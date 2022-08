Israels Staatspräsident Isaac Herzog besucht die Basler Regierung

Jubiläum Nach dem Zionistenkongress: Israels Staatspräsident zu Besuch beim Basler Regierungsrat Am Dienstagmorgen nach der Feier zum 125-Jahr-Jubiläum des ersten Zionistenkongresses im Stadtcasino war Isaac Herzog, Staatspräsident von Israel, beim Regierungsrat von Basel-Stadt zu Besuch. Er bedankte sich bei der Bevölkerung und hinterliess einen Eintrag im Gästebuch. Salomé Lang 30.08.2022, 11.04 Uhr

Die beiden Delegationen mit Staatspräsident Isaac Herzog (6. on links) und Yaakov Hagoel, Präsident der WZO (7. von links). zvg/Basel-Stadt

Am Dienstagmorgen nach dem 125-Jahr-Jubiläum des Zionistenkongress im Basler Stadtcasino am Montag stattete der Staatspräsident von Israel Isaac Herzog auch dem Basler Regierungsrat einen Besuch ab. Auch Yaakov Hagoel, Präsident der Zionistischen Weltorganisation (WZO), die auf Georg Herzls Initiative hin beim ersten Zionistenkongress in Basel 1897 gegründet wurde, war dabei. Wie der Kanton mitteilt, verlief der Besuch für alle erfreulich. Herzog twitterte denn auch nach dem Besuch in den hächsten Tönen von Basel und seiner Regierung.

Der israelische Staatspräsident habe seinen Dank gegenüber der Basler Bevölkerung und den Behörden ausgedrückt und seinen Besuch mit einem Eintrag ins Gästebuch des Regierungsrates abgeschlossen. Dabei wurde ihm die Unterschrift gezeigt, die sein Vater und damaliger Staatspräsident Chaim Herzog vor 35 Jahren ebenfalls im Gästebuch hinterlassen hatte.

Herzog schreibt ins Gästebuch der Basler Regierung. zvg/Basel-Stadt

Der Regierungsrat habe seine Hoffnung geäussert, dass sich alle Gäste an der Feier in Basel wohlgefühlt haben und gute Erlebnisse und Eindrücke mitnehmen können.

Basel als emotionaler Erinnerungsort

Weiter schreibt der Regierungsrat, es sei eine grosse Ehre, dass Basel eine so prägende Rolle in der Geschichte der jüdischen Gemeinschaft spiele. Das grosse Interesse am legendären Herzl-Zimmer im Hotel Les Trois Rois sei sinnbildlich dafür, dass Basel den Gästen auch emotional als Erinnerungsort naheging.

Der Basler Regierungspräsident Beat Jans (l.) begleitet den israelischen Staatspräsidenten Isaac Herzog am Dienstagmorgen ins Rathaus. zvg/Basel-Stadt