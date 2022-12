Soziologin Joëlle Zimmerli zur Basler Stadtentwicklung

Interview Soziologin zur Basler Stadtentwicklung: «Der linke Widerstand entspricht dem Zeitgeist» Joëlle Zimmerli analysiert die Entwicklung von Basel und sagt: Die Pläne für die Transformationsareale kommen zu einem ungünstigen Zeitpunkt, der linke Widerstand gegen die staatliche Wohnbaupolitik entspricht dem Zeitgeist und eine wirkliche Gentrifizierung gibt es hier nicht. Patrick Marcolli Jetzt kommentieren 26.12.2022, 05.00 Uhr

Joëlle Zimmerli arbeitet in Zürich und Berlin, kennt aber die Basler Verhältnisse gut. Bild: Juri Junkov

Ein Aussenblick, der gut tut: Die in Allschwil geborene Sozialwissenschaftlerin Joëlle Zimmerli gilt als wichtige Expertin in Sachen Raum- und Stadtentwicklung. Sie sieht die linke Opposition gegen Investoren in Basel als blosses Machtspiel - und prophezeit der Stadt eine ähnliche Stagnation wie in Genf.

Frau Zimmerli, wie steht Basel in der Stadtentwicklung im Vergleich zu anderen Schweizer Städten da? Ist es aussergewöhnlich, dass so viele Transformationsareale zur Verfügung stehen?

Joëlle Zimmerli: In der Schweiz wachsen grosse Städte seit rund zwanzig Jahren wieder, Zürich und Winterthur seit Ende der 1990er-Jahre. Davor sind sie lange Zeit geschrumpft. Zürich hat bereits in den frühen 2000er-Jahre die ersten grossen Transformationsareale fertiggestellt. Es gab einen breiten Konsens, dass Städte wieder attraktiver werden müssen, insbesondere für Zuziehende und Familien. Basel zog mit seinen grossen Entwicklungsarealen rund fünfzehn Jahre später nach.

Warum ist Basel vergleichsweise spät dran?

In Basel sind Areale länger gewerblich genutzt worden, es gab dank der Pharmaindustrie weniger Druck, ehemalige Industrieareale umzunutzen. Städte wie Zürich und Winterthur mussten Raum für neue Unternehmen und Einwohnerinnen schaffen.

Doch irgendwann wurde auch die Stadt Basel als Wohnort wieder attraktiver, die Bevölkerungszahl begann zu wachsen, der Druck auf den Wohnungsmarkt wuchs.

Ja, aber im Unterschied zu den anderen Städten entstand in Basel der Druck zunächst vor allem von innen. Die Nachfrage nach modernerem Wohnraum kam hauptsächlich von Menschen, die bereits in der Stadt lebten. Junge Familien zogen nicht mehr in den Speckgürtel, sondern wollten in der Stadt bleiben und hatten das Bedürfnis nach attraktiveren Wohnungen, nach Stockwerkeigentum, nach Genossenschaftsmodellen. Das war der Anfang.

Und der Druck auf die Behörden, noch mehr zu tun im Wohnungsbau, wuchs.

Ja, auch weil der Wohnflächenverbrauch pro Person anstieg, Baslerinnen und Basler wollten grössere Wohnungen.

Täuscht der Eindruck oder hat die Basler Modernisierungs- und Bau-Euphorie in jüngster Zeit etwas abgenommen?

Nein, dieser Eindruck täuscht nicht. Das hat natürlich auch mit der Pandemie zu tun. Aber tatsächlich sind in Basel 2021 wieder mehr Menschen weg- als zugezogen.

Also nimmt Basel die Transformation des Klybeck beispielsweise zu einem ungünstigen Zeitpunkt in Angriff?

Diesen Eindruck teile ich. Alle reden vom grossen Potenzial der Areale, vieles ist in Planung, aber die Umsetzung stockt. Realisiert wurden die Erlenmatt und das Lysbüchel. Im Stadtkanton kommt wenig neuer Wohnraum auf den Markt. Dafür tut sich um die Stadt herum sehr viel. In Birsfelden, Muttenz, Pratteln gibt es spannende Transformations- und Wohnbauprojekte.

Die Agglo wird wieder cool?

Ja, die Agglomeration bewegt sich. Wer modernen Wohnraum sucht, wartet nicht auf die Stadt.

Aber es gibt auch dort Widerstände gegen grosse Projekte, beispielsweise in Arlesheim oder vor allem Birsfelden mit der Zentrumsüberbauung.

Die Widerstände in diesen Gemeinden ist anders gelagert, es geht vor allem um den Verlust von Grünräumen. In einem städtischen Zentrum ist das vorherrschende Diskussionsthema Verdrängung und Durchmischung.

Bei der Transformation des Klybeck-Chemieareals dreht sich der Konflikt um die Frage, wie viel an günstigem Wohnraum dereinst zur Verfügung gestellt wird.

Investoren sind grundsätzlich bereit, preisgünstigen Wohnraum bereitzustellen. Es ist ein Machtspiel im Gang: Wie weit kann man gehen, den Grundeigentümern Land für den gemeinnützigen Wohnungsbau abzuringen.

Wunschbild und Wunschkonzert: Das neue Klybeckquartier in einer neuen Visualisierung. BIld: zVg

Ist der Widerstand in Basel aus linken Kreisen aussergewöhnlich gross?

Er entspricht dem Zeitgeist. Die vorherrschende Meinung in vielen Städten ist, dass der Wohnungsmarkt nur für die Reichen funktioniert und dass es gemeinnützigen Wohnraum braucht.

Sie sagen also im Grunde genommen, das Gespenst der Gentrifizierung werde in Basel nur an die Wand gemalt, das Problem der Verdrängung lediglich importiert?

Ja. Es ist sicher so, dass in Basel Aufwertungsprozesse stattfinden, dass neue Wohnungen teurer sind, und dass es Verlierer gibt. Damit sich die Stadt entwickeln kann, muss sie sich erneuern können. Nehmen Sie beispielsweise das Quartier Klybeck: Es ist das, was man ein benachteiligtes Quartier nennt. Mit schlechter Sozialstruktur, hoher Sozialhilfe- und tiefer Bildungsquote. Darum ist eine Aufwertung nicht nur schlecht. Befragungen zeigen, dass sich die heutigen Quartierbewohnerinnen und -bewohner eine gewisse Aufwertung wünschen.

Die Grundeigentümer und der Kanton haben vor einigen Wochen das Städtebauliche Leitbild für das Klybeck-Areal präsentiert. Was ist Ihre Meinung dazu?

Es ist eine Errungenschaft, eine Einigung von zahlreichen Stakeholdern auf einen gemeinsamen Nenner, auf wichtige Eckpunkte. Der Konsens über Dichte und Nutzungsmöglichkeiten beruht auf einem labilen Gleichgewicht, er hat jedoch auch einen hohen Wert, weil er das Ergebnis aus Verhandlungen ist.

Was halten Sie konkret von diesem Leitbild?

Ich hätte eine höhere Flughöhe eingenommen. Vieles von dem, was darin festgelegt wurde, wird schon rasch wieder überholt sein. Der hohe Detaillierungsgrad hat wohl mit dem Bedürfnis der städtischen Planung nach Sicherheit zu tun. Ausserdem finde ich es schade, dass fast nur bauliche Grossstrukturen ermöglicht werden. Kleinteiligere Strukturen, wie sie auf dem Lysbüchel oder der Erlenmatt Ost erstellt worden sind, ermöglichen lebendigere Quartiere.

Die Initiative «Basel baut Zukunft» steht nun aber im Raum: Es werden 50 Prozent gemeinnütziger Wohnraum auf Transformationsarealen gefordert, im Kern eine «Lex Klybeck». Können Sie es nachvollziehen, wenn ein Grundeigentümer sagt, bei Annahme der Initiative verzichte man auf eine städtebauliche Transformation?

Das verstehe ich sehr gut. Wenn sich etwas nicht rechnet, wieso sollte dann investiert werden? Die im Leitbild festgelegten Anteile von 25 Prozent gemeinnützigem und insgesamt einem Drittel preisgünstigem Wohnraum ermöglichen eine gute soziale Mischung und können das Klybeck zu einem sozial vielfältigen Quartier machen.

Die linke Wohnschutzpolitik reitet in Basel seit Jahren auf einer Erfolgswelle. Über Veränderungen an Bestandesbauten wacht seit kurzem eine Wohnschutzkommission, über die Transformationsareale würde «Basel baut Zukunft» mitentscheiden. Für Investoren sind das widrige Umstände, oder nicht?

Solche Eingriffe sind problematisch. Nehmen Sie die Zweitwohnungsinitiative. In alpinen Tourismusgebieten ist preisgünstiger Wohnraum für Einheimische auch deshalb rar, weil keine neuen Zweitwohnungen mehr gebaut und stattdessen altrechtliche Bestandesbauten zu Zweitwohnungen umgenutzt werden. Auch Genf zeigt, dass gut gemeint nicht immer zu guten Resultaten führt. Dort führt der strikte Wohnschutz dazu, dass kaum mehr in die Erneuerung von Wohnbauten investiert wird.

Wird das in Basel ähnlich enden?

Nicht im Ausmass, wie es in Genf zu beobachten ist, dafür ist hier der Druck auf dem Wohnungsmarkt deutlich geringer. Aber Basel entwickelt sich in eine ähnliche Richtung.

Eine Stadt, in der nicht über Gentrifizierung diskutiert wird, entwickelt sich nicht.

Das ist richtig. Und man muss bedenken: Veränderungen gehen immer in beide Richtungen. Über die Abwanderung der Wohlhabenden nach Binningen und Riehen wird viel weniger gesprochen.

Linke urbane Politik konzentriert sich derzeit vor allem auf Wohnpolitik, so scheint es.

Ja. Vielerorts wird versucht, mit der Wohnpolitik Versäumnisse in der Bildungs-, Sozial- und Integrationspolitik zu kompensieren. Es braucht preisgünstigen Wohnraum, aber in Massen. Die Ambition einer linken Politik sollte eigentlich nicht sein, möglichst vielen Menschen möglichst günstigen Wohnraum zu bieten, sondern dafür zu sorgen, dass sich möglichst viele Menschen Marktpreise leisten können.

Planung und Mensch im Fokus Joëlle Zimmerli ist Inhaberin des sozialwissenschaftlichen Planungs- und Entwicklungsbüros Zimraum. Das für die öffentliche Hand, gemeinnützige Trägerschaften und die Immobilienwirtschaft tätige Büro erschliesst räumliche und bauliche Entwicklungen aus der Perspektive der Nutzenden. Joëlle Zimmerli lehrt seit 2018 an der TU Berlin und seit 2020 an der Hochschule für Düsseldorf das Fach Stadtsoziologie. Aktuell arbeitet sie mit der TU Berlin an einer Studie zu sozialer Mischung an Stadtrandlagen in Zürich und Berlin. (bz)

