Jubiläum 150 Jahre Tierpark Lange Erlen: Ein historischer Rückblick Der Tierpark Lange Erlen feiert heuer sein 150-Jahr-Jubiläum. Die Geschichte ist geprägt von Rückschlägen, der Optimismus blieb immer.

Die jungen Wildschweine werden sich auch an diesem Wochenende sonnen. Nicole Nars-Zimmer

Die Farbe Schwarz ist eng verbunden mit den Anfängen der 150-jährigen Geschichte des Tierparks Lange Erlen. Der Auenwald entlang der Wiese, aus welchem der Tierpark entstanden ist, erhält seinen Namen aufgrund seines Markenbaumes, der Schwarzerle. Diese bewächst früh grosse Teile des Waldes. Somit übernimmt auch der am 14. November 1871 gegründete Tierpark den Namen des Waldes: die Lange Erlen. Das zweite schwarze Symbol, das eng mit der Begründung des Tierparks zusammensteht, sind die schwarzen Schwäne aus Australien. 1871 als Geschenk von Fürst Karl Egon von Fürstenberg in den Park gekommen, bilden sie bis heute eine von zwei Ausnahmen: Die schwarzen Schwäne und die Kapuzineraffen aus Südamerika sind die einzigen Tierarten im Park, welche ihr normales Habitat nicht in der Region haben.

Stolzer Damhirsch in den Langen Erlen 1967 Staatsarchiv Basel-Stadt / BSL 1013 1-3232 1 (Foto Hans Bertolf)

Doch zu den Anfängen: 1863 beginnt die Umwandlung der Langen Erlen in einen Waldpark. Nach den Vorgaben eines Kunstgärtners wird der Wald bis 1867 gesäubert; es entstehen Rasenflächen und Spielplätze. «Seele und Motor»: so wird Jakob Georg Abt in den Annalen des Erlen-Vereins bezeichnet. Er, der sich 1870 als Initiator für einen möglichen Tierpark engagiert, richtet in dieser Zeit einen Teich mit Wasservögeln und ein Gehege für zwei Damhirsche ein, welche «zur Ergötzlichkeit des Publikums fürsorglich von ihm gepflegt werden», schreibt der Basler Chronist Eugen A. Meier. Auch Rehe sind schon Teil des Tierparks.

Gegründet wird der oben genannte Erlen-Verein am 14. November 1871. Nachdem die gespendeten Schwäne sowie der gesamte junge Tierpark Begeisterung bei Stadtrat und Bevölkerung auslösen, trifft man sich im Café Spitz am Kleinbasler Rheinbord zur Gründung. Erster Präsident wird der damalige Basler Stadtrat Albert Lotz-Holzach. Er ist es auch, welcher der zuständigen Land- und Waldinspektion die Pläne zur Verwirklichung des Tierparks einreicht. Aufgrund der anhaltenden Freude der Öffentlichkeit wird 1872 ein Vertrag aufgesetzt, der dem Verein die unentgeltliche Nutzung für zehn Jahre zusichert.

Keine Konkurrenz mit dem Zolli, doch die Freude ist gedämpft

Zu den ursprünglichen Tieren gesellen sich ein vom Jagdclub Basel geschenkter Edelhirsch und zwei weisse Schwäne, ein Geschenk der Stadt Genf. Doch mit mehr Tieren mehren sich auch die Sorgen. Neben finanziellen Problemen − Holzach-Lotz verliert alle Aktien − gelingt einer Rothirschkuh die Flucht, ein weiterer Hirsch wird von einem Hund verletzt. Auch mit der Gründung des Basler Zolli werden die Nöte nicht kleiner. Die Kleinbasler sehen ihr Pendant auf der Grossbasler Seite zwar nicht als Konkurrenz, da man sich in den Langen Erlen weiterhin auf die Haltung regionaler Tiere konzentrieren will. Dennoch kann es als moralischer Rückschlag gewertet werden, da der Zolli trotz etlicher Empfehlungen nicht auf dem Areal im Hirzbrunnenquartier erbaut wird. Auch die finanziellen Probleme werden grösser: Viele Spender berücksichtigen fortan den Zolli.

Kinder bestaunen 1962 das an einer Auktion erworbene Tier. Staatsarchiv Basel-Stadt / BSL 1013 1-1928 1 (Foto Hans Bertolf)

Hinzu kommen Hochwasser, die 1877 und 1882 Teile des Parks zerstören. Sogar Tiere sterben daran, darunter sieben Damhirsche und ein Reh. Es gibt in dieser Zeit immer mehr Stimmen, die sich für eine Verlegung des Tierparks an einen wassersicheren Ort aussprechen. In den Folgejahren werden die Wiederaufbauarbeiten zwar aufgenommen, der Entscheid der Lokalitätsverschiebung rückt aber näher. Eine wichtige Einnahmequelle, die Sommerwirtschaft, stärkt ab 1895 den Park. Sie ist beliebter Ausflugsort und ist zudem Schauplatz von Tierauktionen und Tombolas. Damals ist es üblich, dass die Preise an den Park angelehnt sind. So gibt es Blumen, Eier und Tiere zu gewinnen.

Ein Bier-Streit und eine Tradition, die bis heute hält

Lotz-Holzach, der immer für seine gewissenhafte Art gerühmt wird, stirbt am 20. Januar 1886. Unter seinen Nachfolgern reift ein Plan, der 1904 verwirklicht wird: Der Tierpark Lange Erlen zieht um. Weil Brücken und Dämme für die Bahnlinie zum Badischen Bahnhof gebaut werden, verschiebt sich der neue Park flussaufwärts.

Nach dem Umzug stehen nicht nur der Langen Erle harte Zeiten bevor. Die beiden Weltkriege bringen den Park an den Rand seiner Existenz: Wegen Futtermangels muss der Erlen-Verein seinen Tierbestand reduzieren. Sogar eine Liquidierung des Vereins und des Parks und die damit einhergehende Übernahme durch die Bürgergemeinde stehen zur Diskussion. Die Regierung übernimmt das Defizit − eine Schliessung des Parks würde für die Kleinbasler Bevölkerung einen grossen Schaden bedeuten. Dennoch muss der Tierbestand weiter verringert werden, dafür werden in Zeiten der Anbauschlacht Mais, Gras und Futterüben angepflanzt. In der Zwischenkriegszeit kommt es zu einem Kuriosum: Aufgrund von Streitigkeiten wegen eines Vertrags mit der Brauerei Warteck tritt der gesamte Vorstand zurück. Es wird als der Bierstreit in die Geschichte des Erlenvereins eingehen.

1932 nimmt eine bis heute ungebrochene Tradition ihren Lauf. Im Saal des Alten Wartecks findet nämlich zum ersten Mal das Hirschessen statt, welches seither im Anschluss an die Generalversammlung des Vereins stattfindet. Auch während des Zweiten Weltkrieges musste der Park aufgrund hoher Preise und Futtermangel seinen Tierbestand reduzieren. Vor allem Hühner und Rehe haben unter dieser Reduktion zu leiden.

Der wirtschaftliche Aufschwung in den 50er-Jahren verhilft auch dem Tierpark zu einem Aufschwung. Gehege und Ställe werden fortlaufend renoviert. Zum 100-Jahr-Jubiläum 1971 erhält die Lange Erle ihr Parkrestaurant, auf dessen Parkplatz heute die «Resslirytti» Kinder und Erwachsene erfreut. Die Poitus, die grösste Eselart, ist bis 2016 vertreten, die Zucht muss wegen degenerativen Erscheinungen aber aufgegeben werden.

Am Sonntag soll mit dem symbolischen Spatenschicht am Lange-Erlen-Fest der Weg für einen neuen Tierparkbewohner geebnet werden. Einmal mehr hat der Kleinbasler Tierpark der Grossbasler Konkurrenz ein Schnippchen geschlagen: Die Wölfe kommen.

Jubiläum Frohe Hirsche, gelangweilte Affen Die Lange Erlen kommt im Bericht der Organisation Schweizer Tierschutz gut weg – mit wenigen Ausnahmen.

Glücklich sind die Kapuzineraffen laut dem Tierschutz nicht







Kenneth Nars (11. Mai 2009)

«Diese Institution bemüht sich um besonders tierfreundliche Haltungen und weist mehrere beispielhafte Tiergehege vor.» So liest sich das Schlusswort des Zooberichts 2020 vom Schweizer Tierschutz (STS) über den Tierpark Lange Erlen.

Die Lange Erlen, als Ergänzung zum Zolli angedacht, will den Besuchern die regionalen, wilden Tiere und deren Ökosysteme präsentieren. Sie besteche vor allem durch die grosszügige und naturnahe Gestaltung ihrer Gehege. Sie böten den wenigen Tieren eine gute Haltung. Auch die Informationen, in denen das Tier selbst, sein Lebensraum und regionale Bezüge enthalten sind, kämen gut daher.

Die pädagogischen Ziele werden verfolgt

Was auffällt: die vielen positiven Beispiele, die dem Bericht zu entnehmen sind. Rotfuchs, europäischer Luchs, Rothirsch, Uhu und der europäische Wisent würden sehr gut gehalten. Die Gehege, in denen sich die Tiere befinden, seien sehr grosszügig dimensioniert. Allen voran die der Rothirsche (9000m2) und der Damhirsche (10000m2). Zudem würden die Einrichtungen den Hirschen einen praktisch natürlichen Lebenslauf bieten. Auch die Volieren der Uhus erhalten gute Noten der Tierschützer. 2011 neu eröffnet, böten sie mit ihrer hohen Bauweise einen guten Lebensraum für die Vögel. Hoch über den Besuchern können sie in den Ästen der natürlich wachsenden Bäume sitzen und haben somit Beobachtungspunkte. Ausserdem falle die Voliere durch ihre feine Bauweise kaum auf und ist fast nahtlos in die umliegende Natur eingebunden.

Schlecht weg kommt die Lange Erlen wegen der Haltung der südamerikanischen Kapuzineraffen. Diese würden so gar nicht ins Konzept des Tierparks passen, heisst es im Bericht, der im vergangenen Frühling veröffentlicht wurde. Qualitätstechnisch seien das Innenhaus und die Aussenvoliere zwar in Ordnung, die Haltung aber nicht berauschend. Vor allem das Fehlen von Beschäftigungsmöglichkeiten wird bemängelt. Kapuzineraffen sind sehr aktiv, neugierig und handwerklich begabt. Ein bisschen weiss das wohl sogar der Tierpark selber: In einer kleinen Plakette erklärt er die Exoten mit ihrer ausserordentlichen Beliebtheit.

Auch die Haltung der Kaninchen und Meerschweinchen wird bemängelt. Für Erstere seien einzig ein paar Betonröhren mit wenig Stroh als Rückzugsort angebracht. Fehlende Deckung und Nagematerial schliessen die Mängelliste ab. Im Gegensatz dazu steht die überdimensionierte Meerschweinchenanlage, welche aufgrund der frei umherlaufenden Marder und Füchse so gross geraten sei. Insgesamt fällt das Urteil über den Tierpark positiv aus. Bedrohte Arten werden erhalten, es gibt Wiederansiedlungsprogramme und die pädagogischen Ziele werden verfolgt, indem Besucher auf den Artenschutz sensibilisiert werden