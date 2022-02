Jazzclub Doppelter Exodus beim Basler «Bird’s Eye» – gleich zwei Exponenten gehen Mit Beatrice Oeri und Stephan Kurmann verliert das traditionsreiche Jazz-Lokal seine Präsidentin und den künstlerischen Leiter. Stefan Strittmatter Jetzt kommentieren 22.02.2022, 20.25 Uhr

Seit letztem September rumort es im Keller des «Bird’s Eye» am Basler Klosterberg. Kenneth Nars

Lange war es still im «Bird’s Eye». Seit Oktober blieben die Pforten des Jazz-Clubs geschlossen. Nun meldet sich das Basler Traditionslokal mit einem satten Intro zurück. Dass am Kohlenberg ab dem 10. März nach Monaten der pandemie­bedingten Ruhe wieder Konzerte statt­finden (die bz berichtete), ist ­dabei die weitaus kleinste Überraschung.

In einer Medienmitteilung, welche die baldige Veröffent­lichung des März-Programms ankündigt und die Zurück­zahlung der kantonalen Subven­tionen für die programmlosen Monate thematisiert, verstecken sich im dritten Abschnitt die deutlich weittragenderen Neuerungen: Die Mäzenin Beatrice Oeri habe ihr Amt als Präsidentin des Vereins Jazz-Live Basel, der hinter dem «Bird’s Eye» steht, bereits per 2. Februar 2022 ­niedergelegt.

Damit nicht genug: Auch Stephan Kurmann, der langjährige künstlerische Leiter, verlässt das «Bird’s Eye». Seine Anstellung werde auf Ende April 2023 mit dem Erreichen des ­ordentlichen Pensionsalters aufgelöst. Für die verbleibende Zeit jedoch, immerhin mehr als 14 Monate, sei er mit sofortiger Wirkung «von allen internen Aufgaben freigestellt».

Neuaufstellung «für die Zukunft»

Der Umbruch ist radikal. Denn gleichzeitig werde die langjährige Geschäftsleitung – bestehend aus Beatrice Oeri (Clubleitung), Stephan Kurmann (künstlerischer Leiter) und René Pilloud (Geschäftsführer) – aufgelöst. Die Auf­gaben und Kompetenzen würden intern neu verteilt. Mit dieser Reorgani­sation, so heisst es in der Medienmitteilung, stelle sich das «Bird’s Eye» «für die Zukunft» auf.

Was in der Pressemitteilung trocken und zuversichtlich ­daherkommt, dürfte das «Bird’s Eye» in seinen Grundfesten erschüttern. Zumal es mit Oeri die Frau verliert, ohne deren Vermögen der Club in der bestehenden Form nicht denkbar gewesen wäre. Und mit Kurmann den Mann, der seit der Gründung 1994 die musikalische Ausrichtung des Clubs massgeblich geprägt hat. Im Online-Impressum des «Bird’s Eye» ist Kurmann bereits komplett getilgt.

Zeitweise Schliessung und baldiger Maulkorb

Dabei war absehbar, dass es im Keller des «Bird’s Eye» kräftig rumort: Ende September sperrte sich der Club als einziges Kulturlokal der Stadt konsequent gegen die ­geltenden Coronamassnahmen und nahm damit eine vorübergehende Schliessung in Kauf.

In einem Interview mit der «Basler Zeitung» ­machte Kurmann seine persönliche Haltung deutlich: «Die Schmerzgrenze ist dort erreicht, wo wir die Leute kontrollieren müssen und sie faktisch zur Impfung zwingen.» Kurz darauf, so ist von Szene-Kennern zu erfahren, habe er einen Maulkorb kassiert. Weitere Medien-Anfragen blieben unbeantwortet.

Ein Bild aus besseren Zeiten: Stephan Kurmann auf der Bühne des «Bird’s Eye», 2008. zvg

Mit der teilweisen Rückzahlung der Subventionsgelder – das «Bird’s Eye» wird von Baselstadt mit jährlich 60'000 und vom Baselbiet mit 35'000 Franken unterstützt – sowie mit der sofortigen Freistellung von Kurmann will das «Bird’s Eye» offenbar den entstandenen Imageschaden nun korrigieren.

Die vordringlichste Frage bleibt dabei offen: Bleibt Oeri als Geldgeberin dem Lokal erhalten? Die Berufung von Klaus Hubmann und Sarah Chaksad ins Co-Präsidium ad interim lässt darauf schliessen. Ersterer ist als Geschäftsführer der Stiftung Habitat mit der Roche-Erbin verbunden. Von Seiten des «Bird’s Eye» heisst es nur: «Für ­weitere Auskünfte stehen wir im Moment nicht zur Verfügung.»

