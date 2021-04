Jahresbericht 2020 Trotz 34 Millionen Franken vom Staat: Corona setzte dem Basler Unispital 2020 schwer zu Das Universitätsspital Basel präsentiert heute Donnerstag sein Jahresergebnis. Der Vorjahresgewinn wandelte sich wegen der Pandemie 2020 in einen Verlust von 17 Millionen Franken. Michael Nittnaus 29.04.2021, 10.00 Uhr

Finanziell war 2020 düster beim Unispital Basel. Juri Junkov

Empfindlich zu spüren bekam das USB die Covid-19-Pandemie vor allem bei der Zahl der stationären Spitalaufenthalte. Diese nahmen im Vergleich zu 2019 um 3,8 Prozent ab. Auch das ambulante Geschäft musste eine Abnahme bei den Tarmed-Taxpunkten um 3,4 Prozent verkraften, wie das Spital am Donnerstag mitteilte.

Dies lag in erster Linie am schweizweiten Verbot der elektiven, also der Wahleingriffe während der ersten Welle, aber auch an der anhaltenden Reduktion der Operationstätigkeit wegen der Belastung der Intensivstation während der zweiten und dritten Pandemiewelle. Für die dabei entstandenen Sonderaufwändungen wurde das Universitätsspital Basel vom Kanton Basel-Stadt zwar mit 34 Millionen Franken entschädigt. Das USB hält aber trocken fest, dass es für die Einnahmeausfälle der verschobenen oder gestrichenen Operationen keine Entschädigung bekommen habe.

Fast 500 Angestellte mehr als 2019

So wurde aus dem höchsten Gewinn seit der Verselbstständigung vor acht Jahren - 20 Millionen Franken Gewinn im Jahr 2019 - ein Verlust von 16,9 Millionen. Als erfreulich bezeichnet das Spital, dass trotz allem der Gesamtumsatz um 2,4 Prozent auf knapp 1,2 Milliarden Franken gesteigert werden konnte.

Die Pandemie bedeutete für das USB zudem einen deutlich höheren Personalaufwand: 7741 Mitarbeitende beschäftigte das Haus 2020 - im Vorjahr waren es noch 7279 gewesen. Das Unispital vergisst in seiner Mitteilung nicht, seinen Angestellten für deren «noch einmal deutlich gesteigerte Leistungsbereitschaft» und den unermüdlichen Einsatz zu danken.