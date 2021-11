Interview und Rückblick Basler Prostitution im Laufe der Geschichte: Die Fachstelle für Sexarbeit «Aliena» feiert Geburtstag Der Verein erhält eine neue Geschäftsleitung und wird selbstständig. Eleonora Heim vom Basler Frauenstadtrundgang wirft einen Blick zurück in der Geschichte und berichtet von der Sexarbeit rund um den ersten internationalen Bahnhof der Schweiz.

Nora Bader und Helena Krauser Jetzt kommentieren 04.11.2021, 18.13 Uhr

Blick auf die Kreuzung Webergasse/Ochsengasse. Foto: Roland Schmid

Sie nennen sich Samanta*, Rosa*, Grace*, Som* oder Milène* und kommen aus Rumänien, Brasilien, Kamerun, Thailand oder Ungarn. Alle haben ähnliche Geschichten zu erzählen über ihr Schicksal, jedes auf seine Art ergreifend.

«Anfangs wusste ich nicht, welche Schutzmassnahmen jetzt gelten oder welches Material ich für diese neue Arbeit benötigen darf», sagt Milène* (34) aus Ungarn, die vor drei Jahren aus finanzieller Not in der Prostitution gelandet ist und ihren Eltern monatlich Geld schickt. «Sie meinen, ich arbeite im Service», sagt sie.

Mittlerweile ist die junge Frau selbstständig erwerbende Sexarbeiterin in Basel, würde aber gerne aussteigen und einen anderen Beruf erlernen. Eine Freundin, die mit ihr das Appartement teile, habe sie an die Fachstelle für Frauen im Sexgewerbe namens Aliena verwiesen, sagt Milène.

Ein Rückzugsort und warme Mahlzeiten

Anfragen wie diese gehen bei Aliena an der Webergasse in Basel öfters ein, wie Hanna Lindenfelser sagt. Sie übernimmt per 2022 das Zepter von Geschäftsleiterin Viky Eberhard, die nach 20 Jahren bei der Fachstelle in Pension geht.

Vlnr: Hanna Lindenfelser, neue Geschäftsleiterin, Ursula Metzger, Präsidentin Verein Aliena, Rita Coretti, Präsidentin Compagna Basel und Vichy Eberhard, abtretende Geschäftsleiterin. Nicole Nars-Zimmer

Ursula Metzger, Präsidentin des Vereins und ehemalige SP-Grossrätin betont, dass Viky Eberhard es geschafft habe, die Prostitution auf die politische Agenda zu bringen und den Schutz für Sexarbeiterinnen in Basel nachhaltig auszubauen. Metzger selber habe als Anwältin oft vor Gericht Sexarbeiterinnen vertreten und inter anderem dort realisiert, dass es noch viel zu tun gebe.

Die Fachstelle Aliena wurde im November 2001 vom Verein Compagna Basel gegründet mit dem Ziel, die Lebens- und Arbeitsbedingungen von Frauen, die im Sexgewerbe tätig sind, mit einem niederschwelligen Beratungsangebot zu verbessern. Heute bietet Aliena den Sexarbeiterinnen kostenlose Beratungen und Begleitungen sowie einen Rückzugsort, warme Mahlzeiten und Deutsch- und Selbstverteidigungskurse.

Themen bei Beratungen seien oft finanzielle Notlagen, die Gesetzeslage (auch in Bezug auf Corona) oder die Gesundheit.

Im letzten Jahr fanden unter anderem 170 Treffen mit Sexarbeiterinnen bei ihrer Arbeit auf der Strasse statt, wo Aliena ebenfalls Hilfe anbietet. Und 24 Frauen wurden in 127 Sitzungen psychologisch unterstützt. Die Fachstelle verfügt mittlerweile über 275 Stellenprozent, welche auf sieben Mitarbeiterinnen verteilt sind. Unterstützung bekommen sie von zehn Freiwilligen. Die Stadt Basel bezahlt via Leistungsvereinbarung rund 180’000 Franken pro Jahr. Der Rest der etwa 470’000 budgetierten Franken werden von Stiftungen und Spendern berappt. Aktuell würden Verhandlungen für einen neuen Subventionsvertrag mit Basel-Stadt laufen, so Eberhard. «Wir brauchen Geld. Erfahrung und die richtigen Mitarbeitenden haben wir.»

Die Fachstelle wird zum selbstständigen Verein

Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums hat Aliena die Geschichte und Angebote der Fachstelle in einem Kurzfilm zusammengefasst, der auf www.aliena.ch einsehbar ist. Neben Mitarbeiterinnen, Freiwilligen, Kooperationspartnern und Vertreterinnen des Vorstands kommen darin auch Polizisten von Sondereinheiten etwa für Menschenhandel, der ehemalige Basler Sicherheitsdirektor Baschi Dürr und Sexarbeiterinnen zu Wort.

Aktuell stehen grosse Veränderungen an. Weil die Coronapandemie den bisherigen Trägerverein der Fachstelle Aliena, Compagna Basel, in grosse finanzielle Schwierigkeiten gebracht hat, wird die Fachstelle in den neuen, selbstständigen Verein Aliena überführt. Für Rita Coretti, Präsidentin von Compagna Basel, sei dies ein schwieriger, aber notwendiger Schritt, um das Weiterbestehen der Fachstelle sichern zu können, wie sie am Donnerstag vor den Medien sagte.

*Namen geändert

Viky Eberhard (64) gibt die Leitung der Geschäftsstelle Aliena nach 20 Jahren an Hanna Lindenfelser ab.

Viky Eberhard hat die Fachstelle Aliena vor 20 Jahren ins Leben gerufen. Nicole Nars-Zimmer

Frau Eberhard, wie kamen Sie eigentlich zu Aliena?

Viky Eberhard: Ich bin in Peru geboren und habe Jus studiert. Durch die Liebe kam ich in die Schweiz, ich habe hier geheiratet. Ich habe selber einen Verein für lateinamerikanische Frauen gegründet. Vor 30 Jahren machte ich eine Weiterbildung als interkulturelle Mediatorin und Fachberatung. Dabei habe ich ein Praktikum abgeschlossen, bei dem ich einen Treffpunkt für Sexarbeiterinnen schaffen musste. Als dann das Angebot von Compagna kam, habe ich meinen Job bei der Bank gekündigt. Angefangen habe ich hier mit einem Büro, einem Computer und einem Telefon. Jetzt haben wir das ganze Stockwerk.

Haben Sie in diesen 20 Jahren alles erreicht, was Sie wollten?

Ein Projekt ist noch liegengeblieben, weil die Pandemie viele Pläne zerstört hat. Das Projekt widmet sich dem Ausstieg aus der Sexarbeit oder einer beruflichen Neuorientierung. Wir begleiten die Frauen dabei monatelang von der Bewerbung bis zur Wohnungssuche.

Gibt es denn viele, die aussteigen möchten?

Ja. Ich sage immer, Sexarbeit ist eine Arbeit. Aber nicht für jede. Die Mehrheit der Frauen, die ich berate, würde gerne etwas anderes tun. Viele haben ein Doppelleben oder Skrupel wegen ihrer Kinder oder leiden unter der Stigmatisierung.

Welches sind aktuell die grössten Herausforderungen für die Sexarbeiterinnen in Basel?

Die Pandemie hat natürlich vieles erschwert. Das Geld reichte nicht. Die grosse Herausforderung ist aber nach wie vor, dass die Arbeit der Frauen gesellschaftlich nicht akzeptiert ist oder sie zu wenig geschützt sind. Die Diskriminierung ist noch immer da, noch immer findet Gewalt statt.

Hat es auch für Sie schwierige Momente gegeben bei ihrer Arbeit?

Ich hatte nie Angst, auch nicht nachts im Kleinbasel. Ich kenne alle Akteure und fühle mich sicher. Mein Schutz ist auch, dass ich generell nicht alles sage, was ich weiss.

Es heisst immer wieder, das Sexgewerbe soll an den Rand der Stadt verbannt werden.

Das wäre schlimm, es gehört hierher. Hier ist die Anlaufstelle und die Polizei ist schneller hier, wenn etwas passiert. Jeder Kanton hat andere Regelungen. Die Toleranzzone in Basel soll bleiben.

Früher war das St. Johann ein Hotspot für Prostitution heute verliert der Strassenstrich immer mehr an Bedeutung.



Die Webergasse im Kleinbasel. Bild: Roland Schmid

Die Geschichte der Sexarbeit ist reich an Anekdoten und Mythen aber auch an erkenntnisreichen Überraschungen. All die geheimen Treffpunkte, zwielichtigen Ladenbesitzerinnen und traurigen Schicksale aus dem Basel der letzten Jahrhunderte kennt Eleonora Heim vom Frauenstadtrundgang. «Im 19. und 20. Jahrhundert fand Prostitution in Basel vor allem rund um den Bahnhof im St. Johann statt», erzählt sie gegenüber der bz.

Das lag daran, dass sich dort der erste internationale Bahnhof der Schweiz befand. Er wurde 1845 eingeweiht. «Sexarbeiterinnen boten ihre Dienste oft an Orten an, wo viel Fluktuation herrschte. An Bahnhöfen kamen viele Menschen an, die Geld verdienen mussten und solche, die Geld hatten, um für Sex zu bezahlen», so Heim.

Polizisten tauschen Schweigen gegen sexuelle Dienste

Eleonora Heim vom Frauenstadtrundgang Basel. Bild: zVg

So offensichtlich wie heute konnten die Frauen damals ihre Dienste aber nicht anbieten. «Neben der Gefahr, sich mit einer Geschlechtskrankheit anzustecken oder ungewollt schwanger zu werden, barg die Sexarbeit im 19. und 20. Jahrhundert immer das Risiko einer polizeilichen Anzeige», schreiben Heim und ihre Kollegin Lena Heizmann in der Publikation «Auf Abwegen» die vom Verein Frauenstadtrundgang Basel herausgegeben wurde. Die Prostitution widersprach damals nicht nur dem bürgerlichen Sittlichkeitsverständnis, sondern sie wurde auch im Basler Strafgesetz als unzüchtige Handlung kriminalisiert. Das galt allerdings nur für die Prostituierten, den Freiern drohte keine rechtliche Strafe. «Aus der Forschung wissen wir auch, dass Polizisten ihr Schweigen gegen die Dienste der Sexarbeiterinnen tauschten», erzählt Heim.

Die Vermittlung von Freiern an Sexarbeiterinnen erfolgte oftmals über Tabakgeschäfte, Zeitungskioske und Schankstuben. Schreiben Heim und Heizmann in ihrem Artikel. Während die Kupplerinnen und Kuppler vordergründig mehr oder weniger harmlose Ware verkauften, gaben sie diskrete Informationen weiter. Auch sei es vermutlich vorgekommen, dass sich die Männer gleich im Hinterzimmer der vordergründlich sittlichen Lokale vergnügen konnten.

Toleranz erlebt immer wieder Rückschritte

Wurde im Laufe der Enttabuisierung von Sexarbeit Prostitution immer sichtbarer, beginnt sie nun wieder von der Strasse zu verschwinden. Nach Schätzungen der Kantonspolizei arbeiteten in den letzten drei Jahren rund 25 Personen im Bereich Strassenprostitution. Diese Anzahl steht den rund 660 Personen gegenüber, die in der Salonprostitution, dem Escort-Service und der Baranimation arbeiten, das geht aus dem Bericht zur Prostitution in Basel-Stadt 2019/2020 des Regierungsrats hervor.

Entwicklungen im Bereich Prostitution seien oft nicht linear, erklärt Heim. «Es gibt immer wieder Schritte in Richtung Enttabuisierung und einer feministischeren Perspektive und dann kommen wieder Rückschritte und bisherige Errungenschaften werden unter den Teppich gekehrt. Es ist also leider nicht so, dass der Umgang immer toleranter wird.» Im Mittelalter sei Sex ausserhalb der Ehe beispielsweise nicht so verpönt gewesen wie nach der Reformation. Ein sehr positiver Aspekt den die Enttabuisierung in den letzten Jahren aber sicherlich mit sich brachte sei die zunehmende Vernetzung untereinander, die Hilfsangebote und Anlaufstellen, die entstanden sind, sagt Heim.