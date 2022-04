Interview Der Umzug des Naturhistorischen Museums bringt viel Veränderung: «Der neue Dinosaurier wird eine Sensation!» Die beiden Co-Direktoren des Naturhistorischen Museums erzählen, auf was sie sich nach dem Umzug in den Neubau besonders freuen. Peter de Marchi Jetzt kommentieren 16.04.2022, 05.00 Uhr

Die Co-Direktoren Basil Thüring (li.) und David Alder. Roland Schmid

Im St.Johann wird kräftig gebaggert. Sind Sie im Fahrplan, sodass das neue Museum tatsächlich 2028 die ersten Besucherinnen und Besucher empfangen kann?

Basil Thüring: Der Baubeginn ist Anfang Juni 2021 erfolgt und die Arbeiten in der Baugrube verlaufen derzeit plangemäss.

Was könnte den Bau denn heute noch verzögern?

David Alder: Sorgen bereiten im gesamten Bauwesen die Lieferengpässe für Baumaterialien auf den Weltmärkten, welche durch die Pandemie ausgelöst wurden und sich aktuell durch den Krieg in der Ukraine verstärken. Die Projektorganisation hat das Thema aufgenommen und untersucht den bestehenden Handlungsspielraum, um diesem schwer einschätzbaren Verzögerungsrisiko entgegenzuwirken.

Was wird neu für die Besucherinnen und Besucher?

Thüring: Es wird sehr viel Neues geben, allein das Gebäude wird ein Erlebnis, aber die Besuchenden werden auch alte Bekannte antreffen. Ganz neu wird die sogenannte «Sichtbare Sammlung» sein. Wir haben 11,8 Millionen Objekte in unserer Sammlung, vom Einzeller bis zum Wal. Diese Sammlung gehört zu den grössten der Welt, Hunderte von Wissenschafterinnen und Wissenschafter besuchen sie jedes Jahr. Nun möchten wir diese Sammlung allen Besuchenden zugänglich machen und Einblicke in die tollen Sammlungen ermöglichen.

Alder: Die Besuchenden erwartet eine einladende Eingangshalle mit einem Museumskaffee mit Sitzplätzen drinnen wie draussen. Eine Lounge lädt zum Verweilen ein. Für die Schulklassen bieten wir mit der Galerie einen eigenen Sitz- und Picknickbereich. Ein Klassenzimmer und ein Workshopraum machen das Museum zu einem noch attraktiveren ausserschulischen Lernort. Der Veranstaltungsraum im Turm bietet nicht nur eine imposante Aussicht, sondern kann auch gemietet werden.

David Alder, Leiter Naturhistorisches Museum Basel. Kenneth Nars

Werden die heutigen Dauerausstellungen in der bisherigen Form weitergeführt?

Thüring: Wir werden mit einem komplett neuen Ausstellungsprogramm überraschen. Unsere heutigen beliebten Ausstellungen haben doch schon einige Jahre auf dem Buckel, somit ist es eine tolle Chance, unsere Themen neu, frisch und nach dem aktuellsten Stand der Wissenschaft zu präsentieren. Unser tolles Team aus der Wissenschaft und der Vermittlung arbeitet bereits seit fast zwei Jahren daran. Selbstverständlich werden nicht alle Objekte neu gemacht. Unsere wichtigen und bekannten Objekte werden wieder aufgefrischt und in neuem Kontext erscheinen. Wer will schon auf das berühmte Quagga oder die Goldstufe aus dem Bündnerland verzichten?

Alder: Selbstverständlich bietet die Neugestaltung der Ausstellungen auch die Möglichkeit, wo sinnvoll moderne technologische Ansätze einzubringen, aber auch Besuchergruppen mit besonderen Bedürfnissen Rechnung zu tragen. Ein Highlight wird sicherlich auch der Erdbebensimulator werden. Darin lässt sich beispielsweise das Erdbeben von 1356 nachempfinden. Dieser Simulator ist keineswegs als pure Unterhaltung zu verstehen, sondern dient dazu, das richtige Verhalten im Falle eines Erdbebens zu erlernen.

Was passiert mit den berühmten Eyecatchern, dem Höhlenbären, der Giraffe oder dem Mammut, die ja auch Publikumslieblinge sind?

Thüring: Auch da sind wir intensiv am Nachdenken, am Planen, am Skizzieren, Verwerfen. Es wird neue Ikonen, so nennen wir unsere Eyecatcher, geben aber auch alte Bekannte. Alles möchten wir nicht verraten, aber so unter uns kann ich ihnen sagen, dass der Höhlenbär einen tollen Platz im grossen Treppenhaus haben wird, er bekommt eine neue Höhle. Und vielleicht haben sie schon davon gehört, dass wir ein Dinosaurierskelett gekauft haben, welches wir nun präparieren und dann im neuen Museum zeigen werden. Das wird eine Sensation!

Alder: Das grosszügige Treppenhaus oder die offene Eingangshalle bieten tolle Möglichkeiten, wunderbare Exponate wie beispielsweise das Mammut oder ein Walskelett neu in Szene zu setzen.

Haben Sie sich schon etwas ganz Spezielles ausgedacht für die Eröffnung? Wenn noch nichts Konkretes, in welche Richtung denken Sie?

Thüring: So weit sind wir noch nicht, da haben wir noch einige andere Dinge im Kopf bis dahin. Aber wir sind uns einig: Es soll ein Fest für alle sein. Das Museum wird ja für die Bevölkerung, für das Quartier, für die Wissenschaft gebaut und betrieben. Daher freuen wir uns auf das gemeinsame Fest. Da knüpfen wir an die Erfahrung unseres Jubiläums zum 200-jährigen Geburtstag an, den wir letztes Jahr mit der Bevölkerung feiern durften.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind schon eifrig am Packen und Organisieren. Welche Aufgabe kommt Ihnen zu bei der ganzen Zügelei?

Thüring: Wir können auf ein Präparatorenteam und Sammlungsspezialisten zurückgreifen, die unser vollstes Vertrauen geniessen. Sie haben sehr viel Erfahrung mit Umzügen und wissen exakt, was in Sachen Objektsicherheit zu tun ist. Ohne diese Spezialisten würde es gar nicht gehen. Unsere Aufgabe ist es, für genügend Ressourcen zu sorgen, damit sie diese Mammutaufgabe auch bewältigen können. Man muss bedenken: Es sind 11,8 Millionen Objekte, die umgezogen werden müssen – ein wahrer Marathon.

Alder: Mit den umzugsvorbereitenden Massnahmen haben wir längst begonnen. Bei dieser Anzahl Objekte, die verschoben werden müssen, ist dies zwingend erforderlich. Man muss sich vorstellen: Es gibt unzählige Skelette, die stabilisiert oder demontiert werden müssen. Hunderttausende von Insekten müssen in für die neuen Regale passenden Schubladen umgesteckt werden. Ganze Sammlungsbereiche werden neu geordnet oder fragile Objekte werden in Schaumstoffformate eingebettet.

Basil Thüring. Kenneth Nars

Welche Objekte bieten Ihnen schlaflose Nächte, wenn Sie daran denken, dass Sie einen heiklen Umzug heil überstehen müssen?

Alder: Nicht alle Objekte und Sammlungsbereiche stellen gleichermassen komplexe Anforderungen an den Umzug. Bei der Alkoholsammlung zum Beispiel müssen wir anders vorgehen als mit Käfern oder Skeletten. Hier wird es wohl zu einem Gefahrentransport kommen. Herausfordernd ist vor allem die gesamte Umzugslogistik. Auch das Staatsarchiv zieht ja mit uns ins neue Gebäude ein. Besonders herausfordernd ist ein Nadelöhr im jetzigen Gebäude: Wir haben einen einzigen Lift, der sowohl für die Besuchenden, für die Mitarbeitenden als auch für die Objekte der Ausstellungen und Sammlungen funktionieren muss. Unser Anspruch, nur wenige Monate das Museum zu schliessen, erschwert das Ganze natürlich erheblich. Aber wir arbeiten dran.

Fällt Ihnen der Abschied aus diesen wunderbaren alten Gebäuden nicht doch etwas schwer?

Thüring: Es wird nicht einfach, diesen Ort voller Geschichten zu verlassen. Aber dieser Abschiedsprozess hat bei uns bereits vor Jahren eingesetzt und die Vorfreude auf den Neubau nimmt mit jedem Tag zu, mit dem die Planungen konkreter werden. Die Vorfreude auf das tolle Museum ist sehr gross. Der Berri-Bau bleibt aber in guten Museumshänden. Wir freuen uns dann auf den Besuch im neuen Antikenmuseum im toll renovierten Berri-Bau!

Worauf freuen Sie sich am meisten?

Alder: Auf die ersten Besuchenden, die erste Schulklasse, vor allem die ersten «hoffentlich» strahlenden Kinderaugen, die den Höhlenbär im Treppenhaus entdecken. Ich freue mich auf den ersten Glacé im Museumsbistro. Ich freue mich auf die Kaffeepause mit den Kolleginnen und Kollegen vom Staatsarchiv. Wir freuen, dass unsere wertvollen Objekte nun endlich gut, sicher und an einem Ort untergebracht sind und dass sie nun auch von allen bestaunt werden können. Und wir freuen uns auf die erste Museumsnacht im St.Johann.

