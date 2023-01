Thomas Kessler im Interview über Ukrainerinnen in der Schweiz

Interview Thomas Kessler: «Es tut der Schweiz gut, wenn sie mit den Realitäten der Welt konfrontiert wird» Der ehemalige Integrationsbeauftragte in Basel-Stadt, blickt auf knapp ein Jahr Ukraine-Krieg zurück und dessen Auswirkungen für die Geflüchteten und unsere Gesellschaft. Maria-Elisa Schrade Jetzt kommentieren 07.01.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Kurz nach dem russischen Angriff auf die Ukraine demonstrieren Betroffene auf dem Barfüsserplatz. Noch hoffen sie auf ein schnelles Kriegsende. Bild: Kenneth Nars

Vor zehn Monaten hat Russland die Ukraine angegriffen, seitdem sind über 71'000 Ukrainerinnen und Ukrainer in der Schweiz geflohen. Während viele Schutzsuchende anfangs hofften, möglichst bald in ihre Heimat zurückzukehren, haben sich die meisten inzwischen auf einen längeren Aufenthalt eingestellt.

Der Agronom Thomas Kessler leitete von 2009 bis 2017 die Basler Kantons- und Stadtentwicklung, davor war er neun Jahre lang Integrationsbeauftragter des Kantons. Als die ersten Schutzsuchenden nach Basel kamen, nahm auch er eine ukrainische Familie bei sich auf.

Was bedeutet die Kriegsentwicklung der letzten Monate für die geflüchteten Ukrainerinnen und Ukrainer in der Schweiz?

Thomas Kessler: Ich muss vorwegsagen, dass mich der Überfall nicht überrascht hat; ich habe meine Firma zeitig darauf ausgerichtet. Seit dem Angriff lässt sich der Kriegsverlauf in Echtzeit beobachten, der – so hart das klingen mag – durch die Feuerkraft von zwei Parteien bestimmt wird: Wenn der Westen schwere Waffen liefert, geht es schneller, tut er das zögerlich, dauert es länger.

Ich rechne daher nicht mit einem Kriegsende vor dem kommenden Sommer. Das habe ich der ukrainischen Familie, die ich letztes Jahr bei mir aufgenommen hatte, früh so gesagt und ihr dazu geraten, ihre Rückkehrpläne zu ändern.

Mit welchen Erwartungen ist die Familie in die Schweiz gekommen?

Die Mutter wollte ursprünglich im Sommer 2022 zurück und ihre Kinder in der Ukraine einschulen, aber ein Kurzaufenthalt war von Anfang an eine Illusion. Für die Allermeisten gilt ein mittelfristiger Aufenthalt. Und das bedeutet, die Anstrengung einer Integration mit Deutschlernen auf sich zu nehmen und eine Arbeit zu suchen. Die Mutter hat sich wie fast alle darauf eingelassen, ihr Kind geht nun hier zur Schule und sie lernt Deutsch. Ausserdem haben sie eine passende Wohnung gefunden.

Wie gut ist die Schweiz darauf vorbereitet, so viele Geflüchtete aus der Ukraine längerfristig aufzunehmen?

Für die Schweiz ist das kein Problem, sondern eine Chance. Wir haben einen akuten Fachkräftemangel von der Wissenschafterin bis zum Verkäufer und die Ukrainer sind sehr motiviert. Sie bringen viel Wissen und Fähigkeiten mit, die uns hier in der Schweiz fehlen.

Jetzt ist es an der Schweiz, wie schnell Sprach- und Arbeitsangebote spezifiziert werden – einige Arbeitgeber waren da bereits sehr kreativ. Das ist eine spannende Herausforderung, die sowieso aktuell ist, unabhängig vom Ukraine-Krieg, denn wir waren schon immer wirtschaftlich stärker, als sich das in unserer Bevölkerungszahl widerspiegelt.

Alles in allem profitiert die Schweiz also vom russischen Krieg gegen die Ukraine?

Es tut der Schweiz gut, wenn sie mit den Realitäten der Welt konfrontiert wird. Das schützt vor Nabelschau. Der Diskurs hat sich in unserer Gesellschaft seit Ausbruch des Krieges verschoben: Schönwetterpolitik um Nebenthemen, die man sich im Wohlstand leisten kann, musste angesichts der Angst vor Kriegsauswüchsen, Inflation, Rohstoff- und Energie-Mangel radikal auf den Kopf gestellt werden. Plötzlich musste ganz Westeuropa umdenken – hin zu konkreter Sachpolitik für alle.

Was bedeutet dieser Wertewandel für unsere Gesellschaft? Was können wir von den Ukrainerinnen lernen?

Die ukrainischen Frauen helfen uns, uns aus den Fallen der deutschen Romantik zu befreien. Ukrainerinnen sind sehr leistungs- und karriereorientiert, sie unterscheiden nicht zwischen Frauen- und Männerberufen. Unter ihnen sind viele Naturwissenschafterinnen. In der Schweiz hingegen wählen die sozialen Schichten und Geschlechter ähnliche Berufsfelder und Lebensstile wie ihre Grosseltern.

Das führt zu einem Mangel an Fachkräften und Innovation, den wir mit Immigration kompensieren. Aber das ist keine nachhaltige Lösung. Wir müssen wieder ein Herz fürs Praktische entwickeln und die ganze Gesellschaft als Einheit sehen. Mindestens 20 Prozent könnten besser ausgebildet werden, wenn wir ihre Potenziale erkennen und fördern. Das gilt gerade auch für Secondas und Flüchtlinge.

Wie attraktiv ist die Schweiz für die Ukrainerinnen? Wollen viele auch bleiben?

Die Beurteilung ist sehr individuell, natürlich spielen wirtschaftliche und soziale Perspektiven eine Rolle. Wenn die Kinder Freunde finden oder die Frauen einen neuen Partner, sind sie eher geneigt zu bleiben.

Grundlegend ist aber die Ukraine nach wie vor das attraktivste Land für sie. In der Schweiz haben wir viel Wohlstand, aber das Neue, der Aufbruch, findet gerade in der riesigen Ukraine statt - politisch, gesellschaftlich und wirtschaftlich. Da kann man viel aufbauen und die Ukrainerinnen denken sehr unternehmerisch.

Ausserdem ist der Heimatbezug bei vielen sehr stark. Die Ukrainerin, die ich aufgenommen hatte, interessiert sich vor allem für den Verbleib ihres Mannes und der Schwestern. Kommt hinzu, dass die Ukrainerinnen sich in der Schweiz in ein sehr gefestigtes Leben einfügen müssen. Die hiesige Regelkonformität entspricht nicht unbedingt dem Lebensstil der Osteuropäer. In der Ukraine haben sie mehr Gestaltungsspielraum.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen