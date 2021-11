Chris de Burgh tritt mir den Swiss Gospel Singers in Basel auf

Irische Songwriter Chris de Burgh kommt nach Basel – möglich gemacht hat dies ein Laienchor Am 28. November 2021 treten die Swiss Gospel Singers im Basler Stadtcasino auf. Mit auf der Bühne wird auch der bekannte irische Songwriter Chris de Burgh stehen. Die Hintergründe. Fabia Maieroni 18.11.2021, 05.00 Uhr

Chris de Burgh an seinem Auftritt 2019 in Luzern. Bild: Urs Flueeler / Keystone

«Das ist schon ein absolutes Highlight!» Nathalie Favrod kann es noch immer kaum glauben: «Wir dachten eigentlich, dass der Auftritt in der Carnegie Hall nicht zu toppen sei.» Voller Vorfreude blickt die Reinacherin Sopranistin dem 28. November entgegen. Dann steht sie mit Chris de Burgh auf der Bühne des Stadtcasinos in Basel. Die Swiss Gospel Singers werden zusammen mit dem irischen ­Superstar «Imagine» singen, den Welthit von John Lennon. Im Anschluss performt Chris de Burgh seinen Song «Legacy», der Chor begleitet ihn im Background.

Doch wie kam es dazu? «Dazu muss ich etwas ausholen», sagt Favrod schmunzelnd und beginnt mit der Entstehungsgeschichte der Swiss Gospel Singers. «Anlass zur Gründung dieses Projektchores war eine Anfrage des musikalischen Leiters der New Yorker Konzertagentur DCINY, Jonathan Griffith, der 100 Sängerinnen und Sänger für ein Chorprojekt suchte», erklärt die Sängerin. Der bekannte Komponist und Chorleiter Christer Løvold habe dafür Sängerinnen und Sänger gesucht. Der so entstandene 100-köpfige Laienchor setzt sich aus Mitgliedern von vier bestehenden Chören und Sängern aus der ganzen Deutschschweiz zusammen, vornehmlich aus Basel und Zürich.

An Pfingsten 2019 gab er sein Début in der ausverkauften Carnegie Hall in New York. «Das war ein unglaubliches Gefühl», erzählt Favrod strahlend. Standing Ovations beflügelten alle Beteiligten, das Projekt weiterzuführen.

Reger Austausch per E-Mail

Doch dann kam die Corona­pandemie. Der Projektchor, der nur zu bestimmten Anlässen zusammenkommt, war wie gelähmt. Chorleiter Løvold wollte jedoch nicht untätig bleiben: Er arrangierte 13 Songs neu. Als die Coronamassnahmen gelockert wurden, nahm der Chor die CD «Amazing Grace» auf. Und dann kam es zum ersten Kontakt mit Chris de Burgh. «Eines unserer Mitglieder schenkte ihm zu Weihnachten unsere CD. Ehrlich gesagt, haben wir uns alle nicht zu viele Hoffnungen gemacht – so ein Weltstar wird das eine oder andere Geschenk zu Weihnachten bekommen», sagt Favrod lachend.

Doch es kam anders als erwartet: De Burgh hörte sich die CD tatsächlich an und sandte ein begeistertes Feedback: «The CD ‹Amazing Grace› is terrific, great singing and energy. One day I would love to sing with your choir.» De Burgh lobte in einer ausführlichen Nachricht Gesang, Energie und Qualität des Chores. Und: Er würde eines Tages gerne zusammen mit dem Chor auftreten. Im Folgenden entstand ein reger Austausch zwischen Chorleiter Løvold und Chris de Burgh.

«De Burgh schickte uns bald ein Video, auf dem er einige Songs performte, damit wir uns abstimmen können. Erst dann glaubten alle von uns, dass wirklich der echte Chris de Burgh mit uns singen will», erzählt Claudia Meury, beim Chor zuständig für Kommunikation. Über mehrere Wochen tauschten de Burgh und Løvold Audiodateien aus, um sich bestmöglich aufeinander abzustimmen.

«Zufällig ist er auch noch ein Weltstar»

Er habe sich stets höflich, seriös und humorvoll gezeigt. Er sei in aller Hinsicht ein «unproblematischer» und sehr angenehmer Partner für ein gemeinsames Musikprojekt – «zufällig ist er auch noch ein Weltstar», erzählt Christer Løvold. «Von jemandem mit einer solchen Erfahrung aus dem Bühnenleben kann man nur lernen und sich inspirieren lassen.»

Als wäre das nicht schon genug der Ehre, setzte Chris de Burgh noch einen obendrauf: Als der Chor ihn anfragte, ob er sich am Samstagabend nach seiner Ankunft in Basel ein ­gemeinsames Nachtessen vorstellen könne, sagte er umgehend zu. Und so treffen sich der Chorleiter und der Vorstand des Laienchors am Tag vor dem Konzert zum Dinner mit einem Weltstar.