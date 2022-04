Interview Novartis-Forscher über Medizin: «Es grenzt an ein Wunder, was ein Medikament bewirken kann» Ende des Monats öffnet Novartis den neuen Pavillon auf dem Campus für die Öffentlichkeit. Forschungsleiter Tewis Bouwmeester erklärt im Interview, was der Sinn und Zweck des Gebäudes ist und wo Vergangenheit und Zukunft der Medizin liegen. Patrick Marcolli Jetzt kommentieren 20.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Tewis Bouwmeester: «Als Wissenschaftler lässt man sich von einer Hypothese leiten.» Juri Junkov

Der gebürtige Holländer Tewis Bouwmeester leitet den Standort Basel des Novartis Institutes for Biomedical Research (NIBR). Die bz traf ihn im neuen, kreisrunden Pavillongebäude auf dem Novartis Campus im St. Johann zum Gespräch. Der Pavillon wird ab dem 30. April für die Öffentlichkeit zugänglich sein. Unter anderem findet sich dort eine Ausstellung zum Thema Medizin und zur Geschichte der Chemie und Pharma in Basel. Auch für Schulklassen gibt es Lernangebote.

Herr Bouwmeester, glauben Sie als Naturwissenschaftler an Wunder?

Tewis Bouwmeester: Ein wirksames Medikament oder eine wirksame Therapie gegen eine Krankheit entwickeln zu können, ist metaphorisch gesprochen immer eine Art von Wunder. Denn es ist überhaupt nicht selbstverständlich, sogar sehr unwahrscheinlich.

Ich frage Sie deshalb nach diesem Begriff, da die Ausstellung im neuen Pavillon von Novartis, der ab dem 30. April für die Öffentlichkeit zugänglich ist, mit «Wonders of Medicine» betitelt ist. In der Regel können naturwissenschaftliche Forscher mit Wundern wenig anfangen.

Als Wissenschaftler lässt man sich von einer Hypothese leiten – und häufiger als nicht ist diese Hypothese falsch. Unser Ziel ist die Objektivität, essenziell dafür ist die Erfassung von Daten. Und wie wichtig Daten für die pharmazeutische Industrie heute sind, haben wir während der Coronapandemie vor Augen geführt bekommen.

In der Ausstellung wird auf eindrückliche Weise gezeigt, wie langwierig der Prozess einer Medikamentenentwicklung ist. Symptombekämpfung oder Heilung kommen nie aus dem Nichts.

Das ist absolut richtig. Und dies gilt insbesondere auch für die langfristige Forschungsstandortpolitik, die dank jahrelanger Anstrengungen zum Erfolg geführt hat.

Wie meinen Sie das?

Man muss sich vor Augen führen, wie bedeutend der Forschungsstandort Basel ist – und das bei nur 200’000 Einwohnern in der Kernstadt. Wir sind einer der führenden Hubs für Life Sciences in Europa und können auch weltweit mithalten. Neben Roche und Novartis sind hier in den letzten Jahren, dank des Effekts von Risikokapital, sehr viele Biotech- und Digitalforschungsfirmen entstanden. Zudem wird an der Universität, dem Friedrich Miescher- oder dem Tropeninstitut hervorragende Grundlagenarbeit geleistet. Die Fülle und Dichte der Forschung in Basel ist erstaunlich!

Das kommt ja ebenfalls nicht aus dem Nichts, sondern hat eine lange Tradition in dieser Stadt.

In der Ausstellung im neuen Pavillon werfen wir genau deshalb einen Blick auf die Geschichte der chemischen Industrie in Basel. Zudem hat die Schweiz in den vergangenen Jahren viel für den Forschungsstandort getan, genannt seien der Patentschutz oder der Zugang zu Talenten in unseren Fächern.

… der wiederum seit der Aufkündigung des Rahmenabkommens mit der EU gefährdet ist.

In der Tat ist dies ein Wermutstropfen. Für die Grundlagenforschung ist der Zugang zum Horizon-Programm enorm wichtig. Es ist ja nicht nur Geld, das verloren geht und das der Bund ausgleichen möchte: Es geht vor allem um Netzwerke, die verloren gehen. Das darf auf Dauer nicht so bleiben.

Die Geschichte der chemischen Industrie in Basel ist eine lange und durchaus auch düstere, man denke an die Umweltverschmutzungen, die noch heute als Altlasten unter dem Boden schlummern. Das Image der Pharmaindustrie ist ein gänzlich anderes, ein sauberes. Wie kam das?

Das hat mit den Errungenschaften der biologischen Forschung zu tun, vor allem der Entschlüsselung des menschlichen Genoms, aber auch mit der Molekularbiologie, mit der nun neue Therapieansätze wie Antikörper- und Gentherapien durchgeführt werden können. Das hat mit der früheren Chemie gar nichts mehr zu tun.

«Wir wollen einen offenen Dialog und unterschiedliche Perspektiven. Dazu gehören selbstverständlich auch kritische Stimmen.» Juri Junkov

Und trotz dieses mittlerweile ins Saubere gerückten Images der einstigen Chemie und heutigen Pharma, sehen Sie als Konzern, das manifestiert sich am öffentlichen Pavillon, Vermittlungsbedarf gegenüber der Basler Bevölkerung.

Ja, es geht uns um die Vermittlung der Fortschritte in unserer Disziplin, aber auch um den Dialog mit der Bevölkerung. Diese Vermittlungsabsicht reiht sich ein in ein langfristiges Konzept hier im St.Johann: Für uns begann es auf dem Campus mit der Möglichkeit zur verbesserten internen Kollaboration und setzte sich fort mit Kooperationen mit aussenstehenden Firmen und Instituten. Das führen wir nun weiter und weiten es gleichzeitig aus. Als nächster Schritt steht die Öffnung des Campusgeländes für die Öffentlichkeit an.

Der Pavillon ist schon fast ein Paradebeispiel für vornehme Zurückhaltung eines Sponsors: Nirgendwo ist ein Firmenlogo zu sehen. Ist das glaubwürdig?

Ich denke schon. Ein Pavillon ist grundsätzlich ein Ort der Begegnungen, der Neugierde, des Dialogs. Es geht in der Ausstellung «Wonders of Medicine» ja auch um die Zerbrechlichkeit des Lebens – und das betrifft uns schliesslich alle.

Ein Abschnitt in der Ausstellung wird ethischen Fragen gewidmet, beziehungsweise solche werden zumindest aufgeworfen. Wird Novartis im Pavillon auch kritischen Stimmen Raum geben, zum Beispiel Kritikern der hohen Medikamentenpreise?

Wir wollen einen offenen Dialog und unterschiedliche Perspektiven. Dazu gehören selbstverständlich auch kritische Stimmen.

Wo führt die Entwicklung Ihrer Arbeit hin? Werden wir immer gesünder und älter, grenzenlos?

Die grösste Errungenschaft in der Geschichte der Medizin waren und sind Antibiotika und Impfungen. Sie haben massgeblich dazu beigetragen, dass wir älter werden. Heute sind wir ausserdem in der Lage, bei bestimmten Krankheiten von Heilung zu sprechen. Das war vor zehn Jahren noch Utopie. Unsere Aufgabe ist es, die Forschung so voranzutreiben, dass wir grosse und globale medizinische Probleme anfassen können.

Erstaunt es Sie manchmal, wie kompliziert ein menschlicher Organismus ist?

Als Wissenschaftler geht man ein Problem reduktionistisch an, wir versuchen Komplexität zu reduzieren. Aber wir müssen immer auf dem Boden der Realität bleiben: Jedes Individuum ist anders und dass ein Medikament breit wirken kann, grenzt tatsächlich an ein Wunder.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen