Für fast 800 Millionen Euro: Die Deutsche Bahn klotzt kurz vor Basel

Die Deutsche Bahn hat grosse Pläne für das Gelände des alten Bahnbetriebswerks in Weil am Rhein-Haltingen.

Voraussichtlich auf den Fahrplanwechsel 2026 wollen die SBB und die Deutsche Bahn (DB) die Direktverbindungen zwischen Deutschland und der Schweiz von derzeit täglich 26 auf 35 erhöhen. Fahren sollen dann hier nur noch die ICE 4 der neuesten Generation. Diese müsse in der Nacht abgestellt, gereinigt und technisch überprüft werden. Dafür soll auf dem Gelände des alten Bahnbetriebswerks in Weil am Rhein-Haltingen auf fünf Gleisen eine Abstell- und Behandlungsanlage entstehen – die Kosten liegen in der Grössenordnung von 40 Millionen Euro.

Strecke nicht durch Leerfahrten belasten

Der Standort bietet sich an, weil er nur sechs Kilometer vom Basler Bahnhof SBB liegt, der «als wichtiger Start- und Endpunkt für zahlreiche ICE-Linien in Zukunft noch bedeutender wird», wie es in der Projektbeschreibung heisst. So solle die Strecke nicht durch längere Leerfahrten unnötig belastet werden. Weil es bereits eine Gleisanbindung gibt, hält sich der Aufwand in Grenzen und die DB rechnet mit einer Inbetriebnahme 2024/2025.

Grössere Arbeiten mit Investitionen von 165 Millionen Euro stehen beim Weiler Umschlagbahnhof an, der sich von der Friedensbrücke in Weil am Rhein bis zur Basler Neuhausstrasse auf 1350 Meter über die Landesgrenze erstreckt. Der 1999 errichtete Terminal stösst mit derzeit 130'000 Ladeeinheiten an seine Leistungsgrenze. Er soll modernisiert und erweitert werden. Ziel ist es, die Kapazität bis 2030 auf 200'000 Ladeeinheiten zu erweitern. Dafür werden unter anderem zwei neue Gleise mit Anbindung nach Norden und zur Schweizer Grenze gebaut – hier ist die spätere Anbindung des Gateways Basel Nord möglich.

Inbetriebnahme voraussichtlich Ende 2028

Ausserdem sollen die Krananlage ausgebaut, die Gleise auf fast 700 Meter verlängert, die Abstellplätze und der Vorstauram für Camions erweitert und der Zufahrtsbereich vergrössert werden. Laut DB sollen die Unterlagen für die Bewilligung bis Ende September beim Bundesamt für Verkehr (BAV) und dem deutschen Eisenbahn-Bundesamt eingereicht werden. Nach Abschluss des Genehmigungsverfahrens ist mit einer Bauzeit von drei Jahren zu rechnen. Die Inbetriebnahme könnte Ende 2028 erfolgen.

Mit 580 Millionen Euro die grösste Investition der DB kurz vor Basel ist der Ausbau von zwei auf vier Gleisen der 3,1 Kilometer langen Strecke von der Landesgrenze bis zum Rhein. Der Baustart war im Oktober 2021. Derzeit laufen die Vorarbeiten für die drei neuen Brücken des Wiesekorridors.

Von 200 Kilometern sind 60 Kilometer fertig

Vom Gesamtprojekt, die 200 Kilometer zwischen Karlsruhe und Basel auf vier Gleise zu erweitern, sind bisher 60 Kilometer fertiggestellt. Die Kosten sind mittlerweile auf 14,2 Milliarden Euro gestiegen. Bis 2041 soll der Ausbau der gesamten Strecke auf 250 Kilometer pro Stunde fertig sein und die Fahrt zwischen den beiden Städten um eine halbe Stunde schneller gehen.

Nicht alle Züge fahren zum Basler Bahnhof SBB Bis 2030 will die DB die Fahrgastzahlen im Rahmen der Einführung eines Deutschlandtakts verdoppeln. Dadurch soll auch die Bedeutung des Basler Bahnhofs SBB zunehmen. Die Realität sieht heute anders aus: Die zahlreichen Verspätungen der Deutschen Bahn führen dazu, dass manche ICE gar nicht bis zum Bahnhof SBB kommen, weil sie im Badischen Bahnhof gewendet werden. Dies sei bei sehr grossen Verspätungen der Fall, erläutert Martin Meier, SBB-Mediensprecher. Grund dafür seien die intensiven Bautätigkeiten in ganz Deutschland. Auswirkungen hat das auch für Züge, die weiter in die Schweiz fahren sollen. «Wenn die Züge mit Verspätungen von mehr als 10 bis 15 Minuten ankommen, fahren die ICE bis Basel SBB, aber nicht mehr wie geplant weiter», so Meier. Regelmässig gibt es bei der DB auch Überlegungen, den Bahnhof SBB bei Fahrten nach Zürich auszulassen und nur im Badischen Bahnhof zu halten. Der Grund: So liessen sich 25 Minuten Fahrzeit einsparen.

