zustand hat auch seine positiven Seiten.

Inwiefern?

Er hat mich auf den Boden runtergeholt. Erstens werde ich mich umso mehr auf die nächste grosse Reise freuen. Mein Partner und ich schmieden bereits Pläne für eine grosse Reise post Corona, etwa nach Asien oder Zentralamerika. Zweitens bin ich jetzt umso mehr in der Schweiz unterwegs. Ich habe immer Ferien im eigenen Land gemacht, aber nie so intensiv wie jetzt. Die Schweiz hat so viel zu bieten, ist so facettenreich. Das schätze ich sehr.