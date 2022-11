3 Bewohnerinnen im Porträt: Das Pflegehotel St. Johann wird 60

Jubiläum «Leben und sterben Sie wohl»: Das Pflegehotel St. Johann wird 60 – drei Bewohnerinnen reden über Leben und Tod Zum grossen Jubiläum hat das Pflegehotel St. Johann eine Veranstaltungsreihe geplant. Vor dem Haus hängt ausserdem eine Schiefertafel, die unter dem Motto «Before I die» Raum für Wünsche offen lässt. Darauf geschrieben wird viel. Drei Bewohnerinnen erzählen der bz, weshalb sie keinen «letzten Wunsch» auf der Tafel hinterlassen werden. Aimee Baumgartner und Lea Meister Jetzt kommentieren 03.11.2022, 05.00 Uhr

Das Pflegehotel St. Johann lädt Menschen anlässlich des Jubiläums zum Teilen ihrer (letzten) Wünsche ein. Kenneth Nars

Das Pflegehotel St. Johann in Basel existiert seit 60 Jahren und hält seither am Zweck seiner Stiftungsurkunde von 1962 fest: «die Betreuung hilfsbedürftiger und alter Personen im Sinne jener Liebe, die Christus uns vorgelebt hat».

Zum Jubiläum wurde im Pflegehotel ein Projekt mit dem Namen «Before I die» lanciert. An der Fassade des Gebäudes sind fünf Schiefertafeln aufgehängt, die Raum bieten für die persönlichsten aller Gedanken und ein Jahr lang zur Verfügung stehen werden.

Persönliche Notizen von Jung und Alt

Es handelt sich dabei um ein globales Kunstprojekt, das ursprünglich von der Künstlerin Candy Chang nach dem Tod eines geliebten Menschen umgesetzt wurde. Bis heute gibt es weltweit über 5000 vergleichbare Installationen.

Eine Auswahl der persönlichen Notizen wird regelmässig auf der Webseite des Pflegehotels publiziert. Gedanken und Wünsche notieren kann jeder und jede, völlig unabhängig vom Alter. «Was möchte ich vor meinem Tod unbedingt noch tun?» Eine Frage, die näher rückt, je älter der Mensch wird oder je näher er dem Tod kommt.

Auf der Schiefertafel verewigt sich Jung und Alt. Von mehr Schokolade bis hin zum Wunsch nach mehr Freiheit ist alles dabei. Kenneth Nars

Im Rahmen des Jubiläums finden am Donnerstag zudem Podiumsgespräche zu den Themen «War früher alles besser?» und «Ewiges Leben für Pflegeheime?» sowie eine Fotoausstellung von und mit Guido Schärli statt.

Die bz hat mit drei Bewohnerinnen des Pflegehotels über das Leben, das Sterben und noch unerfüllte Wünsche gesprochen.

Anna Maria Baumgartner (93) – «Jetzt hoffe ich einfach noch, dass ich ruhig sterben kann»

Die gebürtige Bernerin Anna Maria Baumgartner zügelte der Liebe wegen in jungen Jahren nach Basel. Kenneth Nars

«Jetzt kommen Sie jungen Leute zu so einer alten Frau», sagt Anna Maria Baumgartner. Mit einem breiten Lachen sitzt sie auf ihrem dunkelbraunen Ledersofa. «Stellen Sie doch bitte das Radio ab, dann höre ich Sie auch besser», fügt die 93-Jährige an. Langsam, aber sicher spüre sie das Alter. Die Knie und der Rücken würden ihr wehtun und auf einem Auge sei sie blind.

Seit August vor drei Jahren lebt sie nun schon im Pflegehotel. Ihre Kinder haben sie beim ersten Besuch begleitet. «Noch am selben Tag war für mich klar: Hier möchte ich bleiben. Hier bin ich zu Hause», erzählt die 93-Jährige. Ihre Wohnung und der Schrebergarten, den sie während fast 60 Jahren hegte und pflegte, wurden von einem Tag auf den anderen zu Erinnerungen.

In Basel baute sie sich ein zweites Leben auf

Kurz zuvor sei ihr Ehemann verstorben. Ihre grosse Liebe, die sie damals in ihrem Heimatdorf Eriswil im Bernbiet durch Zufall kennen gelernt hatte. Er half auf dem Hof aus, weil der Bauer kurz zuvor verunglückt war. Baumgartner half der Bäuerin wiederum bei der Geburt ihres Kindes. Dass sie als Mädchen nach der Schule keine Lehre machen durfte, machte sie zwar traurig. Es hielt sie jedoch nicht davon ab, einen Krankenpflege-Kurs im fünf Kilometer entfernten Nachbardorf zu belegen.

Anna Maria Baumgartner blickt auf ein erfülltes Leben zurück – und spricht gerne darüber. Sie zeigt mit dem Finger auf ihr Hochzeitsfoto.

«Mein Mann Hans war ein Guter. Man könnte sagen, er hat mich gerettet.»

Nach Basel kamen die beiden, weil ihr Mann einen Job als Metzger gefunden hatte. Das Dorfleben hat sie zwar hinter sich gelassen. Mit den drei Söhnen und der Tochter haben sie die Ferien aber auch regelmässig auf dem Hof der Familie verbracht. Von ihren Kindern wird sie regelmässig besucht. Ein Sohn wurde gerade pensioniert.

«Ich habe meine Fehler Jesus Christus abgegeben»

Ihre Kinder, Enkel und Urenkel sind ihr ganzer Stolz. Überall im Zimmer stehen und hängen Fotos. Auch Dutzende Postkarten hat sie angesammelt. Eine davon liegt auf dem Tisch vor ihr. «Diese habe ich von der Tochter einer Frau bekommen, die ich damals bei der Betagtenhilfe betreut habe», so Baumgartner. 12 Jahre war sie für den gemeinnützigen Verein tätig.

«Jetzt geht es langsam dem Ende zu, aber ich habe kein schlechtes Gewissen», sagt sie zufrieden. Auf die Schiefertafel vor der Eingangstüre will Anna Maria Baumgartner deshalb nichts schreiben. «Jetzt hoffe ich einfach noch, dass ich ruhig sterben kann. Ich bin auf den Tod vorbereitet.» Hierbei gibt ihr auch der Glaube viel Halt.

«Ich habe dafür gesorgt, dass ich meine Fehler an Jesus Christus abgeben kann. Heute bin ich mit mir im Reinen.»

Doris Bezler (85) – «Ich lebe von meinen vielen Erinnerungen»

Bezler hat lange Zeit Eulen gesammelt, mag Orchideen und frische Blumen, die ihr Sohn ihr mitbringt. Kenneth Nars

«Ich habe Ferien hier, mir wird ja alles gemacht.»

Nachdem Doris Bezler zwei Jahre lang ihren Mann gepflegt hatte, müde war und schliesslich nicht mehr aufstehen konnte, musste sie ins Spital eingeliefert werden. Da ihr Mann Erwin ihr fehlte, wollte sie zu ihm ins Altersheim ziehen. So wohnten die beiden ein Jahr lang Tür an Tür gemeinsam im Pflegehotel St. Johann. Dann kam die Pandemie und ihr Mann verstarb an einer Coronainfektion.

Die 85-Jährige strahlt eine Lebensenergie aus, die nicht alltäglich ist. Jeden Donnerstag jasst sie, am Freitag besucht sie den Tablet-Unterricht und am Montag backt sie Kuchen für die Andacht. Im dritten Stock wohnt ihre 94-jährige Cousine, mit welcher sie viel Zeit verbringt und, zusammen mit zwei anderen, beim Essen jeweils einen Tisch teilt. Wenn sie nicht gerade einen Kurs besucht, ist sie Mitglied im Seniorenrat, wo sie Dinge ansprechen kann, die verbesserungswürdig sind. «Die Desserts waren beispielsweise zu gross, jetzt sind sie kleiner», sagt sie und schmunzelt.

Bezler blickt auf eine lange Karriere als Einkäuferin bei der Firma Bell zurück. Eine Zeit, die sie erfüllte und auch stolz machte.

«Ich pflege noch den Kontakt zu vielen ehemaligen Arbeitskolleginnen und -kollegen.»

Mit 60 kündigte sie und kümmerte sich mit ihrem Mann um die beiden Rustico-Häuschen im Tessin, die sie seit 40 Jahren besassen. Heute kümmern sich die Kinder darum.

Die Liebe ihres Lebens traf sie an der Fasnacht

Frau Bezler und ihr Mann haben sich an der Fasnacht kennen gelernt – er war Waggis, sie alti Dante. Sie sprach ihn mit Larve an und er lief ihr nach. Irgendwann zogen sie die Larve aus und sagten sich, «dass das, was sie da sahen, ganz in Ordnung sei».

In Bezlers Zimmer stehen Figürchen, viele Orchideen und ein frischer Strauss Sonnenblumen, den sie von ihrem Sohn geschenkt bekommen hat. Er bringe ihr regelmässig Blumen vorbei, sagt sie, manchmal Sonnenblumen, manchmal Rosen. Lange hat sie Eulen-Figürchen gesammelt, über 200 Stück kamen zusammen. Behalten hat sie nur ein paar wenige, die ihr besonders am Herzen liegen.

Wenn Bezler von den Tagen vor dem Tod ihres Mannes mitten in der Coronapandemie erzählt, wirkt sie traurig, verliert aber nicht den Schalk in ihren Augen. «Ich lebe von meinen vielen Erinnerungen», sagt sie und kann deshalb auch gut damit umgehen, dass ihr letzter Wunsch nicht mehr in die Tat umsetzbar sein wird. Eine Reise nach Hamburg, Stockholm und Norwegen. Da sie in ihrem Leben viel gereist ist, kann sie auf eine Vielzahl an Erinnerungen zurückgreifen.

Margarete Roth (96) – «Für einen Mann hatte ich nie wirklich Zeit»

Margarete Roth bezeichnet sich selbst als «etwas komisch» und bereut keineswegs, nie eine eigene Familie gegründet zu haben. Kenneth Nars

Wenn die 96-jährige Deutsche aus Freiburg sagt, dass sie «e wenig e Komischi» sei, meint sie das durchaus ernst, steht aber dazu und wirkt keineswegs unsicher. Sie ist gerne für sich alleine, liest viel, ist am Computer oder schaut Fernsehen. Dabei geniesst sie die Ruhe, die sie in ihrem Zimmer hat, nimmt aber gerne an der Kreativgruppe oder der Seniorinnenversammlung teil. Wichtig ist ihr, den respektvollen Umgang mit ihren Mitmenschen zu pflegen.

Bevor Roth vor sechs Jahren ins Pflegehotel St. Johann kam, wohnte sie bereits zehn Jahre in einer Alterssiedlung. Als sie den Haushalt nicht mehr stemmen konnte, wusste sie, dass es Zeit geworden war. Beim genauen Hinschauen fallen einem in ihrem Zimmer einige Details auf. So hat sie sechs kleine Dackel-Figuren der Grösse nach auf ihrem Tischchen, an welchem sie gerne liest, aufgestellt. An der Wand über ihrem Bett hängen sechs Bilder, die nicht gemalt, sondern aus Seidenpapier gemacht sind. Ein Hobby, dem sie heute leider nicht mehr nachgehen könne.

Sie hat eine «Enkelin», die eigentlich keine ist

Neben der Kunst verbrachte sie früher die meiste freie Zeit bei ihren Eltern in Freiburg, die sie immer dann besuchte, wenn sie gerade nicht im Universitätsspital Basel in der Pflege arbeiten musste. Ob Zeit blieb für eine eigene Familie? «Für einen Mann hatte ich nie wirklich Zeit», sagt sie und man nimmt es ihr ab. Eine «Enkelin», die regelmässig vorbeikommt und für sie sorgt, hat sie trotzdem, wenn auch keine blutsverwandte. Dank der 36-Jährigen, die sie von klein auf kenne, sei sie jung und lebhaft geblieben. Im Pflegehotel fühle sie sich wohl.

«Wir brauchen nicht mehr viel.» Das, was sie bekomme – sie spricht explizit das Essen an – sei allerdings sehr zufriedenstellend. Auch die Mitarbeitenden der Pflege seien sehr fürsorglich und verlässlich. Ein Pfleger habe ihr immerhin schon dreimal das Leben gerettet, betont sie. Einmal, als sie eine Silberzwiebel verschluckt habe, weil sie immer wieder die Mühe beim Essen vergesse, die sie aufgrund eines Problems beim Schlucken habe. «Das vergesse ich immer, wenn ich etwas besonders geniesse.»

Angst vor dem Tod hat sie nicht

Auf die Schiefertafel vor dem Haus habe sie nichts geschrieben, sie sitze schliesslich im Rollstuhl und könne nicht so einfach hoch- und runterfahren.

«Ich habe aber gehört, dass da auch blöde Sachen draufstehen.»

Margarete Roth lacht. Sie wirkt nicht wie jemand, der etwas bereut. Vielmehr scheint sie ihren Weg schon vor vielen Jahren gefunden zu haben. «Der Tod macht mir keine Angst, sondern die Zeit davor», sie habe sich auf den Tod vorbereitet. «Ich hoffe nur, dass ich friedlich und ohne Schmerzen sterben kann.»

