Interview U-17-Weltmeister Benjamin Siegrist: «Ich bin als Brite erwachsen geworden»

Sie wurden in der abgelaufenen Saison in Dundee zum Spieler der Saison gewählt. Auch der Preis für die beste Parade ging an Sie. Was bedeutet Ihnen das?

Benjamin Siegrist: Na gut, das mit der Parade des Jahres war nicht so ein grosses Ding. Aber ich fühle mich natürlich richtig gut und freue mich über die Auszeichnungen. Es bestätigt mich in meiner Arbeit und dass diese von den Fans und der Klubleitung geschätzt wird.

Im letzten Sommer kamen Gerüchte auf über einen Wechsel zu Celtic Glasgow auf. Wie viel war da dran?

Das war etwas zwischen gar nichts und handfest. Ich habe immer gesagt, dass ich mich weiterentwickeln will. Wenn mir ein Verein das richtige Angebot macht, dann werde ich es mir anschauen. Meine Ambitionen sind hoch.

Wann würden Sie wechseln?

Mir ist etwas wichtig: Es gibt immer grosse Unterschiede zwischen «Ich will unbedingt den Verein verlassen» und der Interessensprüfung. Für mich ist es primär wichtig, dass ich spielen kann. Aber auch der finanzielle Aspekt muss natürlich stimmen, denn ich bin auch nicht mehr 17 Jahre jung und muss keinen Karrierezwischenschritt in Betracht ziehen. Im Endeffekt sollte das Gesamtpaket stimmen.

Würden Sie auch als Nummer 2 zu einem grossen Verein wechseln?

Wie schon gesagt: Ich will spielen. Als Torhüter bin ich ja noch nicht zu alt dafür, wie man am Beispiel von Gianluigi Buffon sieht. Wenn ich einen finanziell lukrativen Vertrag ohne Stammplatzgarantie unterschreiben will, dann kann ich das auch noch in ein paar Jahren tun.

Sie verliessen als Jugendlicher den Nachwuchs des FC Basel, um sich dem Birminghamer Klub Aston Villa anzuschliessen. Warum?

Als wir im Januar 2009 mit dem FCB-Nachwuchs im Trainingslager waren, kam die Anfrage von Aston Villa. Zuerst wollte ich nicht, denn ich bin Bottminger und Basler. Für mich war der FCB immer die Nummer 1.

Doch Ihre Situation beim FCB war schwierig.

Genau. Es wurden viele Spieler aus Deutschland und anderen Schweizer Nachwuchsteams geholt. Man sagte mir zwar immer, dass auf mich gesetzt wird. So richtig voran ging es aber nicht. Deshalb sagte ich mir, dass ich einen Versuch wagen sollte. Zum guten Glück war man auf der Insel überzeugt von mir und bot mir einen Vertrag an. Das sah ich als Möglichkeit, die sich mir einmal im Leben bietet.

Wie waren die ersten Tage dort?

Ich wurde bei einer Gastfamilie untergebracht. Als junger Spieler realisiert man gar nicht richtig, was passiert. Denn wenn du dort bist, dann stehst du auf und machst – ausser zwei Stunden Schule – nichts anderes, als Fussball zu spielen. Das ist das, was ich immer wollte. Einen Tag nach der Unterschrift trainierte ich schon mit der 1. Mannschaft mit und sass mit Premier-League-Profis am Tisch. Zwei Wochen zuvor war ich noch in der Schule in Basel.

Der Kulturschock war sicher ein grosser. Wie gingen Sie damit um?

Das ist wirklich so. In der Schweiz war es üblich, dass sich alle am Morgen begrüsst haben. Als ich in Birmingham ein erstes Mal in die Kabine kam, war ein vor sich hingemurmeltes «Morning» das höchste der Gefühle. Ich wurde von den anderen Spielern kritisch beäugt, denn ich war der Neue. Als sie begriffen, dass ich Torhüter bin, hat sich diese Stimmung gelegt. Nur der Stammtorwart war wenig erfreut, denn meine Ankunft bedeutete direkte Konkurrenz.

Nach dem ersten halben Jahr bei Aston Villa stand dann die U17-Weltmeisterschaft in Nigeria vor der Tür. Am Ende des Sommers 2009 konnten Sie diese gar gewinnen. Nehmen Sie uns doch mit auf diese aufregende Reise.

Da fällt mir eine Anekdote ein. Der Jugendtrainer von Aston Villa verabschiedete mich mit den Worten: «Schön, dass du zur WM fährst. In maximal zwei Wochen sehen wir uns eh wieder.» Wenn der nur gewusst hätte ... Wir wussten, dass wir gut waren, aber konnten uns noch nie ausserhalb von Europa mit den Teams messen. Das hat dann eine sehr spezielle Dynamik angenommen. Nach den ersten Siegen kam die K.-o.-Phase, wo wir uns gegen Deutschland und Brasilien durchsetzen konnten. Vor dem Halbfinal gegen die Kolumbianer sahen wir uns als Favoriten, was etwas überheblich war. Und dann kam der Final gegen die Nigerianer.

Den Gastgeber mit seinen frenetischen Fans. Was war da los?

Nach dem Halbfinal wurde unser Bus mit Steinen beworfen und nigerianische Fans versuchten, ihn umzuwerfen. Also haben wir Torhüter heimlich vor der Abfahrt zum Final Gabel und Messer eingepackt, falls es hart auf hart kommen sollte. Während des Spiels gab es weitere Scharmützel. Die Nigerianer hatten Pfefferspray auf den Ärmeln und versuchten, uns aus dem Tritt zu bringen.

Pfefferspray? Tönt ja schrecklich.

Wenn man die Bilder von damals noch einmal ansieht, dann fassen wir uns immer wieder in die Augen. Heute unvorstellbar, aber damals war es wirklich so. Es gab viele Geschichten, die Aussenstehenden so nicht bewusst waren.

Welche weiteren Geschichten werden Sie nie vergessen?

Vor dem Spiel gegen die Italiener teilten wir uns das Hotel mit ihnen und haben am Abend zuvor noch auf ihren Zimmern Mist gemacht. Nach dem Brasilien-Spiel haben wir uns auf einem Höhenflug befunden. Nach dem Besuch des Verbandspräsidenten Peter Gillieron und Nachwuchschefs Peter Knäbel hielten wir es für eine gute Idee, um 1 Uhr morgens schwimmen zu gehen. Der Alarm ging los und wir rannten mit nasser Badehose durch die Hilton-Lobby in Abuja den Securitas davon. Gillieron und Knäbel waren zu diesem Zeitpunkt in der Lobby und sahen, wie Kofi Nimeley und ich da durch rannten. Natürlich stritten wir diese Geschichte am nächsten Morgen ab. Das sind halt Dinge, die du als 16-Jähriger tust.

Wie wurde der Titel bei Aston Villa aufgenommen?

Ich liess es mir natürlich nicht nehmen, meinem Jugendtrainer die Goldmedaille unter die Nase zu reiben. Wir hatten damals bei Aston Villa die Regelung, dass wir nur in schwarzen Schuhen spielen durften. Bei der WM trug ich weisse, was ihm natürlich missfiel. Doch der allgemeine Tonus war überaus positiv. Auch von den Spielern der 1. Mannschaft verspürte ich Stolz, dass einer der ihren gewonnen hatte. Dies steigerte gleichzeitig die Erwartungen an mich.

Wie gingen Sie mit den Erwartungen um?

Es war eine sehr schwierige Zeit. Ich wusste, dass ich nun den Schritt vom Junioren- in den Männerfussball machen musste. Da gehören auch Leihgeschäfte dazu. Was erschwerend hinzukam, waren die vielen Trainerwechsel bei Aston Villa. Des Öfteren hiess es, dass mich der neue Trainer erst sprechen wolle, nur, um danach doch ausgeliehen zu werden. Dadurch ist alles etwas ins Stocken geraten. Bei den Leihstationen habe ich mich aber immer willkommen gefühlt. Dort ist es nur um den Fussball gegangen, was ich sehr genossen habe. So konnte ich dem goldenen Premier-League-Käfig entfliehen.

Würden Sie dieses Modell also weiterempfehlen?

Ja, absolut. Man erhält Spielpraxis und es geht ums blanke Überleben. Das hat mir einiges vor Augen geführt. Auch was den Zusammenhalt im Team betrifft.

Nach sieben Jahren auf der Insel kam dann der Wechsel in die heimische Liga. Wie wichtig war die Station Vaduz?

Sehr wichtig, denn ich brauchte einen Szenenwechsel. Die Super League ist zudem ein grossartiges Schaufenster. Ich konnte mich zudem auch nach sechs Spielen durchsetzen und wurde zur Nummer 1. Wobei den Begriff «heimische Liga» ich nicht ganz korrekt finde.

Wieso denn nicht?

Ich bin als Brite erwachsen geworden. Die Mentalität auf der Insel entspricht mir eher. Klar war ich näher bei der Familie. Zudem hatte ich zu diesem Zeitpunkt noch nie in der höchsten schweizerischen Spielklasse gespielt. Nach zwei Jahren im Ländle habe ich mich nicht mehr so wohlgefühlt. Als das Angebot von Dundee United kam, wusste ich, dass ich zurück auf die Insel muss.

Der FC Vaduz war eine wichtige Station für Siegrist. Doch nach zwei Jahren im Ländle zog es ihn zurück auf die Insel. freshfocus (19. November 2016)

War es denn so schlimm?

Nein, das überhaupt nicht. Die Liechtensteiner haben gedacht, dass ich mir den grossen Luxus gewohnt bin. Aber ich hatte dort alles. Vielen war nicht bewusst, dass ich mir von meinen Leihgeschäften in den Niederungen des englischen Fussballs ganz anderes gewohnt war. Ausserdem spielte ich mit vielen Bekannten aus der FCB-Jugend.

Das Thema Heimat ist demnach ein spannendes bei Ihnen. Würden Sie, falls der FCB bei Ihnen anklopft, alles stehen und liegen lassen?

Nur weil es der FCB ist, würde ich das, Stand heute, sicher nicht tun. Wie ich gesagt habe, muss das Angebot für mich stimmen. Falls der FCB mir ein entsprechendes Angebot vorlegen würde, überlege ich mir das sicher. Doch momentan geht es mir gut in Dundee, weshalb ich mir solche Gedanken nicht mache.

Benjamin Siegrist ist am 31. Januar 1992 in Basel geboren. Sein grösster Erfolg ist der Gewinn der U-17-Weltmeisterschaft 2009, wo er auch als bester Torhüter ausgezeichnet wurde.