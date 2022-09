Letizia Elia, neue Direktorin von Basel Tourismus, im Interview

Interview Letizia Elia ist die erste Frau an der Spitze von Basel Tourismus: «Wir wollen bei der Nachhaltigkeit ansetzen» Seit knapp zwei Wochen hat Basel eine neue höchste Touristikerin: Letizia Elia. Im Interview verrät die 40-Jährige, wie sie gestartet ist, wo die Chancen Basels als Feriendestination liegen und wie sie persönlich am liebsten reist. Rahel Empl Jetzt kommentieren 12.09.2022, 17.45 Uhr

Die neue Basler Tourismusdirektorin Letitia Elia: «Das ist für mich ein Traumberuf.» Nicole Nars-Zimmer (niz)

Frau Elia, wie verliefen Ihre ersten Tage als Basler Tourismusdirektorin?

Letizia Elia: Sehr intensiv, sie waren geprägt von verschiedensten Gesprächen mit Mitarbeitenden, aber auch Partnern von Basel Tourismus. Das geht jetzt noch einige Zeit so weiter. Ich möchte die Bedürfnisse der verschiedenen Akteure – etwa der Hoteliers, der Gastronomen oder der Behörden – so rasch als möglich verstehen und entsprechend strategische Schwerpunkte definieren.

Sie sind in Basel geboren und in der Region aufgewachsen. Eine Heimkehr also.

Ja, wunderbar (lacht). Das ist für mich ein Traumberuf, meine Heimatstadt im In- und Ausland vermarkten zu dürfen.

Zur Person Letizia Elia (40) ist in Basel geboren und in Birsfelden aufgewachsen. Seit 1. September 2022 amtet sie als Direktorin von Basel Tourismus. Zuvor wirkte sie vier Jahre lang bei Schweiz Tourismus in Zürich als Leiterin des Bereichs Business Development und Mitglied der Geschäftsleitung. Elia hat ihre berufliche Karriere im Congress Center der MCH Messe Basel AG gestartet, wo sie zuletzt stellvertretende Direktorin war. Sie ist gelernte Übersetzerin und trägt einen MBA in Business Administration der Fachhochschule Nordwestschweiz und der Edinburgh Business School. Sie ist verheiratet, hat einen Sohn und wohnt seit kurzem wieder in Basel. Ihre familiären Wurzeln hat sie im Tessin.

Was haben Sie für einen ersten Eindruck gewonnen?

Der Sommer 2022, der in Basel die Zahl der Logiernächte deutlich ansteigen liess, stimmt viele positiv. Obschon wir aus einer sehr herausfordernden Zeit kommen, deren Folgen noch nicht ganz überwunden sind. Gleichzeitig zeichnen sich neue Herausforderungen wie die Energiekrise ab, die besonders die Hoteliers umtreibt.

Keine einfache Aufgabe für Sie. Ihr Vorgänger Daniel Egloff hatte da leichteres Spiel, da lief es jahrelang rund.

Klar, ich habe Respekt vor dieser Aufgabe, bleibe aber positiv. Das ist mein Naturell: Bei mir ist das Glas immer halb voll. Entsprechend sehe ich es als schöne Aufgabe, die Tourismusstadt Basel dabei zu unterstützen, dort anzuknüpfen, wo man im 2019 aufgehört hat. Wir haben nun die Möglichkeit, das Profil zu schärfen. Zum Beispiel, indem wir die Destination noch nachhaltiger machen und das entsprechend vermarkten. Die Pandemie hat den Trend des nachhaltigen Konsums verstärkt, da wollen wir ansetzen.

Nachhaltigkeit ist ein grosses Wort. Was bedeutet das konkret in Bezug auf Basel, wie setzen Sie das um?

Indem wir alle Leistungserbringer dazu motivieren und dabei unterstützen, sich diesbezüglich zu engagieren und allenfalls entsprechende Zertifikate anzustreben. Schön ist ja, dass sich Basel politisch bereits als Klimastadt positioniert. Ich beabsichtige auch die Entwicklung bestimmter Angebote für Reisende, die dem Aspekt gerecht werden. Wie diese Angebote aussehen werden, kann ich aber noch nicht sagen, dafür ist es zu früh.

Diesbezüglich wäre es sicher von Vorteil, wenn Basel im Bahnbereich mehr Hochgeschwindigkeitsverbindungen – wie etwa nach Paris – vorweisen könnte.

Unbedingt. Dazu gibt es unterschiedliche Initiativen der Bahnen. Basel hat den Vorteil, mitten in Europa zu liegen, das ist eine Riesenchance. Wenn wir hier gut aufgestellt sind, könnten wir gerade auch bei jüngeren Leuten punkten. Bei ihnen erlebt das Reisen mit dem Zug ja ein grosses Revival.

Wo sehen Sie weitere Chancen für die Tourismusstadt Basel?

Ganz klar im Kongressbereich. Hier ist das Wertschöpfungspotenzial enorm, und in diesem Bereich befinden wir uns im nächsten Jahr auch fast wieder auf dem Niveau von vor der Pandemie. Da kommen mehrere hundert, wenn nicht tausend Menschen nach Basel und verbringen einige Tage hier. In der freien Zeit besuchen sie Restaurants, vielleicht auch Läden und Museen. Unser Ziel ist, diese Leute dazu zu bringen, ein paar Tage in Basel zu verlängern. Dafür gibt es übrigens einen neuen englischen Begriff: Bleisure, also eine Mischung aus Business und Leisure. Dafür eignet sich Basel perfekt.

Sie sagen, der Kongressbereich sei wieder gut unterwegs. Wie steht es um den Geschäftstourismus, der vor der Pandemie für Basel enorm wichtig war und dann weggebrochen ist?

Die Erholung verläuft hier erwartungsgemäss nur zögerlich. Dafür konnte der Freizeitbereich zulegen und den Ausfall zum Teil kompensieren. Hier hat die Destination Basel definitiv an Relevanz gewonnen.

Wie verhält es sich aktuell mit der Aufteilung der Bereiche Freizeits-, Geschäfts- und Kongresstourismus?

Vor der Pandemie handelte es sich zu zwei Dritteln um Geschäfts- und Kongresstouristen und einem Drittel Freizeittouristinnen und -touristen. Zukünftig werden letztere mehr als 40 Prozent ausmachen, da bin ich sicher. Wir hatten in Basel noch nie so viele Freizeitgäste wie im Jahr 2022, gerade jene aus dem Inland verzeichnen starke Zahlen. Deshalb möchte ich den Schwerpunkt meiner Arbeit nebst den Kongressaktivitäten auf diese Gruppe legen.

Jetzt ist Reisen aber praktisch uneingeschränkt wieder möglich, die Menschen zieht es an Strände, in fremde Städte. Wie wollen Sie kaufkräftige Schweizerinnen und Schweizer weiterhin von einem Aufenthalt in Basel überzeugen? Gerade auch mit dem momentan tiefen Euro?

Natürlich ist das eine Herausforderung. Umso mehr müssen wir unsere Standortvorteile ausspielen. Das Angebot in Basel an Kultur, Shopping und Gastronomie auf sehr kompaktem Raum ist qualitativ hochwertig. Ein gutes Verkaufsargument ist zudem die mediterrane Stimmung in der Stadt im Sommer mit dem Rheinschwimmen oder Brunnenbaden. Das ist einzigartig. Wer hier wohnt, dem ist das vielleicht nicht so bewusst.

Wie und wohin reisen Sie, wenn Sie mal Ferien haben?

Ich liebe den Städtetourismus, mag urbane Räume und entdecke gerne die Kultur und das Zusammenleben der Menschen vor Ort. Sowohl in der Schweiz als auch im Ausland. Am liebsten im Boutiquehotel, aber gerne auch mal in der Jugi. Im Tessin halte ich mich auch oft auf, da ich dort Familie habe.

Sie sind die erste Frau an der Spitze von Basel Tourismus. Die Branche wird von weiblichen Angestellten dominiert, jedoch arbeiten die meisten in weniger qualifizierten Jobs.

Es ist tatsächlich nach wie vor so, dass im Tourismus-Kaderbereich weniger Frauen tätig sind. Aber es entwickelt sich, die Teams werden diverser. Und umso glücklicher bin ich, dass es bei mir geklappt hat. Aber am Ende geht es nicht ums Geschlecht, sondern um den Leistungsausweis.

