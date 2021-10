Jubiläum Viel Tradition und weniger Geschäfte: So wird die 550. Basler Herbstmesse Die Jubiläumsausgabe der Herbstmesse wartet im Jahr nach dem pandemiebedingten Ausfall mit traditionellem Fokus auf, muss aber einen Schausteller-Rückgang verzeichnen. Julian Förnbacher 15.10.2021, 05.00 Uhr

Klassiker wie die «Calypso» sind auch an der 550. Basler Herbstmesse wieder mit dabei.

Morgen in einer Woche ist es so weit: Endlich ertönt um Punkt zwölf Uhr wieder das Messglöcklein im Martinsturm, endlich schalten die Fahrbetriebe wieder ihre bunten Lichter ein, endlich duftet es wieder nach Mandeln und Magenbrot – endlich ist in Basel wieder Herbstmesse. Nachdem die Messe im Vorjahr der Pandemie zum Opfer fiel, kehrt sie in diesem Jahr zurück, wenn auch mit gewissen Sicherheitsvorkehrungen (siehe Box).

Dass die Herbstmesse trotz noch immer nicht gänzlich überwundener Pandemie zurückkehrt, hat wichtigen Symbolcharakter. Denn 2021 jährt sich die erste Austragung im Jahr 1471 zum 550. Mal. Eigentlich hätte sie dies bereits letztes Jahr getan – doch Covid-19 sorgte dafür, dass die Feierlichkeiten um ein Jahr verschoben werden mussten.

Rund 100 Geschäfte weniger als noch 2019

Mit dabei sind an der Jubiläumsausgabe zirka 400 Geschäfte. Dies bedeutet einen Rückgang von rund 100 Geschäften zur Ausgabe 2019, der letzten vor der Pandemie. «Einzelne Schaustellungen wie die Wiener- Prater-Geisterbahn setzen dieses Jahr leider coronabedingt aus. Diese werden sich aber in den kommenden Jahren hoffentlich wieder bewerben», erklärt Manuel Staub, Leiter Messen und Märkte beim Kanton Basel-Stadt.

Nebst 30 grossen Bahnen und vier Kinderbahnen können sich Besucherinnen und Besucher an 75 Verpflegungsständen sowie bei 60 Confiserien verpflegen. Hinzu kommen 36 Spielgeschäfte und 195 Handelsstände. Bei den Schaustellern nehme man trotz ungewisser Ausgangslage und nach über einem Jahr Pandemie dennoch eine positive Grundstimmung wahr, wie Staub sagt: «Man ist sehr dankbar, dass Basel-Stadt die Messe veranstaltet, und freut sich auf die Besucherinnen und Besucher und die entsprechenden Einnahmen.»

Neulinge gibt es vor allem auf dem Petersplatz

Dabei fällt auf, dass es sich bei den Bahnen bis auf das fünfstöckige Lauf- und Belustigungsgeschäft «Crazy Hotel» auf dem Kasernenareal, das erstmals in Basel gastieren wird, ausschliesslich um altbekannte Rückkehrer handeln wird. Nebst Klassikern wie dem Karussell «Schwanensee», der «Swing Up» und der «Tagada» ist auch für Adrenalin-Junkies einiges dabei. So wartet etwa «Der Burner» auf dem Messeplatz mit Mehrfach-Loops, freischwingenden Gondeln und einem freien Fall aus 26 Metern auf.

Wer seine Action lieber passiv konsumieren möchte, dem sei stattdessen die halsbrecherische Motorradshow «Wall of Death» auf der Rosentalanlage ans Herz gelegt. Mit lediglich acht neuen Geschäften verzeichnet die Herbstmesse 2021 nur wenige Neulinge. Gleich sieben davon werden am Hääfelimäärt auf dem Petersplatz, der am 9. November und damit wie üblich zwei Tage nach der Herbstmesse endet, anzutreffen sein. Hier können Shopping-Freunde etwa neu im «Pipiza» Zero-Waste-Artikel erstehen oder durch die Motiv-Textilien von «Basler Ansichten» stöbern.

Ein Blick zurück auf eine 550-jährige Geschichte

Doch vielleicht passt der leichte Mangel an Neuerungen sogar zur Jubiläumsmesse, die ihren Fokus auf ihre langjährige Historie legt. Nebst vier Informationssäulen, die unter anderem mit Hörspielen die Geschichte und die Traditionen der Herbstmesse nacherzählen, soll ein Handwerkerdorf auf dem Petersplatz ein Eintauchen in die handwerkliche Geschichte der Marktstände ermöglichen. Hier können etwa Glasbläser bei der Arbeit beobachtet oder eigene Salben hergestellt werden.

Und auch beim Bahnenangebot wird der Kult-Faktor in diesem Jahr besonders hochgehalten: So dreht beispielsweise der altehrwürdige «Ski-Lift» seine Runden über dem Barfi und auf dem Messeplatz dürfen sich Messe-Nostalgiker auf eine Fahrt mit der ewigen «Calypso», die in diesem Jahr bereits ihren 58. Geburtstag feiert, freuen.

Obwohl die Pandemie sowohl für die Organisatoren, die Schausteller und auch das Publikum noch immer viele Fragezeichen und Unsicherheiten mit sich bringt, herrscht vor dem anstehenden Jubiläum vor allem eines: Vorfreude. Oder, wie es Staub sagt: «Das Team mit allen Lieferanten und Dienstleistern ist im Endspurt. Wir freuen uns alle riesig auf die Messe.»