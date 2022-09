FCB-Davide Callà im grossen Interview vor dem Spiel in Aarau

Interview FCB-Assistenztrainer Davide Callà vor dem Spiel gegen seinen Ex-Klub Aarau: «In Basel fühle ich mich ein Stück weit adoptiert» FCB-Co-Trainer Davide Callà spricht vor dem Duell gegen seinen Ex-Klub Aarau in der 2. Cuprunde über die Bedeutung des FCB und des FCA für ihn persönlich und seine Karriere. Er erinnert sich an Geschichten aus dem Brügglifeld – und zieht eine erste Bilanz nach vier Monaten beim FCB. Frederic Härri und Céline Feller Jetzt kommentieren 17.09.2022, 05.00 Uhr

Seit diesem Sommer ist Davide Callà Co-Trainer beim FC Basel. Andy Mueller / freshfocus

Das Stadion Brügglifeld ist Davide Callà immer wieder begegnet. Als Topskorer des FC Aarau hievte er hier 2013 die Aufstiegstrophäe in die Höhe. Später kam er unzählige Male als Gast wieder, als Spieler des FC Basel und des FC Winterthur. Nun wird Callà erstmals als Assistenztrainer des FC Basel ins Brügglifeld zurückkehren, wenn der FCB am Sonntag im Cup-Sechzehntelfinal auf den FCA trifft. Im Interview erklärt Callà, weshalb er in Aarau die emotionalsten Momente als Fussballer erlebte, wieso er Winterthur für den FCB verlassen hat und wie seine Bilanz nach dem ersten Quartal beim FCB ausfällt.

Davide Callà, hätten Sie sich für die zweite Cuprunde einen angenehmeren Gegner gewünscht als den FC Aarau?

Davide Callà: Vor der Auslosung habe ich mir schon gedacht: Aus der Challenge League wären Aarau und Lausanne-Sport die kompliziertesten Gegner. Als die Paarung feststand, habe ich zwar nicht gejubelt, aber ich habe mich auch nicht geärgert.

Bekamen Sie Nachrichten von Aarauer Bekannten?

Nein, das nicht. Aber ich habe mich bei Beni Huggel bedankt, der das Los gezogen hat. Ich habe ihm geschrieben: «Danke, du Glücksfee.» Und er wusste nicht ganz, ob das ironisch gemeint war oder nicht, das habe ich unterschlagen.

Was wissen Sie über den FC Aarau: Welchen Fussball spielt die Mannschaft?

Einen sehr attraktiven, offensiven Fussball. Trainer Stephan Keller ist ja noch immer da, von dem her hat sich wohl auch die Spielanlage nicht gross geändert. Sie haben nach wie vor individuell gute Spieler. Auch wenn sie im Sommer einen Qualitätsverlust hatten, scheinen sie das mit ihren Transfers aufgefangen zu haben. Zudem ist der FCA eine Mannschaft, die das Spiel aktiv mitgestalten möchte.

Gibt es einen FCA-Spieler, der Ihnen besonders gut gefällt?

Ja, Andrin Hunziker (lacht).

Klar, der ist von Basel aus­geliehen. Und sonst?

Shkelqim Vladi, der sehr gut drauf ist. Aber auch Oli Jäckle hat jetzt wieder viele Spiele gemacht, nachdem er letzte Saison einen schwierigen Stand hatte. Mit Nuno da Silva habe ich in Winterthur zusammengespielt. Und da wäre auch Shkelzen Ga­shi nicht zu vergessen.

Haben Sie noch Kontakt zu früheren Weggefährten in Aarau?

Sporadisch. Mit Sandro Burki tausche ich mich noch dann und wann aus, aber eher selten.

2018 hätten Sie nach dem Ende Ihrer Zeit in Basel nach Aarau zurückkehren können. Letztlich entschieden Sie sich dagegen und für einen Wechsel nach Winterthur. Warum?

Es war nicht ein Entscheid gegen Aarau, sondern für Winterthur. Das tönt zwar nach Floskel, aber es trifft zu, weil das Gesamtpaket einfach passte: Ich habe meine Familie und ein Haus ganz in der Nähe von Winterthur. Und es ist ein toller Klub mit einem grossen Potenzial, das wir dieses Jahr mit dem Aufstieg ausschöpfen konnten. Mein Wunsch, nach Winterthur zurückzukehren und erstmals für die erste Mannschaft des FCW zu spielen, war gross. Grösser als der Wunsch, noch einmal für Aarau aufzulaufen. Wobei mir das auch gefallen hätte.

Im selben Jahr, als Sie nach Winterthur gingen, sagten Sie: «Die eineinhalb Jahre in Aarau waren emotional die schönsten meiner Karriere.» Gilt das nach wie vor?

Wenn ich das damals so gesagt habe, dann würde ich das heute auch noch so unterschreiben.

Aber mit dem FC Basel spielten Sie in der Champions League, wurden viermal Meister. Mit Winterthur stiegen Sie, wenn auch als Assistenztrainer, in die Super League auf.

Natürlich kam dieses Jahr etwas Grossartiges dazu. Als Winterthurer mit dem FCW aufzusteigen, ist einmalig. Doch meine Situation vor zehn Jahren war eine andere: Ich war arbeitslos, auf Vereinssuche. Keiner wollte mich. Dann spielte ich in Aarau vor, bekam einen Einjahresvertrag. Dass wir dann aufgestiegen sind, mit mir als einer der Hauptakteure, war unglaublich.

Sie erlebten fussballerisch die tiefsten Tiefen und die höchsten Höhen innerhalb eines Jahres.

Richtig. Was ich später als Spieler mit dem FCB erlebte, toppte sportlich alles. Doch ein paar Jahre zuvor, im Sommer 2012, stand ich kurz davor, den Bettel hinzuschmeissen und meine Karriere zu beenden. Meine Frau überzeugte mich schliesslich, noch ein Jahr anzuhängen, dann kam die Aufstiegssaison mit Aarau, und der Rest der Geschichte ist bekannt. Das machte es so besonders.

Gibt es andere Erlebnisse aus jener Zeit, die Ihnen in Erinnerung geblieben sind?

Die nicht funktionierenden Duschen im Brügglifeld. Vielleicht waren wir deswegen auch so hart im Nehmen in jener Saison. Speziell war noch eine andere Sache.

Erzählen Sie.

Die Feier im Moment des Aufstiegs war sehr improvisiert. Nach dem Sieg gegen Chiasso am drittletzten Spieltag bedankten wir uns bei den Fans, die dann vor Freude das Spielfeld stürmten. Da wussten wir: Wir sind aufgestiegen. Wir waren völlig unvorbereitet, hatten keine Aufstiegsshirts gedruckt, nichts. Doch dann überlegten wir uns etwas und liefen als Mannschaft vom Brügglifeld aus in die Stadt, trugen gemeinsam Bierkisten, und jeder konnte sich bedienen. Quasi ein spontaner Aufstiegsmarsch.

Sie wurden in Aarau aber auch in Basel als Winterthurer stets geschätzt, was nicht selbstverständlich ist. Wie erklären Sie sich das?

Das beruht immer auch auf Gegenseitigkeit. Ich mag den FCA, der Verein und seine Fans mögen mich. Ich glaube, wenn du als Spieler alles gibst, dich nicht verstellst und, wie die Fans sagen, «das Trikot ehrst», dann wird dir Respekt entgegengebracht. Auch in Basel fühle ich mich ein Stück weit adoptiert. Das war auch einer der Gründe, warum ich in diesem Sommer hierher zurückgekommen bin. Für mich war klar: Den FC Winterthur verlasse ich nur für den FCB, und für keinen anderen Klub.

Wie viele Nächte lagen Sie wach, um diesen Entscheid fällen zu können?

(Überlegt lange) Innerlich habe ich schnell gemerkt, dass ich das machen will. Aber ich habe schon gerungen, wir hatten in der noch laufenden Saison noch Ziele, die wir erreichen wollten. Es war ein Balanceakt. Ich wollte nicht, dass die Mannschaft irgendwie gestört wird, gleichzeitig wusste ich, dass es eine coole Chance ist. Wenn der FCB ruft, dann ist es speziell. Für mich persönlich zumindest ist das so. Dass unsere Geschichte in Winterthur dann so zu Ende geht, mit dem Aufstieg – da gibt es keinen besseren Moment, um zu gehen.

Aber eine Saison in der Super League mit Winterthur, der ersten seit 37 Jahren, wäre auch speziell gewesen, oder?

Als Winterthurer hätte ich sagen müssen: Absolut. Als angehender Trainer aber, wenn du auf der Stufe FCB die Möglichkeit hast, diese Erfahrungen zu sammeln, dann ist das reizvoll. Sehen Sie, 2021 habe ich noch Fussball gespielt, wir sind jetzt erst im Jahr 2022. Also habe ich innerhalb von etwas mehr als einem Jahr einen Aufstieg miterlebt, bei dem ich auch als Co-Trainer eine wichtige Funktion hatte, und erlebe jetzt in meiner jungen, potenziellen Trainer-Karriere den FC Basel inklusive Conference League. Da kann ich viel in den Trainer-Rucksack packen.

Das ist ein rasantes Tempo in nicht einmal eineinhalb Jahren.

Ja, und deshalb lerne ich täglich Neues hier. Diese Mannschaft hier hilft mir auch dabei, weil es nochmal ein anderes Spielermaterial mitanderen Ansprüchen ist. Das ist extrem wertvoll für mich.

Können Sie ein, zwei Dinge herausstreichen, die speziell lehrreich waren, seit Sie zurück beim FCB sind?

Das Kader ist grösser als bei Winterthur. Dort war die Struktur mehr oder weniger gegeben, der Qualitätsunterschied innerhalb der Mannschaft war etwas grösser. Hier aber haben alle Jungs hohe Ambitionen und eine andere Qualität, vor allem auch in der Breite. Das ist extrem anspruchsvoll zu managen. Es wollen alle auf dem Feld stehen am Wochenende, und der Umgang damit ist sehr spannend für mich.

Gab es einen Moment, in dem Sie merkten, dass Ihnen zur richtigen Entscheidungsfindung noch die Erfahrung als Trainer fehlt?

Nein, denn am Schluss ist es ja so, und das ist auch ein bisschen der Vorteil von mir, dass Alex Frei der Chef ist. Er trifft die Entscheidungen. Aber ich kann in seinem Windschatten viele Erfahrungen sammeln und von ihm auch viel lernen und profitieren. Ausserdem haben wir mit Martin Andermatt noch einen alten Trainerfuchs dabei. Die Kombination in diesem Dreierteam passt zwischenmenschlich gut zusammen, aber für mich als Jüngster ist es auch eine grosse Chance, lernen zu können.

Die Zeit als aktiver Fussballer liegt für Sie noch nicht lange zurück. Gibt es Dinge, die Sie vermissen?

Es war damals schon entspannter! (lacht) Ich habe jetzt deutlich mehr zu tun. Du machst dir hunderttausende Gedanken. Als Spieler hast du auf dem Feld Vollgas gegeben und dann einen Haken gesetzt. Und du denkst: Komm, Trainer, bring etwas! Wie spielen wir? Was machen wir heute? Wie ist die Taktik? Als Trainer bist du Dienstleister, denn all diese Infos musst du erarbeiten. Ich sauge sie auf, gebe sie weiter, bin eine Art Schnittstelle. Das ist aufwendig, zeitintensiv, das schüttelt man nicht eben so aus dem Ärmel. Aber ich will nicht klagen, ich habe mir das schliesslich so ausgesucht.

Fällt das Abschalten heut­zutage schwerer?

Ich finde, mir gelingt das relativ gut. Wenn ich hier rauslaufe, bin ich wirklich fertig. Aber klar, das Volumen von Fussball am Tag ist so viel grösser geworden, dass man am Abend nicht mehr noch irgendwelche Spiele schauen mag. Dann belasse ich es oft dabei, die Highlights zu schauen. Aber ich verfolge natürlich die Serie A immer noch intensiv, lese die rosarote Zeitung fast täglich, das ist für mich Entspannung.

Sie haben bald Ihr erstes Quartal als Assistenztrainer beim FCB hinter sich. Wie fällt die Bilanz aus?

Es war nicht alles top, von den Resultaten her. Das ist aber Fussball, macht diesen auch aus. Dessen waren wir uns auch bewusst, dass es keine einfache Aufgabe werden würde. Aber es ist spannend, für uns alle. In der Conference League sind wir überglücklich, dass wir die sechs Spiele in der Qualifikation überstanden haben. Darauf sind wir auch stolz, dass wir das geschafft haben. Es ist nicht selbstverständlich, dass das klappt.

In der Liga klappt es noch nicht immer wunschgemäss.

Die Punkte in der Liga müssen wir nicht diskutieren, das sind zu wenige. Da sind wir uns einig. Aber wir sind auch erst im September 2022, wir haben noch Zeit. Wir dürfen einfach unsere Ziele nicht aus den Augen verlieren, das ist wichtig. Und wir dürfen nicht vergessen, dass wir keine Mathematikdozenten sind. Dort gibt 1 plus 1 immer 2. Im Fussball gibt 1 und 1 manchmal 3. Es sind so viele Faktoren – wie der Zufall – die mitspielen. In der Mathematik ist alles logisch, im Fussball aber kommt nicht immer das logische Resultat dessen raus, was du in eine Schale wirfst. Uns ist einfach wichtig, dass die Leistung immer stimmt, wir da liefern. Denn Leistung hast du immer in der eigenen Hand, das kannst du beeinflussen. Das Resultat nicht.

Auch deshalb hat der FCB beispielsweise gegen Servette nicht gewonnen, gegen GC aber schon.

Genau. Das waren sehr, sehr ähnliche Leistungen. Nur dass bei Servette Jérémy Frick einen riesen Tag einzieht, bei GC muss André Moreira verletzt raus. Und dann sieht das Resultat trotz zwei Mal guter Leistungen so anders aus. Bei Servette dachte ich während des Spiels: So stelle ich mir das vor.

Kitzelt es dann in solchen Spielen in Ihnen noch, wenn der Ball nicht rein will?

Ich mag doch gar nicht mehr rennen, also nein! (lacht)

