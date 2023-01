Basel: Lausbubenstreich am Silvesterabend sorgt für Augenzwinkern

Jahreswechsel «Robin Hood des Lichts»: Ein Lausbubenstreich am Silvesterabend sorgt in Basel für Augenzwinkern Als um halb elf Uhr am Silvesterabend die Weihnachtsbeleuchtung auf dem Münsterplatz erlischt, passt das nicht allen. Daniel Jansen öffnet kurzerhand den Sicherungskasten und bringt den Platz wieder zum Leuchten. Tanja Opiasa-Bangerter 02.01.2023, 20.21 Uhr

Hat die Beleuchtung an Silvester gezündet: Daniel Jansen. Bild: Roland Schmid

Sich an Silvester Zugriff zu einem Sicherungskasten zu verschaffen, um eigenhändig den Münsterplatz zu beleuchten, kommt einem Lausbubenstreich gleich. Während sich Lausbuben jedoch eher bedeckt halten, geht Dani Jansen in die Offensive: Der Geschäftsleiter des Basler Marionetten Theaters bekennt sich öffentlich zu seiner Tat – und das noch in der Silvesternacht.

Weil die Weihnachtsbeleuchtung, wie im November vom Kanton beschlossen, aufgrund von Stromsparmassnahmen um halb elf automatisch ausging, habe er «kurzerhand gehandelt». «Unter grossem Jubel», wie Jansen auf Facebook schreibt, habe er mittels Vierkantschlüssel den entsprechenden Stromkasten aufgemacht. Beides lässt sich zwar nicht nachweisen.

Auf den Fotos der bz-Silvester-Reportage, die nach elf Uhr geschossen wurden, sind im Hintergrund jedoch die beleuchteten Schneeflocken in den Bäumen deutlich zu erkennen. Innerhalb weniger Stunden erhält Jansen fast hundert Likes und Dutzende von Kommentaren. «Mutig» und «richtig» habe er gehandelt, finden seine Follower.

Als «Robin Hood des Lichtes» oder «Legende» wird Jansen gar betitelt. «Solche Leute wie Dich braucht die Stadt», schreibt ein Nutzer. Jansen kommentiert daraufhin auch unter der bz-Reportage zum Stadtposaunenkonzert vom Münster, dass der «Lichterzauber» nur durch sein «couragiertes Eingreifen» hätte entstehen können. Der «Held der Stunde» steht uns am «Tatort» Rede und Antwort.

Kein Risiko eingehen wollen

«Stockdunkel und düster» sei es hier um halb elf gewesen, meint Jansen am Montagnachmittag und posiert vor dem besagten Stromkasten. Dabei handelt es sich um eine temporäre Einrichtung der Firma Etavis mit Sitz in Zürich. Mit zwei Briefkastenschlüsseln – also nicht mit einem Vierkantschlüssel, wie er in seinem Post schreibt – habe er den Kasten geöffnet. Allerdings nicht alleine. «Ich habe einen befreundeten Elektriker um Hilfe gefragt», erzählt Jansen. Schliesslich habe er kein Risiko eingehen wollen.

Für eine Stellungnahme waren die Betreiber des Stromkastens nicht zu erreichen. Der Notfallpikettdienst gibt jedoch am Telefon zu, dass der Kasten für die Öffentlichkeit leicht zugänglich sei. Anders als der Verteiler der IWB, der die Beleuchtung des Weihnachtsbaums auf dem Münsterplatz regelt, wie wir von der Medienstelle erfahren. «Den Baum haben wir sein lassen», sagt Jansen.

Stadt kommentiert mit einem Augenzwinkern

Konsequenzen befürchtet Jansen, der im Glauben eingriff, die Stadt habe vergessen, den Timer umzustellen, nicht: «Ich habe ja im Sinne der Anwesenden gehandelt.» Für allfällige Bussen würde in seinem Umfeld bereits Geld gesammelt, sagt Jansen. Davon zeugt auch ein Kommentar unter seinem Post: «Wenn es eine kleine Sammlung für die Begleichung der Busse gibt: Ich bin gerne dabei.»

Die Solidaritätsbekundungen dürften sich erübrigen. «Von unserer Seite her sind keine Massnahmen zu erwarten», sagt Sabine Horvath, Leiterin Aussenbeziehungen und Standortmarketing beim Basler Präsidialdepartement. Sie kommentiert die Aktion mit einem Augenzwinkern: Den Leuten scheine es gefallen zu haben, sagt sie gegenüber der bz.

Allerdings sei das Beharren auf dem Lichterlöschen – entgegen Jansens Vermutung – nicht ein Lapsus, sondern bewusst geschehen.

Mehr Geknalle an Silvester? Polizei zieht eine positive Bilanz Die Nachwehen der Silvesternacht hallen auch punkto Feuerwerk nach: In der subjektiven Wahrnehmung mag in diesem Jahr mehr privates Feuerwerk gezündet worden sein als in den Jahren vor Corona. Rooven Brucker, Mediensprecher der Basler Polizei, vermeldet jedoch eine «verhältnismässig ruhige Nacht», in der nicht ausserordentlich viele Einsätze auf Feuerwerk zurückzuführen seien: «In zwei von über 40 Fällen musste sich die Sanität um Personen kümmern, die aufgrund von Feuerwerkskörpern verletzt wurden.» (tab)