Basel: Erster Staatsanwalt nimmt Stellung zur Kriminalität

Interview Erster Staatsanwalt zur Kriminalität in Basel: «Vergleiche mit anderen Städten sind problematisch» Die Kriminalstatistik von 2021 von Basel-Stadt zeigt eine leichte Zunahme der Anzahl eingegangener Anzeigen. Erster Staatsanwalt Sasha Stauffer warnt vor Vergleichen mit anderen Kantonen. Silvana Schreier Jetzt kommentieren 31.03.2022, 17.06 Uhr

Seit Anfang Januar 2021 ist Sasha Stauffer Erster Staatsanwalt von Basel-Stadt. Kenneth Nars

In der nationalen Kriminalstatistik steht Basel-Stadt sowohl im Kantons- als auch im Städtevergleich auf dem ersten Platz. Ein unrühmlicher erster Platz allerdings. Wie begründen Sie das?

Sasha Stauffer: Basel-Stadt ist sehr kleinräumig und hat eine sehr hohe Bevölkerungsdichte. Zudem sind wir ein Grenzkanton im Dreiländereck und haben damit eine Zentrumsfunktion. Darum sind Vergleiche mit anderen Kantonen statistisch immer problematisch, weil man nicht von gleichen Voraussetzungen ausgehen kann. Der Mehrjahresvergleich innerhalb unseres Kantons ist für mich von der Aussagekraft her entscheidender.

Die Basler SVP griff Anfang Woche die nationale Statistik auf und forderte von der Regierung ein umfassendes Massnahmenpaket bis zum Sommer 2022. Können Sie dies nachvollziehen?

Aus den politischen Diskussionen halte ich mich zurück. Die Staatsanwaltschaft ist eine unabhängige Strafverfolgungsbehörde mit einem klaren gesetzlichen Auftrag. Dieser setzt ein, wenn die Taten schon passiert sind. Die Prävention ist die Aufgabe anderer Stellen.

Die Zahlen in der Basler Kriminalstatistik zeigen: Die Lage ist relativ stabil. Die Anzeigen haben zwar um sieben Prozent zugenommen, aber somit ist die Zahl wieder auf dem Niveau von 2019. Auswirkungen von der Coronapandemie sind in der Statistik kaum zu sehen. Muss der Kanton hier noch mit Nachwehen rechnen?

Es gab ja die Befürchtung, dass die Zahlen etwa zur häuslichen Gewalt im Lockdown explodieren werden. Die Überraschung, dass dem nicht so ist, erlebten wir schon im vergangenen Jahr: Wir beobachteten, dass die Polizei mehr ausrücken musste, aber dies resultierte nicht in mehr Strafanzeigen. 2021 sind wir ähnlich unterwegs. Ich denke darum nicht, dass wir noch Nachwehen erleben werden, denn bei häuslicher Gewalt wird in der Regel direkt eine Anzeige erstattet oder es ergibt sich ein langjähriger Prozess, bis sich das Opfer schliesslich dazu entscheidet, den Täter anzuzeigen.

Seit 2020 wird die digitale Kriminalität in der Statistik spezifisch ausgewiesen. Wie geht die Staatsanwaltschaft vor, um den Bereich der Kriminalität abzudecken?

Es gibt viele Betrugsfälle und Erpressungen, die online ablaufen. Das sind Delikte, die zuvor auch begangen wurden, aber sich nun ins Internet verlagert haben. Wir haben bei der Staatsanwaltschaft vor zwei Jahren begonnen, das Dezernat Digitale Kriminalität aufzubauen, und sind dort jetzt personell voll aufgestellt. Wir denken, dass wir dies in der Strafverfolgung spüren werden und die Cyberkriminalität besser verfolgen können.

Immer wieder werden Stimmen laut, die der Staatsanwaltschaft vorwerfen, Fälle würden zu lange liegenbleiben. Wie stark ausgelastet ist Ihre Abteilung aktuell?

Unsere Rückstände und Pendenzen sind auf einem sehr hohen Stand. Wir kommen bei Fällen von minderschwerer Kriminalität nicht zeitnah dazu, diese aufzuarbeiten. Damit verletzen wir regelmässig das Beschleunigungsgebot gemäss Strafprozessordnung, da wir eine knallharte Triage machen und zuerst die schweren Delikte abarbeiten müssen. Das ist unbefriedigend für die, die eine Anzeige machen oder angezeigt wurden. Aber es ist auch für unsere Mitarbeitenden unbefriedigend, weil sie teilweise bis zu hundert Fälle im Nacken haben. Selbstverständlich optimieren wir, wo immer möglich. Aber ohne eine namhafte Aufstockung des Personals wird es nicht gehen.

