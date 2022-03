Jungtiere 16 kleine Wildschweine sorgen für Betrieb in den Langen Erlen Bei den Wildschweinen ist der Nachwuchs schon da, im Sommer soll es im Tierpark Lange Erlen auch etliche Jungtiere geben. Der Erlen-Verein verkündet derweil Neuigkeiten zum Wolfsgehege. Fabian Schwarzenbach 21.03.2022, 17.31 Uhr

16 Frischlinge springen aktuell durch das Wildschwein-Gehege im Tierpark Lange Erlen. Sie kamen Ende Februar zur Welt. Nicole Nars-Zimmer

Der Keiler grunzt schon freudig, als Ueli Käser sich mit einer grossen Ladung Maiskörner-Mischung nähert. Der stellvertretende Tierparkleiter der Langen Erle verteilt die Körner und es nähern sich auch die beiden Bachen im Wildschweingehege. Die zwei Weibchen haben am 28. Februar «gefrischt», sprich junge Wildschweine zur Welt gebracht.

Dass die je acht Frischlinge am selben Tag zur Welt kamen, sei zum einen gesteuert gewesen, komme aber auch in der Natur vor, erklärt Käser. «Sie können nun zusammen in den Kindergarten», meint er und ergänzt, dass alle Frischlinge bei beiden Müttern Milch trinken würden.

Frischlinge behalten die Streifen nur drei Monate lang

Käser berichtet weiter, dass sich die Bachen bei der Geburt in eine Grube zurückziehen und – wie in der Wildnis – nach zwei, drei Tagen mit den Jungen zur Herde zurückstossen würden. Zu beobachten seien die nächsten drei Monate die klassische gestreifte Färbung der Jungtiere, anschliessend würden sie die Streifen verlieren und das typische braun-grau der erwachsenen Tiere annehmen.

Nach rund einem Dreivierteljahr werden die Jungen dann nacheinander aus dem Gehege genommen. «Einige können wir weitergeben», so Käser. Auf die anderen wartet der Kreislauf der Natur: Sie werden in den Nahrungskreislauf der Fleischfresser des Parks gelangen.

Verein will 100 bis 200 neue Mitglieder gewinnen

Zu beobachten sind im Tierpark auch 30 bis 35 Storchenpaare, die ihre Nester aufbauen. Bei schönem Wetter würden es im Sommer ebenso viele Jungstörche geben, die beringt werden könnten. Bei schlechtem Wetter jedoch könnte es zu Verlusten kommen: «Die Nester sind so dicht gebaut, dass anhaltender Regen sie füllt», erläutert Käser. So könnten die Jungtiere ertrinken.

Nicht nur bei den Jungtieren hat der Tierpark gute Nachrichten, auch finanziell scheint die Situation gut: An der Generalversammlung des Erlen-Vereins wird Präsident Carlos Methner einen Gewinn von rund 58’000 Franken präsentieren. Das ist in Anbetracht der schwierigen beiden vergangenen Jahren ein schöner Erfolg, heisst es. «Wir verlangen keinen Eintritt für den Park, daher sind wir auf Unterstützung angewiesen», erklärt Methner. Um die Finanzierung langfristig zu sichern, möchte der Erlen-Verein weitere 100 bis 200 neue Mitglieder gewinnen.

Noch fehlt das Geld für die Wolfsanlage

Diese braucht der Verein etwa für die Umsetzung des Projekts Wolf. In der neuen Wolfsanlage sollen schon im Herbst 2022 die Tiere einziehen. Die Kosten für das Projekt belaufen sich auf vier Millionen Franken. Noch rund drei Viertel davon fehlen, heisst es an der Medienkonferenz. Vorläufig werde das erste Modul und damit die Tieranlage gebaut, nachdem die Baubewilligung eingetroffen ist. Die anderen Module, also die Erweiterung der Anlage und die neue Umfahrungsstrasse, könnten später realisiert werden.