Basler Jugendkulturfestival findet drinnen statt draussen statt

JKF Drinnen statt draussen: Das Basler Jugendkulturfestival muss sich anpassen Trotz Coronapandemie kann das Jugendkulturfestival Basel Anfang September stattfinden. Allerdings werden die über 100 Darbietungen nicht wie gewohnt unter freiem Himmel stattfinden können. Silvana Schreier 17.08.2021, 12.07 Uhr

2019 konnte das JKF in Basel noch wie gewohnt auf dem Barfüsserplatz stattfinden. Zwei Jahre später ist alles anders. Samuel Bramley

Am 3. und 4. September nimmt das Jugendkulturfestival Basel (JFK) die Stadt ein. Zum ersten Mal in der Geschichte des JKF werden die Konzerte nach drinnen verschoben. Die Veranstaltenden schreiben in einer Medienmitteilung, dass eine Durchführung auf dem Theater- und Barfüsserplatz nicht möglich wäre. Denn die Plätze hätten umzäunt werden müssen.