Schwere Vorwürfe gegen den Riehener Gemeinderat

Intransparenz «Schattenregime»: Schwere Vorwürfe gegen Riehener Gemeinderat Die Geschäftsprüfungskommission des Einwohnerrats wirft dem Gemeinderat Intransparenz vor. Es geht um eine verwehrte Herausgabe eines Sitzungsprotokolls. Tobias Gfeller 15.12.2022, 11.31 Uhr

Ursprung des Konflikts zwischen der Geschäftsprüfungskommission des Einwohnerrats und dem Gemeinderat ist eine elektronische Abstimmungsanlage. Symbolbild: Hanspeter Bärtschi

2018 nahm der Riehener Einwohnerrat die erste elektronische Abstimmungsanlage in Betrieb. Sie kostete gegen 50’000 Franken. Eine solche Anschaffung obliegt der Kompetenz des Gemeinderats. Von Beginn weg funktionierte die Anlage nicht so, wie sie sollte. Bereits 2021 wurde sie durch eine neue Anlage ersetzt, die bis anhin reibungslos funktioniert. Die teure Anschaffung mit einer verhältnismässig kurzen Verweildauer hatte ein politisches Nachspiel.

Die Geschäftsprüfungskommission (GPK) des Einwohnerrats wollte vom Gemeinderat wissen, weshalb von der vorgeschriebenen Beschaffungsmethode abgewichen wurde und nicht weitere Offerten eingeholt wurden. Das scheinbar lückenhafte Protokoll der Gemeinderatssitzung gab darüber keine klare Auskunft. Der damalige Generalsekretär musste mit eigenen Erinnerungen nachhelfen.

Aufgrund der ungenügenden Protokollierung stellte sich die GPK grundsätzlich die Frage, ob die Beschlussprotokolle der Gemeinderatssitzungen so geführt werden, dass ein Nachvollzug von Entscheidungen jederzeit gewährleistet ist. Besonders bei Abweichungen von Vorgaben müsse der Grund explizit ausgewiesen sein, schrieb die GPK in ihrem Bericht zur Causa Abstimmungsanlage.

Der GPK waren die Hände gebunden

Die neue Generalsekretärin der Gemeinde empfand es vor einem Jahr als gute Idee, stichprobenweise ein Protokoll einer Gemeinderatssitzung vom November 2020 zu kontrollieren, weil mit ihrem Amtsantritt die Protokollierung präzisiert worden sei. Doch der damalige Gemeindepräsident und heutige Präsident des Basler Gewerbeverbands Hansjörg Wilde lehnte eine Einsicht als «nicht erforderlich und nicht zielführend» ab.

Aus einer gefühlt harmlosen Protokolleinsicht wurde ein kleiner Skandal. Dies wurde an der Einwohnerratssitzung am Mittwochabend deutlich. Nach der Ablehnung durch Gemeindepräsident Wilde erfolgte zwischen Gemeinderat und GPK ein Kompetenzgerangel und eine Frage der Interpretation von Paragraf 43 der Geschäftsordnung. Der Unmut der GPK über die ihrer Meinung nach fehlende Transparenz und Offenheit des Gemeinderats ging so weit, dass sie sich bei der Fachstelle Gemeindefragen des Kantons Basel-Stadt über ihre Handlungsoptionen erkundigte.

Die GPK sei nicht prozessfähig, weil sie keine eigene Rechtspersönlichkeit habe, erläuterte die Fachstelle. Damit war eine rechtliche Abklärung des Falls nicht möglich. Der GPK waren die Hände gebunden. Sie fühlte sich dadurch in der Ausübung ihrer Aufsichtspflicht behindert, macht sie in ihrem in der Tonalität deutlich formulierten Bericht klar.

Gemeinderat als «Schattenregime» kritisiert

Gemäss GPK-Präsidentin Petra Priess (SP) warf der Gemeinderat der Kommission vor, «unverhältnismässig und nicht sachgemäss» zu handeln und «im Trüben zu fischen». Gemeindepräsidentin Christine Kaufmann (EVP) berief sich im Einwohnerrat auf das Amtsgeheimnis und wollte zum Fall selber nichts sagen. Dass zwischen GPK und Gemeinderat zuletzt nur schriftlich kommuniziert wurde, finde sie «schwierig», so Kaufmann.

Der Tonfall an der Einwohnerratssitzung war spürbar unterkühlt. Der Gemeinderat zerstöre Vertrauen, kritisierte Mitte/GLP-Sprecher David Moor. Er sprach über den Gemeinderat von einem «Schattenregime» und forderte diesen dezidiert auf, die Unterlagen herauszurücken. Der Missmut im Rat war so gross, dass ein Vorstoss der GPK zur Akteneinsicht widerspruchslos überwiesen wurde. Eine Verwehrung der Akteneinsicht ist im Kanton Basel-Stadt der Geschäftsprüfungskommission nicht möglich.