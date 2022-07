Jubiläum des Musems für Kultur & Spiel in Riehen

Jubiläum Rütteln am Museumspfeiler: Renaissance der Spiellust in Riehen Im Museum für Kultur und Spiel (MUKS) sollen Kinder zum 50-Jahre-Jubiläum mit allen Sinnen erleben und erforschen können. Ein Rundgang mit Kuratorin Julia Nothelfer, die frischen Wind ins Museum gebracht hat. Tanja Opiasa-Bangerter Jetzt kommentieren 11.07.2022, 05.00 Uhr

Der Spass steht neu im Zentrum: Ein kleiner Besucher im Riehener Museum für Kultur &Spiel. Roland Schmid

Lennis hat sich gross gemukst. Der Vierjährige steht vor dem Meter im Riehener Museum für Kultur & Spiel (MUKS) und kritzelt seine Körpergrösse mit Kreide auf die Tafel. Die Markierungen der jungen Zeitzeugen werden jeweils abfotografiert und archiviert, erzählt Kuratorin Julia Nothelfer. In den Dauerausstellungen «Spiel» und «Dorf» dürfe nun mit allen Sinnen erlebt und erforscht werden, weiss Nothelfer, die zum diesjährigen 50-Jahre-Jubiläum des Hauses dessen Renaissance feierte. Innerhalb eines vierjährigen Prozesses hat die Kunstpädagogin aus der 1972 eröffneten Sammlung eine haptische, traumhafte Welt erschaffen. Ein Augenschein.

Kinder dürfen mit dem ganzen Körper hier sein, betont Nothelfer und bedient mit ihrem Fuss das Pedal des Spielzeugkamels. Hinter diesem beginnt sich das Leporello einer Safariwelt zu bewegen. «Auch Erwachsene dürfen Kamelreiten», sagt sie, und fährt mit der Hand über das abgewetzte Sitzpolster.

Sämtliche Alltagsgegenstände nachgebaut

Nothelfer hat es kaum ausgehalten, die alte Spielzeugsammlung ihrem Zweck entfremdet hinter Glas zu sehen, erinnert sie sich an die Zeit vor dem Umbau und betont:

«Wir wollten kein Museumstempel mehr sein.»

Weiter erzählt sie, wie ihr damals bewusst geworden sei, dass das MUKS in der Basler Museumslandschaft ein schärferes Profil brauche. Dieses orientiere sich in der Neugestaltung an Kindern und Familien, sagt sie und betont, wie wichtig Spielen für ein gesundes Heranwachsen sei.

Das Witztelefon klingelt. Wir nehmen ab und lauschen der Stimme eines Kindergärtners. Vorbei an Miniatur-Schuhen und -Schirmen, kommen wir in den Raum «Wohnen» - einer von zwölf nach Verben benannten Themenbereichen, die sich in den Räumen des denkmalgeschützten Hauses befinden. Im Badezimmer erfahren wir, dass WC-Papier im 19. Jahrhundert ein rares Gut war. «Ähnlich wie zu Beginn der Pandemie», sagt Nothelfer und zeigt uns winzige Papierrollen eines Puppenhauses. «Sämtliche Alltagsgegenstände wurden sowohl für Kinder, als auch für Puppen nachgebaut», sagt Nothelfer und verschwindet kurzerhand in einem Schrank. Wir folgen und finden eine Sammlung von Barbie-Puppen – samt verschiedener Outfits.

Auf dem Herd köchelt eine imaginäre Rüeblisuppe – das Museum sei zum Spielen da. «Hier haben die Kinder das Sagen», schmunzelt Nothelfer und führt uns in den Nebenraum, zum «Schummeln». Wir üben unser Pokerface in einem der Spiegel und verstecken einen Spickzettel im Wandverlies. Hier dürfe getrickst werden, sagt Nothelfer und fügt an: «Weil Schummeln so wichtig ist.»

Pauls Papierdorf anno 1921

Neben einem antiken Kachelofen denken wir uns ins Traumreich, in interaktiven, beleuchteten Bubbles stellen Teilnehmer aus Kinder-Workshops jeweils ihre Träume aus. Neben dem Spassfaktor vor einer interagierenden Leinwand auf der wir uns kurzerhand in ein Skelett verwandeln, werden auch die jüngsten Besucher in die Sammlung integriert. Am Basteltisch hat Greta soeben ihre Bastelei aus Steinen abfotografiert. «Wir rütteln am Museumspfeiler», betont Nothelfer und erklärt, dass in der Museumslandschaft betreffend der berücksichtigten Ausstellungsobjekten ein Machtgefälle bestehe. Dieses wolle man abschwächen, indem gezielt Beiträge aus und mit der Riehener Bevölkerung gestaltet werden, erklärt Nothelfer und zeigt uns ein Papierdorf, das Dorfbewohner Paul, wie andere Spielsachen der Sammlung, 1921 selbst gebastelt habe. Auch das James-Bond Auto, das als Bijou der Autospielzeuge ausgestellt sei, sei ein Spielzeug der Dorfjugend.

In den unteren Räumen des MUKS findet sich das neuinterpretierte Dorfmuseum. In dessen Herzstück, den «Visionen von gestern», erzählen aufgezeichnete Erinnerungsfetzen vom ersten Kuss oder streunenden Katzen. «Die Riehener schreiben ihre eigene Geschichte», kommentiert Nothelfer. Neben grossräumigen Glasvitrinen mit Sammlungen aus der Bevölkerung ist soeben Gretas Bild im Archivcomputer angekommen. «Ein Kunstwerk», schwärmt die Kuratorin. Auch die Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl für jüdische Studien der Uni Basel erzählt die bewegte Geschichte des Grenzorts Riehen auf subtile Weise. Die von lokalen Politikern gewünschten Chroniken habe man auf eigene Weise interpretiert und ebenfalls für Besucher geöffnet.

«Es war supergut, das Skelett zu spielen», hat da jemand geschrieben. Und hier ist sie wieder – die Spiellust, die dem Museum neues Leben einhaucht.

