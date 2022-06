Interview Ricola CEO Thomas P. Meier: «Laufen ist unser Zuhause – und bleibt es auch» 2019 gab Ricola bekannt, dass das Familienunternehmen erstmals einen externen CEO erhalte. Thomas P. Meier erwartete nach seinem Antritt wegen der Pandemie eine schwierige Zeit. Doch dann kam alles anders, wie Meier im Interview sagt. Benjamin Wieland und Nora Bader Jetzt kommentieren 25.06.2022, 05.00 Uhr

Ricola CEO Thomas P. Meier ist in Schwung. Roland Schmid

Thomas P. Meier empfängt uns auf dem Meret Oppenheim-Platz, wo Ricola eine Holzhütte mit Kräutergarten, Bar und eine riesige Schaukel aufgebaut hat. Mitarbeitende verteilen Bonbons und Tee an Passanten. Man fühlt sich ein wenig wie auf einer Alpweide – genau das war die Absicht der Ricola Roadshow in vier verschiedenen Schweizer Städten. Das Motto «Nimm Dir eine Auszeit mit Ricola» lehnt sich an den neuen Werbeslogan an: «Nimm einfach Ricola».

Thomas P. Meier, Sie sind seit drei Jahren CEO von Ricola, stammen aber ursprünglich aus dem Zürcher Unterland. Wissen Sie, wie man in Laufen Bonbons nennt?

Thomas P. Meier: Das habe ich ganz zu Beginn herausgefunden: «Bummeli»!

Gefällt Ihnen der Ausdruck?

Sehr! «Bummeli» ist super sympathisch. In der Schweiz gibt’s ja in fast jedem Tal andere Bezeichnungen für Bonbons. In Basel sagt man «Dääfeli» oder «Dääfi», im Gebiet Zürich« Zältli», im Oberwallis spricht man von «Pongini». Das habe ich von einem unserer Walliser Kräuterbauern erfahren.

Mussten Sie auch andere Ausdrücke lernen im Laufental?

Was ich häufig höre, ist «Häjoo!»

Ihr Vorgänger und Verwaltungsratspräsident, Felix Richterich, der Enkel des Firmengründers Emil Richterich, sagte mal in einem Interview, er sei auch Cheftester. Er habe immer ein paar Bonbons in der Tasche. Ist bei Ihnen testen auch Chefsache?

Das ist so. In meiner Aktentasche habe ich immer Ricola-Bonbons dabei.

Man kann nicht CEO von Ricola sein, ohne Bonbons zu mögen.

Nein, das geht nicht, ist bei mir aber auch kein Problem. Ich war zuvor unter anderem für Wander, Unilever und für Lindt & Sprüngli tätig, gelte als ein «Mann fürs Süsse». Dass ich mal bei Ricola arbeiten würde, hätte ich aber nicht zu träumen gewagt, weil es sich um ein Familienunternehmen handelt. Doch dann hat es geklappt mit mir als externem CEO. Und ich bin noch immer begeistert wie am ersten Tag.

Welches Ricola-Bonbon mögen Sie am liebsten?

Ich habe mich durch das ganze Sortiment durchprobiert, bin am Ende aber wieder beim Original-Kräuterzucker gelandet. Der mit den Ecken und Kanten.

Die rohe Form der Kräuterzucker-Bonbons ist einzigartig. Wie kam es dazu?

Das ist aus der Not entstanden. Emil Richterich entwickelte das Produkt 1940, zu Kriegszeiten. Ihm fehlte das Geld, um Prägemaschinen zu erwerben. Dazu muss man wissen: Die Bonbonmasse ist zuerst heiss und wird dann immer dünner gemacht. Beim Original-Würfelzucker wurde der Strang nach dem Erkalten mit einem Messer in die Würfelform gehackt.

Und das hat man so belassen?

Ja. Bei den Gezuckerten ist man zum Entschluss gekommen, das nicht zu ändern. Die urchige Würfelform ist unverwechselbar. Es gibt aber Leute, welche die geprägten Bonbons lieber mögen, die sich auch feiner anfühlen im Mund. Den Original-Kräuterzucker bieten wir in der zuckerfreien Version auch geprägt an.

Wir sind hier in Basel auf dem Meret Oppenheim-Platz. Ricola macht eine Roadshow, die anderen Halte sind in Zürich, Luzern und St.Gallen. Will Ricola weg von Laufen?

Nein, überhaupt nicht. Die Idee war, den Kräutergarten in die Stadt zu bringen. Ricola soll eine Auszeit sein vom stressigen Alltag. Das ist ein Trend: Urban Gardening boomt. Die Leute wollen ein Stück Natur bei sich zu Hause.

Das Ricola-Lagerhaus in Laufen wurde vom Architekturbüro Herzog & de Meuron gezeichnet. Christian Beutler / Keystone

Ricola verkauft in 45 Länder auf vier Kontinenten. Laufen ist eine Kleinstadt. Steht nicht zur Option, nach Basel, nach Zürich oder nach – sagen wir – Paris zu ziehen?

Schon in den 1950er-Jahren wollen die Gründerväter in die grosse weite Welt hinaus, ohne aber die Wurzeln aufzugeben. Wir haben zwei Seelen in unserer Firma. Die Kunst besteht darin, diese zwei Gegensätze zu vereinen. Die Expansion begann in den Nachbarländern, ab den 1980er-Jahren kamen neue Kontinente hinzu. Das ist bemerkenswert für ein KMU aus dem Laufental. Aber Laufen ist unser daheim – und bleibt es. Das macht schon der Name klar: Ricola steht für Richterich Compagnie Laufen.

Das heisst, alle Mitarbeitenden sind in Laufen konzentriert?

Nicht ganz. Etwa 100 sind im Ausland tätig. Wir bauen weltweit Marketingzellen auf, die das Geschäft vor Ort betreuen. Wir haben zudem eine flexible Homeoffice-Regelung für die Bürojobs eingeführt. Bei einem 100-Prozent-Job gelten zwei Tage Präsenzpflicht.

Nirgends würden pro Kopf so viele Ricola-Bonbons gegessen wie auf Hawaii, sagte Felix Richterich im erwähnten Interview. Das hätten wir nicht erwartet.

Das war wohl auch für die damaligen Chefs eine Überraschung. Der Pro-Kopf-Konsum ist heute auf Hawaii nicht mehr der höchste. Doch wir sind sehr zufrieden mit diesem Markt.

Wir hätten auf ein kaltes Land getippt.

Es gibt Unterschiede je nach Klima. Je kälter ein Land, desto eher mögen die Menschen, die dort leben, pfeffrige Geschmacksrichtungen, auch Menthol wird stark nachgefragt. In warmen Ländern schneiden die fruchtigen Sorten besser ab. In Asien ist Zitronenmelisse das beliebteste Bonbon.

In den USA gibt’s derzeit Probleme. Es läuft eine Sammelklage gegen Ricola.

Weil es sich um ein laufendes Verfahren handelt, kann ich dazu keine Angaben machen. Nur so viel: Wir sind überzeugt davon, alles richtig gemacht zu haben.

Thomas P. Meier, CEO von Ricola, mag am liebsten das Original. Roland Schmid

Zur Person Der «Mann fürs Süsse» Thomas P. Meier ist seit Mai 2019 CEO von Ricola und damit auch der erste externe Geschäftsleiter in der mittlerweile 92-jährigen Geschichte des Laufner Familienunternehmens. Der 51-Jährige hat Betriebswirtschaft an der Hochschule St.Gallen studiert und war vor seinem Wechsel ins Laufental weltweiter CEO von Franke Coffee Systems. Meier, der mit seiner Familie in Bülach wohnt, löste Felix Richterich ab, der weiterhin den Verwaltungsrat präsidiert. Felix Richterich hatte das von seinem Grossvater Emil Richterich gegründete Unternehmen 27 Jahre lang geleitet.

Die US-Amerikaner mögen Kräuterzucker?

Sehr! Und wir sind sehr bekannt in den USA. Ich wurde einmal am Flughafen bei der Border Control von einem grimmigen Beamten nach meinem Arbeitgeber gefragt. Als ich Ricola sagte, hellte sich seine Miene auf. Er imitiert den Werbeslogan, sang «Riii-co-laa»!

Wegen des Krieges in der Ukraine ist Russland derzeit ein schwieriger Markt. Hat sich Ricola aus dem Land zurückgezogen?

Ja, aber bereits 2019. Es gab hohe Hürden bei der Deklaration. Wir hatten ein kleines Geschäft dort und kamen zum Schluss, dass sich der Aufwand nicht mehr lohnt. In der Ukraine hatten wir nie einen Vertriebspartner.

Hat man bei Ricola die Coronakrise gespürt?

Ja. Bonbons sind ein Impulsgeschäft, sie werden zum grössten Teil spontan gekauft. Gerade die Absätze an Kiosken brach zu Beginn der Pandemie stark ein. Nach Ende eines Lockdowns gingen die Verkäufe aber sofort wieder hoch.

In jedem Bonbon sind die 13 Ricola-Kräuter enthalten. Woher kommen die eigentlich?

Alle aus der Schweiz, von etwas mehr als 100 Bauernbetrieben aus dem Wallis, Oberaargau, Emmental, dem Puschlav und vom Jurasüdfuss. Der Anbau entspricht Bio-Suisse-Richtlinien, erfolgt also komplett ohne Pestizid und Herbizid.

bz Archiv

Wo wird überall produziert?

Jedes «Bummeli» weltweit ist «Made in Switzerland» und kommt aus Laufen. Das Abpacken der Bonbons geschieht aber teilweise vor Ort. Das hat vor allem praktische Gründe: Die Chinesen wollen grosse Verpackungen, die Japaner kleine, und so weiter.

Man munkelt, dass in Laufen bald ein Ricola-Laden eröffnet wird, und das erst noch im Stedtli. Darf man sich auf weitere solche Verkaufsstellen auch in anderen Städten freuen?

(Lacht.) Es ist interessant, welche Wellen das geworfen hat. Die Idee dahinter ist, dass wir den Personalladen, der bislang in unserer Fabrik eingerichtet war, öffentlich zugänglich machen wollten. Als dann die Familie Richterich die Gelegenheit hatte, im Stedtli das historische Haus vis-à-vis des Gründungsorts von Ricola zu erwerben, konkretisierte sich das Vorhaben. Das Haus wird nun saniert. Der Plan ist, den Laden per Anfang 2023 zu eröffnen. Es gibt aber vorerst keine Pläne, weitere Läden zu eröffnen.

Wie hoch ist der Frauenanteil beim Traditionsunternehmen Ricola?

Über die Gesamtfirma betrachtet genau 50:50, im Kader ein Drittel, Tendenz steigend.

Haben Sie privat auch einen Kräutergarten?

Ich habe angefangen, ein paar Kräuter zu ziehen, etwa die Ricola-Minze, Salbei und Holunder. Aber alle 13 Ricola-Kräuter habe ich nicht. Das kommt vielleicht noch (lacht).

Von «Riicolaa!» über «Wer hat’s erfunden?» bis Chrüterchraft

Screenshot aus «The Simpsons», Staffel 29, Folge 21,« Flander's Ladder» / «Der Tod steht ihm gut». Zu sehen ist, wie Homer Simpsons eine alte Ricola-Reklame guckt. Screenshot

Ricola und TV-Reklame – das ist eine Liebesbeziehung. Die verschiedenen Kampagnen hatten derart Erfolg, dass es der ursprünglich kleine Bonbon-Hersteller aus dem Laufental sogar zu einem kleinen Auftritt in den «Simpsons» geschafft hat. In einer Folge der US-Zeichentrickserie von 2018 schaut sich die Hauptfigur Homer Simpson den TV-Spot an, wo ein Alphornbläser und ein Jodler auf einer Wiese stehen, im Hintergrund das Matterhorn, und der Jodler das typische langgezogene «Riicolaa!» singt. March Simpson, Homers Frau sagt:

«Ach, wie habe ich diesen Fernsehspot geliebt!»

Danach imitiert Homer das Alphorn. Die ganze Familie kugelt es vor Lachen.

In den USA braucht man für Ricola also offenbar keine weitere Erklärung abzugeben – derart bekannt sind die «Dääfeli» aus dem Laufental, wo sie «Bummeli» genannt werden. Der «Riicolaa!»-Ruf startete ab dem Jahr 1993 seinen Siegeszug rund um den Globus.

Schauspieler Erich Vock geht als Ricola-Polizist um die Welt

Im deutschsprachigen Raum ist ein anderer Slogan ähnlich bekannt: Jener mit dem Satz «Wer hat’s erfunden?» Der erste Spot der Serie lief 1998 auf den Fernsehbildschirmen. Die Hauptfigur spielte der Schweizer Schauspieler Erich Vock.

Erich Vock in der Ricola-Werbung. Erich Vock

Das Setting war immer gleich. Jemand behauptet, es seien seine Landsleute gewesen, welche die Ricola-Kräuterbonbons erfunden hätten. Da taucht jeweils wie aus dem Nichts Vock auf, häufig mit einem Rotlicht auf dem Kopf, und korrigiert: «Wer hat’s erfunden? Die Schweizer!» Am Schluss singen alle vereint «Riicolaa!». Der Spot wurde übersetzt auch in Finnland, Australien, England, Mexiko, China, Brasilien und Grönland ausgestrahlt.

«Nimm einfach Ricola»

Ab 2013 wurde Vock als Ricola-Polizist in Pension geschickt. Der neue Slogan hiess, zumindest in der Deutschschweiz, «Chrüterchraft». Der damalige CEO und Verwaltungsratspräsident, Felix Richterich, sagte in einem Interview mit dem «Blick», der Ausdruck stehe für alles, was Ricola ausmache.

Ehemaliger CEO und Verwaltungsratspräsident Felix Richterich. Zvg

Die jüngste Werbekampagne wurde im November 2021 lanciert: «Nimm einfach Ricola». Im dazugehörigen TV-Spot ist zu sehen, wie sich ein Städter in seiner Wohnung in einen Kräutergarten legt, den er sich nach Hause hat liefern lassen. Schnitt! Ein Murmeltier ist zu sehen, vor dem Matterhorn. Es sagt, das könne man auch einfacher machen:

«Nimm einfach Ricola!»

Ein global funktionierender Brand

Dass der Brand Ricola global funktioniert, hat auch mit dem Namen zu tun. Ein Glücksfall war es im Nachhinein, dass mit dem Schokoladenwarenhersteller Othmar Richterich ein weiterer Betrieb mit dem Namen «Richterich» in Laufen anässig war. Um Verwechslungen zu vermeiden, änderte Ricola-Gründer Emil Richterich den Namen seiner Firma, welche die ersten zehn Jahre Richterich & Compagnie hiess, ab.

Er verschmolz die jeweils zwei ersten Buchstaben von Richterich & Compagnie Laufen zu Ricola. Ein Geniestreich. Spots mit einem gesungenen «Riichteriich!» wären in den USA oder in China wohl kaum so gut angekommen.

