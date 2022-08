Interview Der Einsatzleiter im Gespräch nach der Bombenentschärfung: «Helden sind wir nicht, das ist unser tägliches Geschäft» Auf ihn und seine Kollegen kam es am Ende an: Alexander Geiselhart (43) vom Kampfmittelbeseitigungsdienst hat mit seinen Männern die Bombe in Lörrach-Brombach am Mittwochabend entschärft. Circa 20 Minuten danach hat sich Jonas Hirt von der Badischen Zeitung mit ihm darüber unterhalten. Badische Zeitung / Jonas Hirt Jetzt kommentieren 11.08.2022, 11.17 Uhr

Alexander Geiselhart vom Kampfmittelbeseitigungsdienst. Jonas Hirt / Badische Zeitung

Herr Geiselhart, während sich alle Menschen von der Bombe möglichst weit weg bewegen sollen, laufen sie auf die Bombe zu: Sind Sie ein Held oder verrück?

Alexander Geiselhart: Helden sind wir nicht, das ist unser tägliches Geschäft. Wir sind gut ausgebildet und wir machen den Job aus Überzeugung. So eine Bombe ist natürlich aber etwas Besonderes für uns.

Das ist die rund 250 Kilo schwere, amerikanische Fliegerbombe aus dem zweiten Weltkrieg, die in Lörrach-Brombach gefunden und entschärft wurde. Jonas Hirt / Badische Zeitung

Wie würden Sie die Bombe hier einschätzen: War sie herausfordernd oder war es Tagesgeschäft?

Es war eine Standardbombe, eine US-amerikanische Sprengbombe mit mechanischen Aufschlagzündern am Kopf und am Heck. Der vordere Kopfzünder hat durchgeschlagen, es war also ein klassischer Blindgänger. Er war entsichert. Das ist für uns ein wenig problematischer. Auch der Heckzünder hat durchgeschlagen, das haben wir im Nachhinein gesehen.

Wie entschärft man so eine Bombe?

Da beide Zünder durchgeschlagen waren, mussten wir behutsamer mit der Bombe umgehen. Deswegen haben wir den Evakuierungsradius recht grossflächig gewählt, auch weil die Bombe recht oberflächennah lag. Die Entschärfung selbst lief recht gut. Wir konnten die Zünder leicht entfernen und somit ist der Fall erledigt.

Nachmittags hatte es mehr als 30 Grad. Was ist einem Bombenentschärfer lieber: Das oder minus sechs Grad?

(lacht) Für Kampfmittel ist Wärme immer ein Problem. Vor allem die direkte Sonneneinstrahlung. Wenn sich der Stahl, also die Bombe, aufheizt und so der Sprengstoff reagier t, dann mögen wir das nicht so gerne. Und klar: In der Hitze unter freier Sonne arbeiten ist auch nicht so ideal. Wir mögen lieber mildere Temperaturen, aber vor allem, weil dann die Gefahr nicht so steigt.

Wie gehen Sie dann noch damit um, wenn sich die Sache immer weiter verzögert, da die Evakuierung mehr Zeit benötigte als geplant. Wird man da nicht nervös?

Wir gehen schon recht entspannt an die Sache ran. Wir kennen solche Einsätze und wissen, dass sie recht zeitintensiv sind. Da sind wir dankbar für die Einsatzkräfte. Die müssen die Mammutarbeit leisten, indem sie den grossen Bereich evakuieren müssen. Die Einsatzleitung muss enorm viel planen, da sind wir eigentlich nur Zuschauer. Wir geben lediglich die Richtlinien vor, was wir an Evakuierungsradien und an Zusatzausrüstung brauchen. Ansonsten heisst es für uns warten, bis das Go kommt. Und dann fangen wir an, in die Routine einzutauchen, und legen wir Stück für Stück los.

Wie hoch ist dann der Puls bei der Entschärfung?

Jetzt ist er jedenfalls wieder runtergegangen. Am Anfang steigt der Puls schon. Aber wie gesagt: Wir sind recht routiniert und gehen behutsam vor, das ist für uns kein Neuland. Wir sind sehr erfahren.

Ihre wievielte Bombe war das?

Ich mach den Job schon seit 20 Jahren und war schon bei 68 Bomben mit dabei, heute war es aber meine Erste als Einsatzleiter.

Wie fällt das Fazit aus nach dieser Premiere?

Es war recht aufregend und spannend für mich. Wir sind aber ein super Team, die Kollegen haben super mitgearbeitet, auch die beiden Jüngeren, die mit dabei waren. Zudem war noch unser Dienststellenleiter mit dabei. Das hat super geklappt. Auch die Zusammenarbeit mit den Einsatzkräften war super. Alles hat harmoniert.

