Angst vor den Ferien: Was tut die Jugend, wenn der Druck weg ist?

Jugendzentrum Die Angst vor den Sommerferien: Was tut die Basler Jugend, wenn der Druck weg ist? Notendruck, Überlastung und Pandemie. Jugendliche mussten in den vergangenen zwei Jahren viel durchmachen. Die Themen und Probleme sind mit der verschwindenden Pandemie aber nicht vom Tisch. Ein Besuch in zwei Jugendzentren in Basel gibt einen Einblick, wie die Institutionen die Sorgen auffangen können. Laura Ferrari 21.06.2022, 05.00 Uhr

Die Sozialarbeiterin Stefanie Schöchle arbeitet seit 13 Jahren im Jugendzentrum Bachgraben und ist zufrieden mit dem neuen Standort. Nicole Nars-Zimmer

Die Sommerferien nahen. Bald schliessen die Basler Schulen für sechs Wochen ihre Türen. Für manche Jugendlichen ist der Start der Ferien jedoch mit Ratlosigkeit verbunden, sagt die Sozialarbeiterin Stefanie Schöchle. Diese nehme seit Jahren zu. Grund dafür ist hauptsächlich der Druck, der von den Schulen kommt. Das Problem sei, dass die jungen Leute immer so viel müssten.

Schöchle arbeitet seit 13 Jahren im Jugendzentrum Bachgraben und beobachtet, dass die Teenager auf Anfang der Ferien häufiger bedrückt ins Jugi kämen, weil sie nicht wüssten, was sie mit ihrer Zeit anfangen sollen.

«Diese Entwicklung erschreckt mich und wir müssen schauen, dass wir den Jugendlichen nicht noch mehr aufhalsen.»

Damit meint sie, dass die Nachmittage im Jugendzentrum nicht zu sehr mit Programm gefüllt sein dürfen, da die Teenager heute, im Gegensatz zu früher, nicht mehr die Energie dazu haben, Projekte zu planen. Schöchle beobachtet da eine gewisse Resignation: «Es gibt eine so grosse Auswahl von allem und gerade in diesem Alter wissen jungen Menschen noch gar nicht, wer sie eigentlich sind, und fühlen sich mit dieser individualisierten Welt überfordert.»

Jugendzentrum mit Blick auf die Badi

Das Jugendzentrum Bachgraben gehört zum Verein Jugendarbeit Basel (Juar). Seit Mitte Mai hat es einen neuen Standort: Direkt neben dem Eingang des Gartenbad Bachgraben durften die Jugendlichen und Sozialarbeitenden in ein Haus mit fünf Zimmern einziehen. Der Standort vorhin war zwar sehr klein, jedoch war es seit 35 Jahren der Jugendtreffpunkt des Bachgrabenquartiers. Es sei ein emotionaler Abschied gewesen, sagt Stefanie Schöchle.

Doch Schöchle und auch Albrecht Schönbucher, Geschäftsführer der Juar, sind glücklich mit dem Haus, das endlich den nötigen Platz bietet, den die Jugendarbeit braucht. Denn das Angebot wird rege genutzt. An gewissen Tagen besuchen rund 80 Jugendliche das Jugi Bachgraben. «Mit diesem Haus haben wir auch die Anerkennung der Regierung bekommen, dass unsere Arbeit als professionell wahrgenommen und ernst genommen wird», sagt Schönbucher. Zur Juar gehören neun Jugendzentren. Finanziert wird die Jugendarbeit einerseits durch Gelder der Stadt Basel, andererseits durch Sponsoring und Spenden.

Von Zwischennutzung zu Zwischennutzung

So viel Glück wie das Jugi Bachgraben hatte das «Chillout» bisher noch nicht. Der provisorische Standort des Jugendzentrums in Kleinhüningen versteckt sich in einem Hinterhof im ersten Stock eines kleinen, gelben Hauses. Dort betritt man den Gemeinschaftsraum des Jugis. Ausgestattet mit einem Ping-Pong-Tisch, einer Musikbox, einem Bücherregal und aufgestapelten Stühlen an der Wand strahlt der Raum nicht viel Gemütlichkeit aus. «Es ist leider nicht einladend, ich verstehe, dass viele Jugendliche nicht mehr regelmässig kommen», sagt Endrit Sadiku, Sozialarbeiter im «Chillout».

Endrit Sadiku, Sozialarbeiter im «Chillout», ist froh, wenn das Jugendzentrum endlich einen definitiven Standort findet. Nicole Nars-Zimmer

Der obere Teil des Hauses ist dann doch heimeliger. Sofas an der Wand mit kleinen Tischen davor bieten den Jugendlichen die Möglichkeit, unter sich zu sein. Ein grosser Fernsehbildschirm mit angeschlossener Playstation darf nicht fehlen. Da sich das Jugendzentrum den Standort mit einem anderen Kulturverein teilt, seien die gestalterischen Freiheiten für die Jugendlichen nicht sehr gross, erklärt Sadiku. Das «Chillout» ist auf der Suche nach einem definitiven Standort. Seit seiner Entstehung vor zwei Jahren musste das Jugendzentrum bereits zwei Mal umziehen. Sadiku:

«Wir hatten bisher nur provisorische Lösungen. Einen passenden Raum in Kleinhüningen zu finden, gestaltet sich leider sehr schwierig.»

Mit Feuerschale und Live Talks durch die Pandemie

2020 wurde das «Chillout» eröffnet, weil die Freizeitangebote für Jugendliche im Quartier praktisch nicht vorhanden waren. Mit dessen Entstehen konnte das Jugendzentrum Dreirosen entlastet werden. «Wir merkten sehr schnell, dass die Nachfrage gross ist. Am Samstagabend hatten wir jeweils bis zu 50 Jugendliche bei uns», erzählt Sadiku.

Bereits zwei Monate nach der Eröffnung kam der Coronalockdown und die Jugendzentren mussten das Angebot nach draussen verschieben. Mit Feuerschale und nur vier Jugendlichen auf einmal sollte der Kontakt nicht ganz verloren gehen. Gemeinsam mit dem Jugendzentrum Dreirosen hat das «Chillout» ausserdem den «Jugend Live Talk» ins Leben gerufen. Dies hat sich zu einem festen Bestandteil des Angebots entwickelt. Jede Woche wird eine Expertin oder ein Experte live zu einem Gespräch über Instagram zugeschaltet. Die Jugendlichen dürfen die Themen vorgeben.

Über Pingpong zum Beratungsgespräch

Trotzdem sei es schwierig gewesen, den Kontakt zu den Teenagern aufrechtzuerhalten, sagt Sadiku. Denn Beratungsgespräche entstehen häufig während einer Aktivität: «Wir spielen Pingpong, kommen ins Gespräch und ich höre ein Thema heraus, das gerade beschäftigt.»

Solche Gespräche sind jetzt zwar wieder möglich, doch sie brauchen Raum. Und der fehlt dem «Chillout». Wie Stefanie Schöchle im Jugi Bachgraben nennt auch Sadiku die Schule und den Druck als Hauptthema bei den Jugendlichen. Hauptsächlich verkehren Schülerinnen und Schüler zwischen zwölf und fünfzehn Jahren im Kleinhüninger Jugendzentrum.

«Schon Schwieriges wird noch schwieriger»

Schöchle betont, dass sich die Themen der Jugendlichen von Quartier zu Quartier unterscheiden:

«Während über genderneutrale Toiletten debattiert wird, haben wir hier immer noch die Situation, dass manche Mädchen heimlich kommen, weil es die grossen Brüder verbieten.»

Die Pandemie habe die Situation nicht verbessert, sagt Schöchle. In Ausnahmezuständen würden schwierige Situationen noch schwieriger. Wenn soziale Institutionen wie Jugendzentren wegfallen, fällt eben auch das niederschwellige Angebot einer Begleitung weg.

Da würden die Dienste der Schulsozialarbeit keine gute Alternative bieten, denn dort müssten die Jugendlichen einerseits einen Termin für ein Gespräch buchen und hätten nicht immer die gleiche Beziehung zu den Schulsozialarbeitenden wie zu den Jugendarbeitenden, führt Albrecht Schönbucher von der Juar aus. Schöchle sagt aber, sie sei stolz auf die Jugendlichen, sie habe beobachtet, dass diese die Pandemiesituation tapfer hingenommen hätten. Und auch deswegen wünsche man der Jugend bald erholsame Sommerferien in der Badi.

