Jubiläum 100 Jahre Sanität Basel-Stadt: Nach dem Rekordjahr wird gefeiert Vor 100 Jahren übernahm der Kanton Basel-Stadt den Krankentransportdienst. Gefeiert wird dies von März bis November - zusammen mit der ganzen Bevölkerung. Tobias Gfeller Jetzt kommentieren 18.02.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

1911 kamen die ersten Krankenwagen nach Basel, zuvor gab es nur Handkarren. Zvg

Es dauerte keine zwei Minuten, bis während der Ansprache von Sicherheitsdirektorin Stephanie Eymann (LDP) am Hauptsitz der Sanität Basel-Stadt an der Hebelstrasse der Alarm losging. Zwei Mitarbeitende, die zuvor ihrer politischen Vorgesetzten zugehört hatten, eilten zu einem Krankenwagen und fuhren mit Blaulicht davon. Im vergangenen Jahr musste die Sanität über 23'000-mal ausrücken – Rekord. Die beiden Pandemiejahre seien für die Sanität und deren Mitarbeitenden «enorm belastend» gewesen, betonte Eymann zu Beginn, um sich gleich danach für die geleistete Arbeit herzlich zu bedanken.

Die Mitarbeitenden sollen im Zentrum stehen

Nach dem Rekordjahr 2021 folgen heuer die Feierlichkeiten. Von März bis November soll das 100-Jahr-Jubiläum gemeinsam mit der Bevölkerung begangen werden. Das Programm dazu kam vorwiegend von den Mitarbeitenden, erklärte am Donnerstagmorgen Daniel Kobler, stellvertretender Leiter der Sanität Basel-Stadt und Projektleiter des Jubiläums. Die Vorgabe war, dass sich die Aktivitäten an verschiedene Altersgruppen richten und damit verschiedene Interessen abgedeckt werden. Ganz bewusst werden dabei die 138 Mitarbeitenden mit ins Zentrum gestellt, so Kobler. Ein Podcast, ein alter Wagen und ein Kindertag

Für den März hat ein Team bekannte und unbekannte Stimmen aus der Bevölkerung gesammelt, die ihre Beziehung und Gefühle zur Sanität beschreiben. Im April gibt es an allen Freitagen eine Folge eines Podcasts, in dem Mitarbeitende vorgestellt werden. Spektakulär wird es im Juni, wenn an der Fahrzeugshow Einblicke in die Entwicklung der Rettungswagen gewährt werden. Dann soll auch ein Handwagen präsentiert werden, mit dem einst mit Manneskraft Kranke und Verletzte transportiert wurden. Im Oktober lädt die Sanität Kinder ein, um einen Tag am Hauptsitz an der Hebelstrasse zu verbringen.

Während des ganzen Jahres wird ein Krankenwagen im Einsatz sein, der mit einem speziellen Design an der ganzen Fläche auf das Jubiläum aufmerksam macht. Mit den Festivitäten will die Sanität, die zur Rettung Basel-Stadt gehört, zurück- und nach vorne blicken, meinte Leiter Martin Gabi. Noch zur Jahrhundertwende 19/20 hatte jeder Polizeiposten im Kanton einen Handkarren, mit dem Personen gerettet wurden. 1911 kamen die ersten drei Krankenwagen hinzu. 1922 wurde der Krankentransportdienst ins damalige Sanitätsdepartement übernommen.

Weiterer Stützpunkt gefordert Claraspital Die Rettungssanität soll einen weiteren Standort bekommen; im Hirzbrunnen oder in Riehen. Das forderte LDP-Grossrätin Nicole Strahm- Lavanchy in einem Ende Januar eingereichten Vorstoss im Basler Parlament. Diese Region sei durch Auto- und Eisenbahn vom restlichen Kantonsgebiet und damit vom bestehenden und dem im Zeughaus geplanten Stützpunkt der Rettungssanität abgetrennt. Beim Claraspital stösst diese Idee auf offene ­Ohren. «Die Ambulanz fährt unseren Notfall heute schon im Rahmen des Leistungsauftrags mit dem Kanton regelmässig an», so Trix Sonderegger, Sprecherin des Claraspitals. Vergangenes Jahr wurden so gegen 1000 Personen behandelt. Ab Oktober steht der Neubau mit dem Notfallpavillon. Dieser verfügt über zwei geschützte Parkplätze, wovon einer der Sanität zur Verfügung gestellt werden könnte. «Wir bieten gerne Hand», so Sonderegger. (no)

Die grösste Herausforderung seien heute die laufend steigenden Einsatzzahlen, so Gabi. Ziel müsse es trotzdem immer sein, die Hilfsfahrten in möglichst kurzer Zeit im ganzen Kanton durchführen zu können.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen