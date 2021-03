Jahrestag Farbbilder des Schreckens: Die letzten Bomben des Zweiten Weltkriegs auf Basel Der Basler Militärhistoriker Patrick Schlenker hat den irrtümlichen Angriff durch US-Bomber am 4. März 1945 im Detail rekonstruiert. Was er dabei herausgefunden hat, ist verblüffend. Ebenso wie seine nachträglich kolorierten Originalfotos der damaligen Ereignisse. Bojan Stula 04.03.2021, 05.00 Uhr

Bombardierung von Basel 4. März 1945: Auf der Münchensteinerbrücke strömen Schaulustige zusammen, aus den getroffenen Häuserzeilen an der Hoch- und Tellstrasse steigen Rauschwaden empor. ZVG/Sammlung Patrick Schlenker, koloriert von Patrick Schlenker Bombardierung von Basel, 4. März 1945: Feuerwehr und Luftschutz versuchen den Dachstockbrand an der Tellstrasse 17 und 21 zu löschen. ZVG/Sammlung Patrick Schlenker Bombardierung von Basel, 4. März 1945: Auch bei der schwer beschädigten Villa Rapp an der Hochstrasse 100 versuchen die Rettungskräfte, die Feuer einzudämmen. ZVG Patrick Schlenker / Schweizerisches Feuerwehrmuseum Bombardierung von Basel, 4. März 1945: Völlig zerstört wurden die Graphischen Betriebe der Coop an der Hochstrasse. Basler Feuerwehrmänner betrachten inmitten der grossen Papierrollen die Schäden. ZVG/Schweizerisches Feuerwehrmuseum, koloriert von Patrick Schlenker Bombardierung von Basel, 4. März 1945: Ebenfalls schwer getroffen wurde das SBB-Früchtelager. Anwohner trugen eiligst das Mobiliar aus dem Haus, um wenigstens dieses zu retten (im Vordergrund). Heute stehen dort die BVB-Werkstätten beim Wolfgottesacker. ZVG/Sammlung Robert Lanz, Fotograf Jeck Basel. Koloriert von Patrick Schlenker Bombardierung von Basel, 4. März 1945: Am folgenden Tag begannen die Aufräumarbeiten am ebenfalls schwer getroffenen Güterbahnhof Wolf. Der damalige Bahnarbeiter Robert Lanz hielt zahlreiche Szenen mit seinem Fotoapparat fest. ZVG/Sammlung Robert Lanz. Koloriert von Patrick Schlenker Bombardierung von Basel, 4. März 1945: Von der Wucht der Bombendetonationen wurden Güterwaggons auf dem Wolfbahnhof regelrecht aufeinander geschichtet. ZVG/Sammlung Robert Lanz. Koloriert von Patrick Schlenker Bombardierung von Basel, 4. März 1945: Bahnarbeiter und Mitglieder des passiven Luftschutzes entladen die beschädigten Güterwaggons. Durch die Druckwellen stürzten Dachteile der Lagerhallen ein. ZVG/Sammlung Robert Lanz. Koloriert von Patrick Schlenker Bombardierung von Basel 4. März 1945: Ebenso spektakulär wie gefährlich handgestrickt erscheint die Blindgänger-Bergung einer nicht explodierten 250-Kilo-Bombe durch Mitglieder des passiven Luftschutzes. ZVG/Sammlung Robert Lanz. Koloriert von Patrick Schlenker Bombardierung von Basel 4. März 1945: Die letzte Bombardierung von Basel im Zweiten Weltkrieg war denkwürdig genug, damit sich Bahnarbeiter vor den zerstörten Güterwaggons zu einem Erinnerungsbild zusammenfanden. Interessant ist die Beschriftung der Waggons: Obschon Norditalien immer noch von Deutschen besetzt war, funktionierte offenbar der Schienenverkehr über die Grenze. ZVG/Sammlung Robert Lanz. Koloriert von Patrick Schlenker

Kaum hat Patrick Schlenker zuvor Unbekanntes zur Bombardierung von Basel und Binningen im November 1940 erforscht, wartet er erneut mit einer kleinen lokalhistorischen Sensation auf: In wochenlanger Arbeit hat der Basler Militärhistoriker Fotografien vom Angriff vom 4. März 1945 koloriert und auf seiner Website publiziert. Diese verleihen den damaligen Ereignissen eine neue Dimension; ebenso wie Schlenkers akribische Auswertung von zeitgenössischen Dokumenten und Materialien.

Die Bilder stammen teils aus eigener Sammlung, teils aus dem Fotoarchiv des Schweizerischen Feuerwehrmuseums, zu dem der 47-jährige Hobbyforscher von Berufswegen einen besonders guten Draht hat, teils aus der Privatsammlung von Robert Lanz. Der frühere SBB-Mitarbeiter erlebte die Bombardierung durch US-Bomber kurz vor Kriegsende am eigenen Leib und machte von den darauffolgenden Aufräumarbeiten am Güterbahnhof Wolf zahlreiche Aufnahmen mit seiner Privatkamera.

Wie durch ein Wunder kam niemand ums Leben

Die Bombardierung an diesem Sonntagmorgen war die letzte ernsthafte Kriegshandlung auf Schweizer Boden, und wie durch ein Wunder kam niemand dabei ums Leben. Als kurz vor 9 Uhr die ersten Alarmsirenen aufheulten, schenkten viele Baslerinnen und Basler diesen kaum Beachtung, geschweige denn, dass sie Schutzräume aufgesucht hätten. Nach sechs Jahren Krieg und über 500 Fliegeralarmen in der Region waren die Sirenen zur Gewohnheit geworden, kaum je passierte etwas. Auch der Zugverkehr der SBB lief an diesem 4. März 1945 wie gewohnt weiter.

Aber diesmal wurde es ernst: Zwei Gruppen mit insgesamt neun amerikanischen «Liberator»-Bombern überflogen trotz Flugabwehrfeuer die Schweizer Grenze. Wenige Minuten später, um genau 10.13 Uhr, entluden die viermotorigen Maschinen fast 18 Tonnen Brand- und Sprengbomben über der Stadt. Wie Schlenker festgestellt hat, wurden dabei vor allem der Güterbahnhof Wolf und das Gundeldingerquartier unmittelbar neben dem Bahnhof SBB schwer getroffen.

«Die Einschläge kündigten sich mit einem ohrenbetäubenden Sausen an, bevor schwere Detonationen ganz Basel erschütterten. Die ersten Einschläge erfolgen im Gellert- und im Breitequartier und beschädigten viele Privathäuser»,

Was bei der Lektüre auffällt: Die Stadt hatte zu diesem Zeitpunkt bereits eine erstaunliche Routine und hohen Organisationsgrad in Sachen Luftschutz vorzuweisen. Das war bei der Bombardierung durch britische Bomber im November 1940 noch ziemlich anders gewesen. Die ständige Feuerwache Basel war mit zwei motorisierten Löschzügen rasch zur Stelle; ebenso das Einsatzdetachement des örtlichen Luftschutzbattalions, Einheiten des Quartierluftschutzes sowie der Freiwilligen Basler Feuerwehrkompanien. Total standen rund 330 Mann im Einsatz.

Die laut Schlenker «zum Teil gut ausgerüsteten und ausgebildeten Hausfeuerwehren», welche die Rettungskräfte unterstützten, vollbrachten sogar echte Heldentaten. So konnten die Bewohnerinnen und Bewohner der Hochstrasse 84 und Uhlandstrasse 8 mehrere in ihre Estriche durchgebrochene Brandbomben eigenhändig unschädlich machen.

Insgesamt 79 Häuser wurden von Brandbomben beschädigt. In 61 Fällen konnten die Brandstabbomben von den anwesenden Hausfeuerwehren gelöscht werden. Derweil sammelte der Krankentransport Basel die Verletzten ein und fuhr sie ins Spital. Insgesamt forderte der Angriff 100 meist Leichtverletzte, wobei ein Junge ein Auge verlor und eine Frau sich ein Bein brach.

Ein Filmstar hält Kriegsgericht

Wie stets nach solchen Ereignissen erhitzten sich in der Lokalpresse die Gemüter, und viele Menschen fragten sich, ob die Bombardierung tatsächlich nur ein Irrtum der amerikanischen Flugbesatzungen gewesen war. Das Schweizer Aussendepartement intervenierte bei den US-Behörden und verlangte eine Untersuchung.

Kamen im Fall von Basel die glücklich ohne Verluste heimgekehrten Bomberbesatzungen ohne Verfahren davon, war dies im Fall des am gleichen Morgen bombardierten Zürich anders. Kein anderer als Hollywoodstar James «Jimmy» Stewart («It's A Wonderful Life», «Rear Window», «Vertigo») sass über die beiden Offiziere zu Gericht, die den Angriff auf Zürich angeführt hatten. Wenig überraschend sprach der hoch dekorierte Bomberpilot und Luftwaffen-Major die beiden aber vom Vorwurf frei, «zu Unrecht und fahrlässig Bomben auf freundschaftliches Gebiet abgeworfen zu haben». Viel mehr hätten schlechtes Wetter und technische Probleme zu den irrtümlichen Bombardierungen von Schweizer Städten geführt.

Stets auf der Suche nach Zeitzeugen und weiterführendem Material

Wie alle Forscher, die sich heute mit dem Zweiten Weltkrieg befassen, steht Patrick Schlenker vor dem Problem, dass die Zeitzeugen nach bald acht Jahrzehnten immer weniger werden. Umso erfreuter war er, dass sich nach dem bz-Artikel im vergangenen November über die Bombardierung von 1940 rund ein Dutzend Personen mit eigenen Erinnerungen und Materialien bei ihm meldeten: «Coronabedingt konnte ich nicht mit allen detailliert sprechen, da ein Treffen mit den älteren Damen und Herren aktuell etwas schwierig ist. Ich habe aber weitere Bilder sowie ein fast 20 Bücher umfassendes Tagebuch aus der Zeit von 1939 bis 1946 erhalten.»

Aller Wahrscheinlichkeit nach dürfte das nach dem Erscheinen dieses Artikels auch wieder der Fall werden. Sämtliche Hinweise nimmt Schlenker gerne via seine E-Mail-Adresse patrick.schlenker@kostueme-bs.ch entgegen.