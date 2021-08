Sam Himself im Interview

Interview Sam Himself: «Ich fühle mich bereit, wieder live zu spielen» SRF-3-Best-Talent Sam Himself ist Headliner am «Em Bebbi sy Jazz». Der Indie-Rocker freut sich auf den Auftritt in seiner Heimatstadt. Maximilian Karl Fankhauser 17.08.2021, 05.00 Uhr

Sam Himself über seine Heimatstadt Basel: «Es ist viel Musik, Diversität und Weltoffenheit vorhanden. Das begrüsse ich sehr.» Kenneth Nars

Sam Himself, bürgerlich Sam Koechlin, ziert das Plakat der diesjährigen Ausgabe von «Em Bebbi sy Jazz» und tritt am Freitagabend im Stadthaus auf. Der Wahl-New-Yorker über die Vorfreude auf den Auftritt, die Bedeutung von Basel und seinen Bezug zur Jazzmusik.

Sie sind Headliner am «Em Bebbi sy Jazz». Wie gross ist die Vorfreude?

Sam Himself: Riesig. Ich fühle mich bereit, wieder live zu spielen. Ein bisschen nervös bin ich schon, habe etwas rostige Verschleisserscheinungen aufgrund von Covid. Und jedes Konzert nach der Pandemie fühlt sich an wie das erste Mal. Da es ein Heimspiel ist, sind der Druck und die Vorfreude exponentiell höher.

Einige Konzerte konnten Sie wieder spielen. Was ist es für ein Gefühl, wieder auf der Bühne stehen zu können?

Genau, vor kurzem haben wir zum ersten Mal wieder in Österreich gespielt. Wir sind momentan sehr aktiv, der Habitus muss sich jedoch erst einmal wieder einpendeln. Meine Wertschätzung für Konzerte, die ich spielen darf, ist viel grösser, da während dieser Zeit immer Gefahr herrscht, dass alles abgesagt werden muss. Zudem freue ich mich sehr darauf, Konzerte als Gast geniessen zu dürfen.

Wird man Sie in diesem Fall am Freitag auch im Publikum und auf der Gasse antreffen?

Ich werde in den sicheren Innenhöfen anzutreffen sein (lacht). Aber auch auf der Gasse wird man mich antreffen. Wir spielen am nächsten Abend zwar noch ein Konzert in der Lenk, deshalb muss ich schauen, wie spät ich noch unterwegs sein werde, denn jemand muss ja noch den Bus fahren können (lacht). Es wird aber sicher ein tolles Fest.

Sie haben von einem Heimspiel gesprochen. Was bedeutet Ihnen Basel?

Basel ist meine Heimat. Ich bin von hier und kann mich mit geschlossenen Augen orientieren. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass sich die Stadt in meiner Abwesenheit sehr positiv entwickelt hat. In der Zeit, die ich wieder in Basel verbracht habe, konnte ich die Stadt neu entdecken. Obwohl vieles gleich ist, läuft meiner Meinung nach viel mehr. Es ist viel Musik, Diversität und Weltoffenheit vorhanden. Das begrüsse ich sehr. Basel ist für mich vertraut und gleichwohl noch immer spannend.

Nach zehn Jahren in New York folgte die coronabedingte temporäre Rückkehr in die Schweiz. Werden Sie wieder fix zurückkehren?

Das steht noch in Sternen. Momentan bin ich zur Hälfte hier und die andere Hälfte verbringe ich in Amerika.

Als was fühlen Sie sich denn mehr?

Ich finde, dass das Eine das Andere nicht ausschliesst. Ich fühle mich zu 100 Prozent als Basler, aber auch zu 100 Prozent als New Yorker. Es ist ein Hybrid, denn ich noch immer zu entwerfen versuche. Die endgültige Antwort kann ich erst geben, wenn ich meinen Wohnungsschlüssel entweder im Hudson River oder im Rhein versenkt habe.

Unterscheiden sich die Einflüsse und Herangehensweise je nach Aufenthaltsort?

Während Covid bin ich sicher anders an die Arbeit herangegangen. Ob das etwas mit Basel zu tun hatte, weiss ich nicht. Ich hoffe, dass ich mich selbst bin. Hier in Basel hatte ich auch das Glück, dass ich bei meinen Freunden aufnehmen konnte oder auch Dinge entlehnen durfte. Das hatte einen grossen Einfluss auf mein neues Album, das im Oktober erscheint. Andererseits habe ich meine andere musikalische Gehirnhälfte mit meinem Produzenten in New York. Das Urteil überlass ich gerne den Anderen.

Als Indie-Rocker erwartet man Sie nicht unbedingt auf einem Jazz-Festival. Was haben Sie für einen Bezug zum Jazz?

Für mich hatte der Jazz früher etwas Akademisches, fast schon Abschreckendes. Durch das Musikmachen und -hören habe ich aber meinen Zugang gefunden. Dadurch fiel meine Hürde extrem, es hat etwas Emotionales. Es macht einfach etwas mit mir. Wenn ich Jazz höre, verspüre ich einen emotionalen Effekt.