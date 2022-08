Justiz 7,5 Laufkilometer Basler Gerichtsakten erhalten ein neues Archiv Die digitale Justiz ist ein Projekt für die weitere Zukunft. Es stapeln sich deshalb die Akten. Die Basler Gerichte richten dafür ein neues Archiv ein. Christian Mensch 10.08.2022, 05.00 Uhr

In einer solchen Rollschrank-Anlage sollen künftig die Basler Gerichtsakten gelagert werden. Symbolbild: Urs Jaudas

Bisher lagern die Akten einerseits im sanierungsbedürftigen Gerichtskomplex an der Bäumleingasse, andererseits in einem Lager im ausserkantonalen Birsfelden. Nun richten sich die Basler Gerichte als Mieterinnen im Untergeschoss einer privaten Liegenschaft an der Margarethenstrasse ein neues Archiv ein. Elf Rollschränke werden eingebaut, auf 7500 Laufmeter Tablar werden die Archivschachteln, Dossiers, Ordner und Schreibmappen eingeräumt. Rein rechnerisch finden damit 60 Millionen Blatt Papier Platz im neuen Gerichtsarchiv.

Der Vorgang ist an sich unspektakulär. Er verweist jedoch darauf, dass die Justiz weiterhin viel Papier produziert. Erst im vergangenen Jahr haben sich die Basler Gerichte überhaupt ein Reglement zur Aufbewahrung und Archivierung von Unterlagen gegeben. Darin ist erstmals verbindlich festgelegt, welche Verfahrensakten wie lange aufbewahrt werden müssen.

Archivfristen von 10 bis zu 70 Jahren

Barbara Noser, Erste Gerichtsschreiberin des Appellationsgerichts, sagt, dass die Fristen mit dem neuen Reglement grundsätzlich eher verkürzt worden seien. Einfache Verfahrensakten bleiben demnach zehn Jahre im Archiv, zivilrechtliche Fälle in der Regel 15 Jahre und strafrechtliche Fälle meist 30 Jahre. Aussergewöhnlich lange 70 Jahre sollen gemäss diesem Reglement Entscheide in familienrechtlichen Verfahren in Obhut der Gerichte bleiben. Nach Ablauf der Fristen entscheidet das Staatsarchiv, welche Akten übernommen werden. Der Rest wird vernichtet.

An dieser Praxis wird sich vorderhand nichts ändern. Denn die digitale Justiz lässt auf sich warten. Seit 2016 laufen Bemühungen, unter dem Schlagwort «Justizia 4.0» eine einheitliche, nationale E-Lösung zu finden. Seit drei Jahren liegt auch der Grundsatzentscheid vor, dass eine Up- und Download-Plattform geschaffen werden soll, die vom Bund und den Kantonen gemeinsam betrieben wird. Vor Monatsfrist wurden die beiden Firmen bekannt, die den Zuschlag erhalten haben, bis 2035 den Aufbau und den Betrieb von «Justitia.Swiss» zu verantworten.

Der Bund finanziert die Hälfte von «Justitia.Swiss»

Die Fälle der Bundesgerichte machen zwar nur vier Prozent der jährlich neu anfallenden 450’000 Fälle aus, doch der Bund erklärte sich bereit, die Hälfte der Kosten für den Aufbau der Plattform zu übernehmen. Diese werden für die Anfangsjahre bis 2027 auf 50 Millionen Franken geschätzt. Jährlich soll der Betrieb dann zehn Millionen Franken verschlingen. Doch der Aufwand sollte sich rechnen: Dank des elektronischen Rechtsverkehrs wurden etwa in Österreich bereits 2016 Portokosten in Höhe von zwölf Millionen Euro eingespart.

Welche Kosten bei den Basler Gerichten dereinst mit dem elektronischen Justiz-Dossier eingespart werden können, ist nicht erkennbar. Das neue Papierarchiv innerhalb des Stadtbanns hilft nun mindestens, die Wege zu verkürzen.