Erster Basler Staatsanwalt im Interview

Herr Stauffer macht seine Arbeit gut. Was mir bei diesem Interview missfiel ist, dass die Journalisten immer wieder versuchten, Herrn Stauffer und die Stawa schlecht hinzustellen, was linke Journalisten ja schon dauernd versuchen. Dies wiederum sieht man an der Fragestellung zu Steiger und Arslan. Da wird mit zwei Ellen gemessen. Zu Arslan nur dies: Sie wurde als 'Vermittlerin' dargestellt. In den damaligen Pressevideos war zu sehen, wie diese 'Vermittlerin' die Polizisten anging, täubelete, herumschrie und um sich schlug, was ih nie vergesse...da dies völlig daneben war von einer sog. Parlamentarierin und speziell einer sog. Juristin. Das nennt die Linke also 'Vermittlerin'. Sorry, bei einem Vermittler verstehe ich etwas anderes. Was mich jedoch gerade an der Politik störrt, ist die Immunität... Hätte sich keine/r etwas vorzuwerfen, bräuchte es diese nicht. Aber eben, i.S. Recht sind die Politiker eben gleicher, obwohl immer wieder zitiert wird: 'Vor dem Gesetz sind alle gleich!'. Wieso also die Immunität für sie? Aus diesen Gründen wünsche ich Herrn Stauffer viel Erfolg, und hoffe, dass er mehr Personal zugesprochen bekommt, denn andere Staatsstellen sind überdotiert. Also dort ab- und bei der Stawa aufbauen.