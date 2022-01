Philipp Fürstenberger im Interview über «Basel baut Zukunft»

Interview «Wir wären zurück auf Feld Eins»: Philipp Fürstenberger über das Klybeck-Areal und «Basel baut Zukunft» Philipp Fürstenberger entwickelt für die Swiss Life fast die Hälfte des künftigen Stadtquartiers im Klybeck. Im Interview sagt er, was eine Annahme der Initiative «Basel baut Zukunft» bedeuten würde und warum eine Beschleunigungs-Initiative des Stadtentwicklers scheiterte. Patrick Marcolli Jetzt kommentieren 24.01.2022, 05.00 Uhr

Philipp Fürstenberger in einer der leeren, ehemaligen Industriehallen. Bild: Kenneth Nars

Herr Fürstenberger, Sie kennen die Stadt und die Pläne für das Klybeck-Areal bestens. Stimmt die öffentliche Erwartungshaltung gegenüber dem künftigen Quartier und das Tempo der Arealentwicklung aus Ihrer Sicht überein?

Philipp Fürstenberger: Was mir vor allem auffällt: Es wissen immer noch sehr viele Baslerinnen und Basler nicht, was auf dem Areal geschehen soll. Ausserhalb der direkt involvierten Kreise gibt es eine Informationslücke. Da sehen auch wir uns in der Pflicht, noch breiter zu kommunizieren.

Kann diese Lücke überhaupt je geschlossen werden?

Angesichts der Bedeutung für Basel und sein Umland muss das der Anspruch sein. Wir wollen die Menschen in Basel mit auf die Reise nehmen. Schliesslich werden dereinst 10’000 Menschen im Klybeck neu ihren Lebensmittelpunkt haben; neue Arbeitsplätze entstehen. Entsprechend sind die Erwartungen überall sehr hoch, sowohl bei der Bevölkerung, in der Politik als auch bei Swiss Life.

Ihre Vorgesetzten machen also Druck, dass sich der Kauf des Areals bald rentiert.

Selbstverständlich wollen wir irgendwann einmal mit dem Klybeck eine Rendite erzielen. Das sind wir unseren Kundinnen und Kunden schuldig, schliesslich investieren wir ihre Pensionsgelder. Das ist im Moment, erwartungsgemäss, noch nicht der Fall. Rendite und ein lebenswerter neuer Stadtteil schliessen sich nicht aus: Hier bietet sich allen eine einmalige Chance für den Grossraum Basel, ein so grosses, zentrales und gut erschlossenes Areal neu zu gestalten. Das Projekt bietet Basel Möglichkeiten, um aus einer einstigen Industriebrache ohne Nutzen und in zentraler Lage einen neuen Lebensraum zu schaffen.

Hat Swiss Life gewusst, worauf sie sich einlässt beim Kauf, vor allem bezüglich der Langfristigkeit des Projekts?

Ja, selbstverständlich. Der Gesamtzeitplan entspricht immer noch unseren Erwartungen. Allerdings mussten wir in einem Punkt zurückstecken: Wir dachten, dass wir Teilareale rascher entwickeln können. Zum Beispiel eine angrenzende Parzelle zum Klybeck-Quartier, beim Restaurant Platanenhof. Die existierende Blockrandbebauung wollten wir fortsetzen mit Bauten von insgesamt 200 bis 300 Wohnungen. In unseren Plänen war vorgesehen, dass wir 2024 bereits mit dem Bau beginnen würden. Das wäre ein wichtiges Zeichen an die ganze Stadt gewesen, dass das neue Quartier bald mit Leben gefüllt wird. Und natürlich wäre das auch für uns wichtig gewesen, da erste Erträge geflossen wären. Wir verfügen derzeit praktisch nur über leere Produktionshallen.

Wer oder was hat Ihre Pläne durchkreuzt?

Der Kanton verlangt nach einer Gesamtplanung und einem Gesamtbild für das ganze Klybeck. Das ist zu akzeptieren.

Das Präsidialdepartement um Stadtentwickler Lukas Ott hat aber vor einigen Monaten in Ihrem Sinn einen Vorstoss lanciert: Die Regierung solle die Planung einzelner Parzellen im Klybeck von unter 6000 Quadratmetern Grösse vorantreiben und vorziehen. Ihren Aussagen zufolge heisst das offensichtlich: Der Vorstoss ist gescheitert.

Ja, diese Idee ist nicht mehr aktuell. Im Bau- und Verkehrsdepartement fürchtet man wohl ein Flickwerk beim Klybeck. Zudem lässt sich Industriezone nicht «husch husch» in Wohnzone umwandeln – das ist auch uns klar. Das Areal wird dennoch immer belebter: Wir haben verschiedene Zwischennutzungen, dank denen bereits jetzt viel städtisches Leben und Vielfalt einzieht. Drei weitere Gebäude möchten wir sanieren und als Büro- und Labornutzungen vermieten. Dafür haben wir auch bereits die notwendigen Baugesuche eingereicht.

Wo steht Ihr Projekt zum jetzigen Zeitpunkt?

Das städtebauliche Leitbild ist planerisch weit gediehen – und wir sind zufrieden mit dem Ergebnis. Nun geht es darum, den Planungsperimeter genau festzulegen und entsprechend die daran anschliessenden Fragestellungen wie die Grünraumversorgung zu behandeln.

… und dann geht es in die Politik.

Ja. Sobald alle Aspekte geklärt sind, nimmt der Regierungsrat das städtebauliche Leitbild zur Kenntnis. Gestützt darauf werden wir mit ihm den städtebaulichen Vertrag unterzeichnen. Wir hoffen, dass dieser Rahmen bis im Sommer oder Herbst steht. Anschliessend folgen alle weiteren baurechtlichen Verfahrensschritte.

Das klingt alles sehr technokratisch und für die breite Bevölkerung schwierig nachzuvollziehen.

Genau deshalb erarbeiten wir zusammen mit unseren Planungspartnern zusätzliche Erklärungen und Information zu unseren Ideen fürs Klybeck. Wir wissen aus den Beteiligungsverfahren, dass sich die Menschen für die grossen Themen der Mobilität im künftigen Quartier interessieren, für die Biodiversität oder die Kultur.

Ist die Architektur in der Bevölkerung kein Thema?

Es herrscht darüber in der Tat wenig Diskussionsbedarf: Offensichtlich wird in Basel ein gewisser architektonischer und städtebaulicher Standard schon vorausgesetzt oder für selbstverständlich genommen. Es geht mehr um Grünräume, Aufenthaltsqualität, letztlich sogar um Grillstellen. Das kann man nicht in Pläne zeichnen – diese Aspekte wollen wir anders darstellen und so auch jenen den Zugang ermöglichen, die keine Pläne lesen möchten. Das werden wir in unseren Informationen für die breite Bevölkerung berücksichtigen.

Ein Jahrhundertprojekt Das Klybeck An der Transformation des einstigen Chemie-Areals Klybeck im Kleinbasel zu einem Wohn- und Gewerbequartier wird seit rund drei Jahren gearbeitet. Damals verkauften die Novartis sowie die BASF ihre Grundstücke für mehrere hundert Millionen Franken an zwei Investoren: An die Fondsgesellschaft Rhystadt AG sowie die Swiss Life. Das Areal ist rund 300’000 Quadratmeter gross. Das von der Swiss Life erworbene ehemalige Areal der BASF macht rund die Hälfte davon aus. Neben der Frage der künftigen Nutzungen und des Wohnungsmixes, spielt auch der Erhalt von bestehenden Gebäuden aus der industriellen Vergangenheit des Areals eine wichtige Rolle in der Planung des neuen Stadtquartiers. Die Swiss Life will von den 48 Gebäuden, die auf ihrem Gelände stehen, rund ein Dutzend erhalten. Für zwei davon seien bereits Gesuche für Umbauten und Renovationen eingereicht worden, lässt der Konzern verlauten. Bei zwei der markantesten Bauten auf dem Areal, die frühere Eisfabrik und die Farbproduktionsstätte mit dem Namen «K-90», die durch ihre an der Aussenfassade platzierten Eisenträger zur Erdbebenertüchtigung auffällt, seien die künftigen Nutzungen noch nicht entschieden. Mittlerweile haben die Grundeigentümer des Klybeck auch diverse Zwischennutzungen ermöglicht. Die Swiss Life hat vor wenigen Wochen nochmals 2600 Quadratmeter zu diesem Zweck vermietet. (map)

Die Visualisierung des Richtplans für das neue Stadtquartier Klybeck. Bild: zvg

Kann ein solches Stadtquartier, das bis in alle Details die Wünsche der Bewohnerinnen und Bewohner aufnimmt, für einen Investor überhaupt rentabel sein?

Ja, das ist möglich. Uns war von Anfang an bewusst, worauf wir uns beim Klybeck einlassen. Es war klar, dass die Planung sehr langfristig ist: Wie geht es Basel in 10, 20 Jahren? Welcher und wie viel Wohnraum wird dannzumal benötigt? Ein solches Areal zu erwerben und zu erschliessen, ist auch für uns eine grosse Sache.

Wie ein Damoklesschwert hängt die Volksinitiative «Basel baut Zukunft» über Ihnen, die 50 Prozent preisgünstigen Wohnraum auf den grossen Transformationsarealen fordert. Was hiesse das für Sie, wenn dieses Begehren angenommen würde?

Ganz klar – in diesem Fall wäre das Projekt, wie es sich jetzt im städtebaulichen Leitbild präsentiert, nicht möglich. Wir wären zurück auf Feld Eins und wüssten lediglich, was das Potenzial gewesen wäre.

Was würden Sie tun?

Grundsätzlich liegt das Grundstück aktuell in der Bauzone 7, die für Industrie und Gewerbe bestimmt ist. Wohnungen darf man in dieser Zone nicht erstellen. Also müssten wir uns Richtung Labor-, Lager- oder Produktionshallen orientieren. Ich möchte aber nicht darüber spekulieren. Ich bin überzeugt, die Stadt, seine Bevölkerung und der Gewerbe- und Wirtschaftsraum Basel würde von einem Klybeck, wie wir Planungspartner das vorsehen, am meisten profitieren.

Die vergangenen Abstimmungen zum Wohnschutz in Basel dürften Ihnen keine Freude bereitet haben.

Ich habe sie mit Besorgnis zur Kenntnis genommen. Ich hatte das Gefühl, dass sich die Gegner der Initiativen wenig gezeigt haben. Darum bin ich auch davon überzeugt, dass wir unser Projekt hier möglichst gut vermitteln und breit verankern müssen.

Fühlen Sie sich in Ihren Bemühungen von der Basler Regierung genügend unterstützt?

Wir haben sehr gute und sehr konstruktive Gespräche. Und das ist auch richtig so – schliesslich geht es für die Region beim Klybeck um eine grosse Entwicklungschance.

Philipp Fürstenberger (53) hat nach einer Lehre als Hochbauzeichner diverse Stationen in der Architektur- und Baubranche durchlaufen, so war er von 1993 bis 2006 Associate bei Herzog & de Meuron. Zuletzt leitete er die Bau- und Immobilienabteilung der Baloise. Für die Swiss Life ist er seit 2020 im Klybeck tätig. Im Basler Brauchtum ist Fürstenberger fest verankert: Er ist aktiv bei E.E. Zunft zu Hausgenossen und E.E. Gesellschaft zum Rebhaus.

