Sicherheit: Basler Gesprächsreihe zu Zionismus an neuem Ort

Jubiläum des Zionistenkongresses Beat Jans erklärt Durcheinander bei Gesprächsreihe in Basel: «Das war eine Fehleinschätzung» Kurzfristig zügeln drei Diskussionsrunden zum Thema Zionismus aus Sicherheitsgründen vom K-Haus in den virtuellen Raum beziehungsweise ins Kollegienhaus. Der Regierungspräsident räumt ein, dass bei der Organisation nicht alles rundgelaufen ist. Elodie Kolb Jetzt kommentieren 22.08.2022, 18.29 Uhr

Weil das K-Haus zu offen ist, finden zwei der drei Veranstaltungen im Kollegienhaus der Universität Basel statt. Archivbild: zvg/Gilles Monney

Über die Sicherheit im Rahmen des 125. Jubiläums des ersten Zionistenkongresses in Basel wird bereits seit einigen Wochen diskutiert. Sicherheitsbedenken machen sich auch bei der Veranstaltungsreihe «Zionismus von verschiedenen Seiten beleuchtet» bemerkbar, welche die Offene Kirche Elisabethen, Swisspeace und das Präsidialdepartement gemeinsam im Vorfeld der Jubiläumsfeier durchführen.

Am vergangenen Freitag informierte der Kanton über die drei anstehenden Gesprächsrunden, die ursprünglich allesamt im K-Haus stattfinden und öffentlich zugänglich sein sollten. Ziel der Veranstaltungen sei es, «das Thema Zionismus aus verschiedenen Perspektiven kritisch-konstruktiv zu beleuchten». Am Sonntag, nur zwei Tage später, folgte eine weitere Mitteilung des Präsidialdepartements und warf den Plan kurz vor der ersten Veranstaltung am Dienstag über Bord: Die Gespräche werden nun nicht im K-Haus stattfinden, dieses habe «die gehobenen Sicherheitsanforderungen nicht erfüllen» können.

Stattdessen findet das erste Gespräch ohne physisch anwesende Zuschauerinnen und Zuschauer statt. Die Diskussion wird für sie online übertragen. Die zweite und die dritte Veranstaltung finden neu im Kollegienhaus und mit Eingangskontrollen statt.

K-Haus zunächst ganz bewusst als Veranstaltungsort gewählt

Über die Formulierung in der Mitteilung «irritiert» war Elias Schäfer: Es sei nicht so, dass das K-Haus gewisse Anforderungen nicht habe erfüllen können, sondern «die Verhältnisse des K-Hauses als offenes Haus waren von Beginn weg bekannt», sagt der Präsident des Verwaltungsrates. Es sei für ihn allerdings nachvollziehbar, dass die Räumlichkeiten in Bezug auf die speziellen Sicherheitsanforderungen im Umfeld der Jubiläumsfeier für die Veranstaltungen nicht geeignet seien.

Man habe das K-Haus als offenes Gebäude zunächst ganz bewusst als Veranstaltungsort ausgewählt, sagt Laurent Goetschel, Direktor von Swisspeace. «Vieles findet hinter verschlossenen Türen statt und wir haben den Anspruch, einen öffentlichen Austausch anzubieten.»

Im Dialog mit Polizei Konsequenzen gezogen

Gegenüber der bz räumt Regierungspräsident und Vorsteher des Präsidialdepartements, Beat Jans, nun bezüglich der Sicherheitslage ein:

«Das war eine Fehleinschätzung von unserer Seite.»

Man habe im Dialog mit der Polizei erkannt, dass die Kaserne dem erhöhten Sicherheitsbedürfnis im grösseren Kontext nicht genüge und daraus die Konsequenzen gezogen. Ob die Veränderungen auf neue Erkenntnisse betreffend der Sicherheitslage zurückzuführen seien, könne er nicht weiter kommentieren.

Die am Freitag veröffentlichte Mitteilung sei «einfach etwas zu früh rausgegangen», sagt er weiter. Aber betont: «Es ist kein nennenswerter Schaden entstanden und das Wichtigste ist, dass wir diese Diskussionen durchführen können.» Basel stehe bekanntlich in einer langen humanistischen Tradition und es sei wichtig, dass der Kanton etwas zum Friedensdialog beisteuern könne.

Zwar sei die kurzfristige Änderung mit einem zusätzlichen Aufwand für die Veranstalter verbunden, aber er habe den Eindruck, diese hätten Verständnis für die Situation. Jans sagt: «Uns ist es wichtig, dass alle Teilnehmenden sich sicher fühlen können, und mit den Veränderungen haben wir die Veranstaltungen sicherheitsmässig im Griff.» Laurent Goetschel bestätigt den Eindruck von Jans:

«Natürlich war das nicht unser Wunsch. Swisspeace funktioniert eigentlich nicht über Eingangskontrollen.»

Aber gleichzeitig wolle man die Veranstaltungen durchführen und das an einem Ort, welcher den Vorgaben entspreche.

