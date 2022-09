Basler Regierungsrat Kaspar Sutter zur Energiekrise

Interview «Wir müssen schauen, dass wir die Kaufkraft erhalten können»: Kaspar Sutter spricht über die steigenden Strompreise Der Kanton sollte nicht auf Abgaben verzichten, findet der Basler Wirtschafts-, Sozial- und Umweltdirektor Kaspar Sutter (SP). Stattdessen will er die Bevölkerung auf andere Weise unterstützen. Kelly Spielmann und Hans-Martin Jermann Jetzt kommentieren 14.09.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Treffen mit Kaspar Sutter zum Energie-Interview im weissen/blauen Haus. Nicole Nars-Zimmer

Kaspar Sutter, die Einwohnerinnen und Einwohner Basels zahlen die höchsten Strompreise der Region. Was sagen Sie als Energiedirektor?

Kaspar Sutter: Das stimmt so nicht. In den Vergleichen wird fälschlicherweise auch die Förderabgabe und Lenkungsabgabe mit eingerechnet. Die Lenkungsabgabe wird aber jährlich vollständig an die Einwohnerinnen und Einwohner zurückverteilt. Alle bekommen den gleich hohen Betrag zurück, eine vierköpfige Familie 248 Franken. Die Lenkungsabgabe belohnt jene, die wenig Strom verbrauchen. Die effektive Belastung ist also wesentlich tiefer.

Zahlt sich das für einen Grossteil der Bevölkerung aus?

Grundsätzlich profitieren jene, die in kleinen Wohnungen leben, keine stromfressenden Elektrogeräte benutzen und energieeffiziente Geräte einsetzen. Es ist machbar, auch als Familie in der Stadt unter dem Durchschnitt von 4500 Kilowattstunden zu bleiben. Ein Grossteil der Privatpersonen liegt darunter. Es gibt ein paar Starkverbraucher, die den Schnitt raufziehen. Wer etwa täglich sein Elektroauto laden will und zu Hause eine Sauna hat, wird sicher über 4500 Kilowattstunden verbrauchen.

Wäre es aktuell nicht angezeigt, der Kanton würde ganz auf solche Abgaben verzichten?

Nein. Das ist Teil unserer langfristigen Energiepolitik, die wir richtig finden. Verzichten wir auf die Lenkungsabgabe, so wird weniger ausbezahlt: Haushalte mit geringem Einkommen würden dann mehr zahlen. Die Förderabgabe ist wichtig für die Reduktion des Strom- und Erdgasverbrauchs. Sie unterstützt energetische Baumassnahmen, den Einbau von erneuerbaren Heizungen und den Zubau von Solarzellen. Sie hat mitgeholfen, dass wir im Kanton Basel-Stadt heute 17 Prozent weniger Strom verbrauchen als vor zehn Jahren. Zudem löst sie Investitionen für heimisches Gewerbe aus.

Die Sorgen des Gewerbes, das weniger Abgaben fordert, sind ein Fakt. Sehen Sie als Wirtschafts- und Energiedirektor andere Möglichkeiten, das Gewerbe zu entlasten?

Ich verstehe die Sorgen. Sie kommen von jenen Betrieben, die ihren Strom auf dem freien Markt kaufen. Die anderen Unternehmen haben dieselbe Preiserhöhung von 12 bis 15 Prozent wie Private. Das sind höhere Kosten, aber sie sind tragbar. Betriebe, die bis anhin auf dem freien Markt fünf bis sechs Rappen pro Kilowattstunde gezahlt haben, jetzt ihre Verträge erneuern und auf dem europäischen Markt Strom einkaufen müssen, stehen vor grossen Herausforderungen. Es sind schon einzelne Betriebe auf mich zugekommen, aber die meisten wissen: Sie haben sich für diesen Weg entschieden. Ich gehe davon aus, dass die Strompreise bereits 2024 tiefer sind und sich mittelfristig wieder in einem normalen Umfeld bewegen.

Sie sehen also keinen Handlungsbedarf für Hilfspakete oder Ähnliches?

Die am stärksten betroffenen Unternehmen sind die energieintensiven wie Aluminium- und Stahlwerke oder Papierfabriken. Solche Betriebe haben wir im Kanton Basel-Stadt nicht. Bei den anderen Firmen gehe ich davon aus, dass die höheren Strompreise auf die Preise der Dienstleistungen oder Produkte übertragen werden, weil auch die Konkurrenz derselben Situation ausgeliefert ist. Wir müssen schauen, dass wir die Kaufkraft dann erhalten können.

Wie kann das gelingen?

Die grössten Ausgabeposten in einem Haushalt mit tiefen oder mittleren Einkommen sind Krankenkasse und Miete. Der Strom ist ein relativ kleiner Posten. Zudem sollte der Staat nicht fossile Energieträger subventionieren. Wir wollen zur Kaufkraftstärkung die Prämienverbilligungen erhöhen. Wir prüfen auch, ob wir die Mietzinsbeiträge, die wir bereits kennen, erweitern können. Hinzu kommen Steuersenkungen, die der Grosse Rat heute Mittwoch sehr wahrscheinlich beschliesst. Bei der Sozialhilfe wird der Grundbedarf an die Teuerung angepasst. Auch AHV, Ergänzungsleistungen und Mindestlohn sind indexiert, werden also erhöht.

Einige Energieversorger zahlen Privaten wegen der aktuellen Lage höhere Rückvergütungen für Solarstrom aus. Ist das ein Thema?

Wir werden das prüfen. Aber derzeit lohnt sich eine Solaranlage wegen der hohen Preise ohnehin. Viele Betriebe wollen jetzt eine Anlage bauen auf ihren Dächern, auch um autonomer zu sein. Als die Preise noch tief waren, war das nicht der Fall. Neben der deutlichen Senkung der Produktionskosten in den vergangenen Jahren stehen im Moment also alle Zeichen auf Investitionen in den Solarstrom – ob nun die Rückvergütungen steigen oder nicht.

Dennoch besteht der Strom der IWB nur aus etwas mehr als zwei Prozent Solarstrom. Wie kann dieser Anteil erhöht werden?

Bei Neubauten gibt es bereits eine Pflicht, wir arbeiten derzeit auch einen Auftrag des Parlaments aus, dass diese Pflicht auch bei bestehenden Bauten gelten soll. Wir erarbeiten unabhängig von der aktuellen Lage zurzeit eine Solaroffensive. Auch die IWB sind dabei, neue Opportunitäten zu suchen. In der Vergangenheit wurde auch im Ausland investiert. Autark werden wir in der Stromproduktion nicht in der Schweiz, deshalb brauchen wir auch ein institutionelles Abkommen mit der EU. Ich hoffe aber, dass nun weitere Grossanlagen hinzukommen, in die die IWB investieren können, etwa in den Alpen. So kann auch im Winter Schweizer Solarstrom produziert werden.

Sind solche Freiflächenanlagen wie etwa die geplante Grossanlage in Grengiols (VS) aus Basler Sicht der richtige Weg?

Sie sind wegen des Landschaftsschutzes umstritten. Selbstverständlich ist das ein guter Weg. In diesem Zielkonflikt habe ich eine klare Meinung. Natürlich, es braucht eine Umweltverträglichkeitsprüfung, aber grundsätzlich muss man solche Anlagen jetzt rasch ermöglichen. Es ist wichtig, dass wir das Ziel des erneuerbaren Stroms sehr hoch gewichten. Das gilt auch für die Stadt.

Die Regierung hat entschieden, die Räume der Verwaltung höchstens auf 19 Grad zu heizen. Reicht das?

Nein, aber es ist eine erste Massnahme, die eine grosse Wirkung hat, die wir schnell beschlossen haben, weil sie auf der Hand liegt. Man kann pro Grad sechs Prozent Strom sparen. Das ist enorm, finde ich. Wir prüfen jetzt, was wir als Kantonsverwaltung vor der Mangellage sonst noch tun können, um Strom und Energie zu sparen, ohne dass deswegen Leistungen abgebaut werden. Wenn wir in eine Mangellage kommen, werden die Einschnitte in die Leistungen natürlich grösser werden.

Könnte der Kanton bei der Wind- oder Wasserkraft noch zulegen?

Das Potenzial liegt bei uns in der Sonne, das wollen wir besser ausschöpfen und stärken. Der Ausbau der Wasserkraft ist bei der Wärme ein Thema: Das Rheinwasser könnte im Winter zum Heizen genutzt werden. Für Windkraft gibt es aber bessere Orte als unseren engen Kanton. Windkraft sollte man dort umsetzen, wo das Potenzial gross ist – sollte sich im Kanton Basel-Stadt ein geeigneter Ort finden, würde ich das selbstverständlich unterstützen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen