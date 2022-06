Die GPK präsentiert ihren Jahresbericht 2021

Jahresbericht «Chancen bleiben ungenutzt und Risiken bestehen»: GPK richtet 23 Erwartungen und 19 Empfehlungen an die Regierung Die Geschäftsprüfungskommission des Grossen Rates präsentiert am Mittwoch ihren Jahresbericht zur staatlichen Tätigkeit 2021. Themen sind die Fernwärme, die Digitalisierung und die Überlastung der Verwaltung. Lea Meister 29.06.2022, 10.16 Uhr

Gerade im Bereich der Digitalisierung der Verwaltung fordert die GPK klarere Strukturen und effizientere Prozesse. Patrick Huerlimann

«Der Regierungsrat, die Verwaltung und Gerichtsbehörden haben auch im vergangenen Jahr überwiegend gute Arbeit geleistet, wofür ihnen die Kommission ausdrücklich dankt», so der Wortlaut in der Medienmitteilung der GPK vom Mittwoch. Die GPK stelle jedoch auch mehrfach Handlungsbedarf fest.

So harze es beispielsweise bei der Digitalisierung der kantonalen Verwaltung. Der digitale Wandel werde von erheblichen strukturellen und Führungsdefiziten «kompromittiert», so die GPK weiter. Die zentrale Informatik-Behörde IT BS habe nur Dienstleistungscharakter, aber keine Durchsetzungskompetenz gegenüber den sieben Departementen. Alleingänge bei Informatikthemen in einzelnen Departementen seien aber gefährlich und teuer. «Zudem werden von der Finanzkontrolle monierte Schwächen nicht behoben – selbst bei wiederholten Mahnungen bleiben Sanktionen aus», heisst es im Bericht weiter.

Da IT-Projekte ausserdem oft länger dauern und teuer werden als anfangs vermutet, fordert die GPK jetzt vom Regierungsrat einen Effort für die Digitalisierung.

Beeinträchtigungen sollen minimiert werden

Im Hinblick auf den vom Grossen Rat beschlossenen Fernwärme-Ausbau in den kommenden fünfzehn Jahren hat die GPK das «Geschäftsmodell Infrastruktur» (GMI) nochmals genau unter die Lupe genommen und folgendes festgestellt: Technische Zwänge seitens der Fernwärme limitieren die GMI-Koordinationsmöglichkeiten. «So musste sie erfahren, dass bestenfalls die Hälfte, schlimmstenfalls aber nur 15 Prozent des Fernwärme-Leitungsausbaus mit anderen planbaren Baustellen (beispielsweise Kanalisationssanierungen oder Tramschienenersatz) koordinierbar sind». Die GPK verlangt deshalb, dass die IWB und alle anderen Beteiligten das GMI so nutzen, dass die Beeinträchtigungen für die Bevölkerung und die Wirtschaft minimiert werden.

Auch zum Thema Risikomanagement äussert sich die GPK unmissverständlich. Das Risikomanagement des Regierungsrates führt zwei Risiko-Portfolios; eines mit finanziellem Schaden-Fokus bei Finanzdepartement und ein zweites mit Fokus auf Personen- und Sachschäden bei der Kantonalen Krisenorganisation (KKO), die im Justiz- und Sicherheitsdepartement angesiedelt ist.

Die unterschiedlichen Portfolios verunmöglichen nach Ansicht der GPK einen «konsolidierten Gesamtblick auf alle Risiken». So seien bei der Überarbeitung des Risikomanagements einheitliche Prozesse und eine klare Verantwortung unerlässlich. Zudem hält die GPK die Kommunikation der Risiken gegenüber der Bevölkerung für verbesserungsfähig, gerade, wenn es um die Möglichkeiten angemessener Vorsorge geht.

Überlastung der Verwaltung als Fokuspunkt

Als weiteren Punkt beleuchtet die GPK die Überlastung der Verwaltung. Entwicklungen und Aufgaben in der Gesellschaft brächten die Verwaltung in einzelnen Bereichen an den Anschlag, gerade im sozialen und im Ordnungsbereich. Die Betreuungsquoten im Kinder- und Jugenddienst und im Erwachsenenschutz seien im nationalen Vergleich überdurchschnittlich hoch. Die Häufung von Demonstrationen und 24-Stunden-Gesellschaft machten ausserdem den Arbeitsplatz bei der Kantonspolizei immer unattraktiver.

Die GPK erwarte deshalb vom Regierungsrat Massnahmen zur Entlastung. Auch bei der Staatsanwaltschaft würden sich seit Jahren die Pendenzen türmen und Personalaufstockungen und die Priorisierung durch den Regierungsrat habe bisher keine Entlastung gebracht.

«Vielmehr hat die Priorisierung des Regierungsrates die Staatsanwaltschaft zu einer eigenen Interpretation des Tätigkeitsfokus veranlasst, welche beispielsweise trotz der hohen Fallzahl zu einer prioritären Behandlung der Fälle im Zuge der «Basel Nazifrei»-Demonstration geführt hat», heisst es seitens der GPK weiter. Sie stütze deshalb die von der Aufsichtskommission über die Staatsanwaltschaft in ihrem Bericht angebrachte Kritik.